CERN wyłączył Wielki Zderzacz Hadronów. Wróci jako fabryka Higgsa

Wielki Zderzacz Hadronów został wyłączony, ale nie dlatego, że skończyła mu się naukowa rola. Przeciwnie: CERN właśnie zaczyna najważniejszą przebudowę od czasu budowy tej gigantycznej maszyny. Przez kilka lat w 27-kilometrowym tunelu pod granicą Francji i Szwajcarii nie będą krążyć wiązki protonów. Zamiast tego wejdą tam inżynierowie, technicy i fizycy, którzy mają zamienić LHC w jego mocniejszą wersję: High-Luminosity LHC. W uproszczeniu: zderzacz wróci jako fabryka danych, fabryka rzadkich zjawisk i, w bardzo konkretnym sensie, fabryka bozonów Higgsa.

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To nie pogrzeb LHC, tylko operacja na otwartym sercu

Nagłówek CERN żegna LHC brzmi niemal jak nekrolog największego instrumentu naukowego na świecie. Tyle że nie chodzi o całkowite zamknięcie projektu, lecz o koniec LHC w dotychczasowej formie. Maszyna, która od 2008 r. zmieniła fizykę cząstek, wchodzi w Long Shutdown 3, czyli trzeci długi postój techniczny. Tym razem nie będzie to zwykły serwis ani drobna korekta.

CERN rozpoczął proces, który ma potrwać do końca tej dekady. W samym LHC trzeba będzie usunąć i wymienić około 1,2 km magnesów oraz innych komponentów. Do tego dojdą prace w iniektorach, eksperymentach, instalacjach bezpieczeństwa, zasilaniu, chłodzeniu, tunelach technicznych i podziemnych halach. To nie jest remont jednej części. To przebudowa całego organizmu.

Pisaliśmy już o skali prac przy CERN w tekście: Polacy pracują przy jednym z najbardziej ambitnych projektów naukowych XXI wieku. Tam kontekstem był Przyszły Zderzacz Kołowy, czyli potencjalny następca LHC. Teraz jednak CERN nie przeskakuje od razu do nowej maszyny. Najpierw wyciska z obecnej wszystko, co jeszcze da się wycisnąć.

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Ostatnie wiązki zgasły o 6:00 rano

Symboliczny koniec obecnej epoki nastąpił 27 czerwca 2026 r. o 6:00 rano, gdy operatorzy zrzucili ostatnie wiązki. Od tego momentu LHC przestał być maszyną do zderzania protonów, a stał się placem budowy.

Takie postoje są wpisane w życie akceleratorów cząstek. LHC pracuje w ekstremalnych warunkach: z nadprzewodzącymi magnesami schłodzonymi do temperatur bliskich zeru absolutnemu, próżnią lepszą niż w przestrzeni międzyplanetarnej, wiązkami o gigantycznej energii i detektorami, które muszą wyławiać sens z miliardów zdarzeń. Takiej maszyny nie da się po prostu włączyć i zostawić na 30 lat.

Pisaliśmy o wcześniejszym powrocie LHC do pracy w tekście: Jest gargantuiczny i bije rekordy. Wielki Zderzacz Hadronów wrócił do pracy i od razu pozamiatał. Wtedy chodziło o start po poprzedniej przerwie. Teraz sytuacja jest odwrotna: maszyna gaśnie, żeby po kilku latach wrócić jako znacznie bardziej wymagające narzędzie.

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Czym jest ta cała świetlność?

High-Luminosity LHC to ulepszona wersja obecnego zderzacza, która ma robić jedno: generować znacznie więcej zderzeń w tym samym czasie. Nie chodzi o to, żeby protony uderzały w siebie z większą energią, tylko żeby robiły to częściej i gęściej. Dzięki temu fizycy dostają o wiele więcej danych, a to właśnie ogromna liczba obserwacji pozwala wychwycić rzadkie zjawiska i subtelne efekty, które wcześniej ginęły w szumie.

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W fizyce cząstek świetlność jest miarą tego, ile potencjalnych zderzeń można uzyskać w danym czasie. Im większa świetlność, tym więcej zdarzeń. A im więcej zdarzeń, tym większa szansa, że wśród zwykłego fizycznego szumu pojawi się coś rzadkiego, subtelnego albo minimalnie odbiegającego od przewidywań Modelu Standardowego.

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To trochę jak z fotografowaniem bardzo rzadkiego ptaka w lesie. Można mieć świetny aparat, ale jeśli zrobimy tylko kilka zdjęć, prawdopodobnie nic nie uchwycimy. Jeśli aparat pracuje przez lata i wykonuje miliony ujęć, szanse rosną. LHC po modernizacji ma być właśnie taką maszyną do zbierania ogromnej liczby ujęć mikroświata.

Fabryka Higgsa, ale nie w najczystszym sensie

W fizyce mianem fabryka Higgsa często określa się przyszłe zderzacze elektron-pozyton zaprojektowane specjalnie do bardzo czystej produkcji i badania bozonu Higgsa. High-Luminosity LHC nadal będzie zderzaczem protonów. To oznacza bardziej chaotyczne środowisko, większą liczbę jednoczesnych zderzeń i znacznie trudniejszą analizę.

CERN szacuje, że HiLumi LHC może wytworzyć około 380 mln bozonów Higgsa w czasie swojej pracy. Dla porównania dotychczasowy LHC od początku działania wyprodukował około 55 mln. To ogromna różnica i właśnie dlatego określenie fabryka Higgsa ma tu sens. Po powrocie zderzacz ma dostarczyć fizykom statystykę, której wcześniej po prostu nie było.

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Bozon Higgsa nie jest już tylko trofeum z 2012 r. To narzędzie. Im lepiej zmierzymy jego własności, tym dokładniej sprawdzimy, czy Model Standardowy jest pełnym opisem rzeczywistości, czy tylko bardzo dobrą teorią, za którą kryje się coś jeszcze.

ATLAS i CMS dostaną nowe nerwy

Największe zmiany dotkną dwa wielkie eksperymenty ogólnego przeznaczenia: ATLAS i CMS. To właśnie one odkryły bozon Higgsa i to one będą musiały poradzić sobie z nową rzeczywistością po modernizacji. W każdej chwili przecięcia wiązek ma dochodzić do 140-200 zderzeń proton-proton, podczas gdy w ostatnim runie było ich około 60.

To brzmi po prostu jak więcej danych, ale dla detektora oznacza też coś w rodzaju fizycznego korka na autostradzie. W jednej chwili nakładają się na siebie setki zderzeń i trzeba z tego chaosu wyłowić jedno, które naprawdę ma znaczenie. CERN mówi o wybieraniu najciekawszych zdarzeń z ponad 5 mld interakcji na sekundę. To już nie jest zwykła analiza danych, tylko walka z lawiną informacji, w której liczy się każda mikrosekunda i każdy dobrze napisany algorytm.

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Właśnie dlatego ATLAS i CMS wymienią systemy triggerów, czyli układy decydujące, które zdarzenia warto zapisać do dalszej analizy. Pojawią się nowe detektory krzemowe, systemy precyzyjnego pomiaru czasu o rozdzielczości kilkudziesięciu pikosekund i nowe układy zdolne pracować przy ogromnym tempie zdarzeń. Innymi słowy, nie wystarczy, że LHC zrobi więcej zderzeń. Detektory muszą jeszcze zdążyć je zrozumieć.

To będzie wojna z chaosem danych

Wielu z nas wydaje się, że fizycy patrzą na zderzenia cząstek i po prostu widzą nowe elementy rzeczywistości. Tak naprawdę to tak nie wygląda. Dostają oni ślady, impulsy, energie, czasy przelotu, rozkłady, strumienie danych i gigantyczną liczbę zdarzeń, z których większość jest interesująca tylko statystycznie.

Po modernizacji ten strumień stanie się jeszcze większy. High-Luminosity LHC będzie produkował znacznie więcej kolizji, ale zderzenia będą nakładały się na siebie. Fizycy muszą więc nie tylko zebrać więcej danych, lecz także lepiej je posprzątać. To dlatego modernizacja detektorów i systemów informatycznych jest równie ważna jak wymiana magnesów.

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Pisaliśmy niedawno o tym, że LHC nadal potrafi dostarczać nowe wyniki, w tekście: Wielki Zderzacz Hadronów odkrył „superproton”. Ksi-cc-plus to egzotyczny krewniak. Tam bohaterem był eksperyment LHCb i nowa cząstka zbudowana z dwóch kwarków powabnych oraz jednego kwarku dolnego. Po modernizacji tempo takich precyzyjnych analiz może wzrosnąć, ale tylko pod warunkiem, że aparatura poradzi sobie z natłokiem danych.

W tunelu trzeba wymienić 1,2 km maszyny

Najbardziej obrazowy konkret to chyba 1,2 km elementów do wymiany. LHC ma 27 km obwodu, więc na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to niewiele. W rzeczywistości mówimy o najbardziej krytycznych odcinkach, tam gdzie wiązki są przygotowywane do zderzeń w sercach największych eksperymentów.

Kluczowe będą nowe magnesy ogniskujące, które mają mocniej ścisnąć wiązkę przed zderzeniem. Im lepiej skupione paczki protonów, tym więcej zderzeń w punkcie interakcji. Do tego dochodzą tzw. crab cavities, czyli nadprzewodzące wnęki radiowe, które mają delikatnie obracać paczki cząstek tak, by zderzały się skuteczniej mimo kąta przecięcia.

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Na pierwszy rzut oka to może wyglądać jak niewielki serwis, ale pamiętajmy o tym, że chodzi o operowanie na największej maszynie, jaką kiedykolwiek zbudowano. Trzeba panować nad wiązkami cząstek pędzących niemal z prędkością światła, przy poziomie energii i dokładności, który wykracza daleko poza to, co znamy z klasycznej inżynierii.

LHC znika z pracy, ale CERN nie zasypia

W czasie LS3 w LHC nie będą krążyć wiązki, ale to nie znaczy, że CERN przestaje robić fizykę dużych lotów. Inne akceleratory i instalacje będą wchodziły w swoje etapy prac według osobnego harmonogramu. Ponadto fizycy nadal mają ogromne zbiory danych z dotychczasowej pracy LHC.

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Pamiętajmy, że odkrycia w fizyce cząstek nie pojawiają się wyłącznie w dniu zderzenia. Często przychodzą lata później, gdy ktoś dopracuje analizę, połączy kanały rozpadu, znajdzie lepszą metodę selekcji zdarzeń albo sprawdzi odchylenie, które wcześniej ginęło w niepewnościach. CERN podkreśla, że tysiące badaczy będą nadal analizować dane zgromadzone w epoce LHC. Maszyna milknie, ale liczby, które już wyprodukowała, będą pracowały dalej.

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.