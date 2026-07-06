GPS miał prowadzić kierowców. Teraz będzie radarem na huragany

GPS kojarzy się nam głównie z niebieską kropką na mapie, komunikatem skręć w prawo i nerwowym przeliczaniem trasy, gdy zjedziemy z autostrady za późno. NASA zrobiła z tej samej technologii narzędzie do zaglądania w serce huraganów. Konstelacja CYGNSS nie wysyła własnego radaru w stronę Ziemi. Ona po prostu nasłuchuje sygnałów GPS, które odbiły się od oceanu, i z ich zniekształceń odczytuje, jak bardzo wzburzona jest woda pod spodem. A skoro wzburzenie powierzchni oceanu zdradza siłę wiatru, GPS nagle przestał być tylko nawigacją. Stał się kosmicznym czujnikiem pogody.

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GPS nie tylko pokazuje, gdzie jesteś

Największy trik nowego rozwiązania polega tak naprawdę na spojrzeniu na znaną nam od dekad technologię z zupełnie innej strony. Dla zwykłego użytkownika GPS to po prostu system, który mówi, gdzie jesteśmy. Satelity wysyłają sygnał, telefon albo nawigacja go odbiera i na tej podstawie wylicza naszą pozycję. GPS działa więc jak drogowskaz.

CYGNSS patrzy na ten sam sygnał zupełnie inaczej. Zamiast interesować się tylko bezpośrednią drogą między satelitą GPS a odbiornikiem, wykorzystuje sygnał odbity od powierzchni Ziemi. Fala radiowa wysłana przez satelitę GPS uderza w ocean, odbija się od niego i dopiero wtedy trafia do małego satelity CYGNSS. To odbicie nie jest idealne. I właśnie w tych niedoskonałościach kryje się informacja.

Gładka woda odbija sygnał inaczej niż ocean rozszarpany wiatrem. Im silniejszy wiatr, tym bardziej wzburzona powierzchnia, a więc tym bardziej rozproszony i zniekształcony sygnał. Naukowcy nauczyli się z tego wyciągać prędkość wiatru przy powierzchni oceanu.

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To radar, który nie nadaje

To nie jest radar w klasycznym sensie. Zwykły radar wysyła własny impuls radiowy, czeka na echo i analizuje to, co wraca. CYGNSS niczego nie nadaje. Po prostu nasłuchuje. Korzysta z sygnałów, które i tak bez przerwy krążą nad naszymi głowami.

Właśnie dlatego metoda GNSS-R, czyli reflektometria z użyciem globalnych systemów nawigacji satelitarnej, jest niezwykle innowacyjna i efektywna. Pozwala ona na znaczące ograniczenie kosztów oraz zużycia energii, ponieważ eliminuje konieczność instalowania dużych, aktywnych radarów na każdym satelicie. Zamiast tego wykorzystuje się zaawansowane, wysokoczułe odbiorniki, które są w stanie przechwytywać odbite sygnały GPS i przekształcać je w wartościowe dane dotyczące powierzchni naszej planety.

To trochę jak podsłuchiwanie echa w wielkiej hali. Nie musisz sam krzyczeć, jeśli ktoś inny i tak cały czas mówi. Wystarczy, że umiesz zrozumieć, co z tym głosem zrobiły ściany, podłoga i przeszkody.

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Huragan ma silnik ukryty w deszczu

CYGNSS powstał przede wszystkim z myślą o tropikalnych cyklonach. Najważniejszy obszar huraganu to jego wewnętrzny rdzeń, zwłaszcza okolice oka i ściany oka. Tam rodzi się najpotężniejszy wiatr i tam decyduje się, czy burza gwałtownie przybierze na sile.

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Problem w tym, że właśnie tam pomiary są najtrudniejsze. Intensywny deszcz i chmury utrudniają pracę wielu klasycznych sensorów satelitarnych. Niektóre instrumenty radarowe i mikrofalowe widzą przez chmury, ale są drogie, duże i trudne do umieszczenia w całej konstelacji. A jeden satelita, nawet bardzo dobry, przelatuje nad danym obszarem za rzadko, by stale pilnować szybko zmieniającej się burzy.

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CYGNSS podchodzi do sprawy zupełnie inaczej. Zamiast jednego wielkiego satelity mamy tu ósemkę małych, które działają jak zgrana ekipa. Każdy łapie odbicia sygnałów GPS z różnych stron, a razem tworzą coś w rodzaju kosmicznego patrolu nad tropikami. Dzięki temu wracają nad te same miejsca znacznie częściej i mogą podglądać, jak burza zmienia się niemal na bieżąco, czego pojedynczy satelita zwyczajnie by nie ogarnął.

8 małych satelitów kontra wielka burza

Konstelacja CYGNSS wystartowała jeszcze w 2016 r. Jak wspominaliśmy, składa się z 8 mikrosatelitów, które lecą po orbicie w układzie przypominającym sznur koralików. Nie są ogromnymi platformami jak najpotężniejsze satelity meteorologiczne. To raczej małe, wyspecjalizowane urządzenia, które robią jedną rzecz bardzo dobrze: łapią odbite sygnały GPS.

Ich orbita została dobrana tak, by obejmować pas, w którym rodzą się i przemieszczają tropikalne cyklony. CYGNSS mierzy wiatry nad oceanami mniej więcej między 38 st. szerokości geograficznej północnej i południowej. To obejmuje najważniejsze rejony dla huraganów, tajfunów i cyklonów tropikalnych.

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Pisaliśmy już o tym, jak ważne są oczy na orbicie, przy okazji tekstu: Warszawa i Czarnobyl z polskiej orbity. PIAST przechodzi ważny test. Wtedy chodziło o obrazowanie Ziemi przez polskie satelity. CYGNSS pokazuje inną stronę tej samej rewolucji: satelita nie musi robić klasycznego zdjęcia, żeby powiedzieć nam coś ważnego o planecie.

Najważniejsza jest częstotliwość obserwacji

Huragan nie czeka spokojnie na następny przelot satelity. Może zmieniać intensywność bardzo szybko. Gwałtowne wzmocnienie burzy przed uderzeniem w ląd jest jednym z najbardziej niebezpiecznych scenariuszy, bo daje służbom i mieszkańcom mniej czasu na reakcję.

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CYGNSS został zaprojektowany nie tylko jako instrument pomiarowy, ale jako konstelacja. Średni czas powrotu nad ten sam obszar wynosi około 7 godzin, a mediana około 3 godzin. To oznacza, że naukowcy i meteorolodzy dostają znacznie gęstszy zapis zmian niż w przypadku wielu starszych systemów.

W prognozowaniu pogody czas jest tak naprawdę wszystkim. Jeden pomiar może powiedzieć, że huragan jest silny. Seria pomiarów mówi, czy właśnie zaczyna eksplodować energią, czy słabnie, czy przesuwa się inaczej, niż zakładały modele. A właśnie takie dane mogą poprawiać prognozy toru, wielkości, opadów i intensywności burzy.

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GPS przeszedł przez deszcz tam, gdzie inne oczy ślepły

Sygnały GPS pracują na częstotliwościach, które bardzo dobrze przechodzą przez chmury i deszcz. To najważniejsza przewaga przy huraganach. Najgorsze zjawiska meteorologiczne są często najtrudniejsze do obserwacji, bo są owinięte warstwami chmur i opadów. CYGNSS nie musi oglądać oceanu jak kamera. On słucha sygnału radiowego, który przeszedł przez burzową zasłonę.

Dzięki temu może mierzyć prędkość wiatru w obszarach, które dla części innych metod są problematyczne. Szczególnie ważna jest ściana oka huraganu, czyli pierścień najgwałtowniejszych wiatrów i konwekcji wokół spokojniejszego centrum. To tam burza często pokazuje swoją prawdziwą siłę.

Nie oznacza to, że CYGNSS zastępuje wszystkie inne satelity, samoloty zwiadowcze i boje oceaniczne. Nie zastępuje, ale daje dodatkową warstwę danych w miejscu, gdzie każda informacja jest cenna.

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CYGNSS pokazał drogę następnym

Misja CYGNSS ma zakończyć się w grudniu 2026 r., ale jej wpływ nie kończy się razem z ostatnim dniem działania konstelacji. Według badaczy z Michigan utorowała drogę około 10 podobnym systemom prowadzonym przez agencje rządowe i firmy. Niektóre koncentrują się na pożarach, inne na wilgotności gleby, powodzi, suszy albo danych meteorologicznych.

To typowy los dobrej demonstracji technologii. Najpierw działa jako eksperyment: czy to w ogóle ma sens? Potem okazuje się, że ma. Następnie powstają instrumenty lepsze, czulsze i bardziej wyspecjalizowane. Nowe satelity mogą łapać więcej odbić jednocześnie, mieć lepsze odbiorniki i szybciej przesyłać dane.

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CYGNSS nie musi więc żyć wiecznie, żeby wygrać. Wystarczy, że pokazał, iż pomysł działa i może być użyteczny nie tylko dla naukowców, ale też dla ludzi odpowiedzialnych za prognozy, ewakuacje, rolnictwo, zasoby wodne i walkę z pożarami.

*Źródło grafiki wprowadzającej: sickmoose, Canva Pro / Ralph W. lambrecht, Pexels

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.