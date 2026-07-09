Nie płacił abonamentu RTV. Kara: 137 tys. złotych

Abonament RTV to opłata, którą obywatele Polski i działające na jej terytorium podmioty powinny uiszczać, o ile tylko posiadają „odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny”. Naszym obowiązkiem jest zaś zarejestrowanie telewizora tudzież radia oraz terminowe uiszczanie należnych państwu środków - nawet jeśli linearnej telewizji per se nie oglądamy, tylko np. na TV gramy w gry.

Egzekucję na obywatelu za brak opłacania abonamentu RTV przeprowadza Urząd Skarbowy.

Jeśli w wyniku kontroli zostanie odkryte, iż nie opłacaliśmy abonamentu RTV, który to pobiera Poczta Polska, mogą pojawić się wezwania do zapłaty. Ich ignorowanie może być kosztowne, bo jak podaje Interia, wedle danych Ministerstwa Finansów u rekordzisty z województwa zachodniopomorskiego kwota, którą fiskus odzyskał w ramach jednej egzekucji, wyniosła aż 137 tys. zł.

Oczywiście z tą egzekucją to nie chodzi tutaj o to, by kogokolwiek wysłać na szafot, tylko o odzyskanie przez państwo pieniędzy, których obywatel, tudzież jakiś podmiot, nie płacił. Te mogą zostać pobrane bezpośrednio z rachunku bankowego, nadpłaty podatku, wynagrodzenia za pracę lub emerytury. Niekiedy w postępowanie zaangażowany zostaje też komornik.

A ile kosztuje abonament RTV w 2026?

Jeśli mamy radio, to opłata wynosi 9,5 zł/mies. i rośnie do kwoty 30,5 zł/mies. jeśli mamy telewizor (przy czym te dwie opłaty się nie sumują). Łatwo policzyć, że w tym drugim przypadku rocznie zapłacimy 366 zł, aczkolwiek można dostać zniżkę za opłacanie wielu miesięcy z góry. Tak czy inaczej, aby nazbierała się kwota rzędu 137 tys. zł, to musielibyśmy nie opłacać abonamentu przez… 375 lat.

Skąd więc rekordziście przyszło zapłacić tak bajońską sumę? Ministerstwo Finansów tego nie wyjaśnia, ale dodaje, iż skarbówka nie zajmuje się oceną tego, czy należność została naliczona prawidłowo, tylko… samą egzekucją. Ta przeprowadzana jest na podstawie dokumentów przekazanych przez wierzyciela, któremu urzędnicy jak widać bezgranicznie ufają, iż się nie pomylił.

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Jeśli miałbym zgadywać, skąd wzięła się kwota 137 tys zł, to w grę wchodzą pewnie odsetki za niepłacone terminowo należności - ale nie tylko one. W przypadku przedsiębiorców kwota abonamentu miesięcznego może być wyższa niż u osoby prywatnej, bo abonament RTV uiszcza się za każdy osobny odbiornik radiowy i telewizyjny, a tych w firmach może być przecież cała masa.

A jakie inne rekordy w kwestii kary za nieopłacanie abonamentu RTV pobito w 2026 r. w innych województwach niż zachodniopomorskie? Dla przykładu w łódzkim było to 35 tys. zł, w kujawsko-pomorskim 33 tys. zł, w dolnośląskim 32 tys. zł a w mazowieckim 29 tys. zł; dla porównania w podlaskim było to 2 tys. zł. W każdym przypadku mowa o egzekucji z tytułu jednego tytułu wykonawczego.

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