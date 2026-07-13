Szansa na iPhone'a, który nie zniszczy portfeli, przepadła. Będzie płacz i zgrzyt zębów

Apple zdecydował się niedawno na wdrożenie podwyżek w przypadku laptopów i komputerów. Wycena smartfonów obecnej generacji pozostała bez zmian, ale ten stan rzeczy niestety nie utrzyma się zbyt długo. Nadchodzące, tegoroczne iPhone’y 18 Pro mają bowiem znacząco podrożeć. Sama pamięć ma stanowić aż połowę kosztu całego telefonu.

Szansa na tańszego iPhone’a 18 Pro właśnie przepadła

Cały rynek elektroniki użytkowej odczuwa skutki kryzysu na rynku pamięci, który wynika z ogromnego popytu na sprzęt do sztucznej inteligencji. Większość produkcji trafia do twórców akceleratorów AI (np. Nvidii) oraz firm budujących centra danych. W efekcie zwykły sprzęt, taki jak telefony czy laptopy, podrożał. Samsung jako jeden z pierwszych większych producentów wraz z serią S26 wprowadził podwyżki.

Apple wraz z tegorocznymi iPhone’ami (w tym 18 Pro) najwyraźniej będzie musiał pójść tą samą drogą. Ostatnio pojawiła się bowiem informacja, że gigant technologiczny miał znaleźć nowego, znacznie tańszego dostawcę pamięci NAND i DRAM pochodzącego z Chin - CXMT.

Jak jednak wynika z nowego raportu, jest już zbyt późno na wykorzystanie nowych modułów. Pamięci produkowane przez CXMT nie pasują do projektu czipu Apple A20 Pro, który zostanie zastosowany w tegorocznych iPhone’ach 18 Pro. Procesor napędzający smartfon ma bowiem wykorzystywać pamięć operacyjną umieszczoną tuż obok niego, a nie bezpośrednio na nim.

Inni producenci pamięci przygotowali się do tej zmiany i są w stanie dostarczyć takie moduły, ale nie ten mniejszy, chiński producent - czasu na dostosowanie linii jest zbyt mało. Mamy prawie środek lipca – premiera nowych iPhone’ów powinna odbyć się w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.

Podwyżka cen iPhone’ów jest nieunikniona

Inny raport sugeruje z kolei, że koszt wytworzenia jednego egzemplarza iPhone’a 18 Pro miał wzrosnąć o ok. 300 dol. w porównaniu z obecnym iPhone’em 17 Pro. Zdecydowanie najdroższymi komponentami w urządzeniu nie będą ekran, aparat czy procesor, a pamięć operacyjna DRAM i wbudowana NAND. Jak podaje Counterpoint, cena samej pamięci NAND w wersji 1 TB ma przekroczyć 250 dol.

Wyższy koszt produkcji Apple najprawdopodobniej przerzuci na klientów. Obecne szacunki wskazują, że iPhone 18 Pro ma kosztować od 1399 dol. zamiast 1099 dol. w przypadku iPhone'a 17 Pro. W Polsce poprzednik kosztował 5799 zł, więc nie zdziwimy się, jeśli cena nowości wzrosłaby do ponad 7000 zł.

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