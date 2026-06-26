Ziemia w Yellowstone nagle pękła. Powstało wrzące jacuzzi

Yellowstone znów pokazał swoje mniej pocztówkowe oblicze. Pod kolorowymi źródłami i spokojnie bulgoczącymi gejzerami kryje się system, który potrafi zaskoczyć z dnia na dzień. W Biscuit Basin doszło do niewielkiej eksplozji hydrotermalnej, a kilka dni później naukowcy zobaczyli coś jeszcze bardziej niezwykłego: miejsce, po którym niedawno spokojnie chodzili, zamieniło się we wrzący, szary basen. Trochę jak naturalne jacuzzi, tylko takie, do którego nikt rozsądny nie odważyłby się wejść.

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Najpierw była mleczna rzeka

Wszystko zaczęło się wcześnie rano 13 czerwca. Aparatura monitorująca w Biscuit Basin zarejestrowała nietypowy sygnał sejsmiczny i infradźwiękowy. To nie były dźwięki słyszalne dla człowieka, ale dla geologów taki zapis jest jak alarm z wnętrza ziemi. Kamera ustawiona w rejonie Black Diamond Pool uchwyciła ciemny pióropusz pary wyrzucany z gruntu na północ od tego gorącego źródła.

Później pracownicy parku zauważyli jeszcze jedną rzecz: Firehole River poniżej Biscuit Basin zrobiła się jasnoszara i mleczna. Do rzeki spłynął osad wyrwany z systemu hydrotermalnego. Z drogi było widać także dwa nowe kanały odpływowe, którymi woda i materiał z wnętrza basenu geotermalnego dostały się do rzeki.

To nie była na szczęście erupcja wulkanu, nie była zapowiedź apokalipsy i nie była pobudka superwulkanu. To była eksplozja hydrotermalna, czyli gwałtowne zdarzenie w płytkim systemie gorącej wody, pary, pęknięć i osadów.

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Ziemia nagle zapadła się pod nogami geologów

Geolodzy, którzy dotarli na miejsce następnego dnia, znaleźli trzy grupy nowych otworów i pęknięć. Przez te świeżo otwarte drogi duże ilości gorącej wody przedostały się do Firehole River. Woda pod ziemią miała temperaturę bliską wrzenia, a miejscami mogła być nawet nieco przegrzana. Gdy nagle znalazła drogę ku powierzchni, część zamieniła się w parę i rozepchnęła grunt.

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Jedno z pęknięć miało około 18,5 m długości i miejscami do 1,5 m szerokości. Wypełniała je woda o temperaturze około 90 st. C. To niemal wrzenie, bo w Yellowstone, ze względu na wysokość nad poziomem morza, woda gotuje się w temperaturze około 93 st. C. Innymi słowy, nie trzeba tam 100 st. C, żeby mieć wrzątek.

Najdziwniejsze przyszło jednak kilka dni później. Między 14 a 16 czerwca ziemia w pobliżu środkowej grupy nowych otworów zapadła się i powstał basen o wymiarach około 6,5 x 5,3 m. Wypełniała go szara, mulista, energicznie gotująca się woda. Naukowcy zauważyli, że obiekt nie był otoczony świeżym materiałem wyrzuconym podczas eksplozji, więc najprawdopodobniej nie powstał przez kolejny wybuch, lecz przez zapadnięcie się gruntu.

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Wrzące jacuzzi zaczęło dosłownie dudnić

Nowy basen nie był spokojnym oczkiem wodnym, takim jak być może masz w swoim ogrodzie. Geolodzy opisali energiczne bulgotanie i charakterystyczne dudnienie, które powstawało, gdy pęcherze pary tworzyły się i zapadały w wodzie. To właśnie ten dźwięk miał zaskoczyć zespół na miejscu. Trudno się dziwić – dwa dni wcześniej chodzili po gruncie, który nagle zmienił się w kotłujący się otwór z niemal wrzącą wodą.

Dokładnie 18 czerwca kamera zarejestrowała kolejną fazę aktywności. Nowy basen zaczął okresowo wyrzucać wodę na wysokość około 6-9 m. Przez chwilę wyglądał jak młody gejzer, choć naukowcy ostrożnie podchodzą do takiej etykiety. Gejzer to nie tylko fontanna gorącej wody. To układ, który ma powtarzalny mechanizm zasilania, nagrzewania i wyrzutu. Tutaj na razie wiadomo tylko tyle, że system po eksplozji i zapadnięciu gruntu był bardzo dynamiczny.

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To miejsce już wcześniej pokazało swoje pazury

Biscuit Basin to nie jest spokojny, zapomniany zakątek parku. Już w lipcu 2024 r. pokazał, na co go stać. Właśnie tutaj, przy Black Diamond Pool, doszło do znacznie silniejszej eksplozji hydrotermalnej. W powietrze poleciały błoto, para i kawałki skał, drewniane kładki zostały uszkodzone, a cały krajobraz zmienił się niemal z dnia na dzień. Na szczęście nikt wtedy nie ucierpiał, choć nagrania uciekających turystów wyglądały jak żywcem wyjęte z filmu katastroficznego.

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Od tamtego czasu Biscuit Basin pozostaje zamknięte dla odwiedzających. To właśnie dlatego najnowsza eksplozja nikogo nie zraniła. Gdyby turyści chodzili poza wyznaczoną trasą, nawet z pozoru małe zdarzenie mogłoby skończyć się fatalnie. W Yellowstone małe w skali geologów nie zawsze znaczy małe dla człowieka.

Warto o tym pamiętać, bo gorące źródła są jednymi z najgroźniejszych miejsc w parku. Cienka skorupa mineralna może wyglądać solidnie, ale pod nią bywa wrząca woda. W Yellowstone to nie niedźwiedzie są jedynym powodem, żeby trzymać się zasad. Czasem groźniejsze jest to, co wygląda jak kolorowa kałuża.

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To nie superwulkan. To po prostu hydraulika pod ciśnieniem

Czy to znaczy, że superwulkan się budzi? Nie. Taki skrót może i jest spektakularny, ale po prostu błędny. Eksplozje hydrotermalne wynikają z płytkich procesów związanych z gorącą wodą, parą i nagłą zmianą ciśnienia. Magma jest źródłem ciepła w całym systemie, ale samo zdarzenie nie oznacza, że magma ruszyła ku powierzchni.

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O tym, jak łatwo przesadzić z katastroficzną narracją wokół Yellowstone, pisaliśmy w tekście: Szokująca liczba trzęsień ziemi w parku narodowym. Odkryli roje sejsmiczne. Yellowstone naprawdę jest aktywnym, złożonym systemem wulkaniczno-hydrotermalnym. Ma roje trzęsień ziemi, gorące źródła, gejzery i ogromną historię geologiczną. Ale to nie znaczy, że każde bulgotanie jest zapowiedzią erupcji, która przykryje Amerykę popiołem.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) od lat powtarza podobny komunikat: najbardziej prawdopodobne zagrożenia w Yellowstone to nie spektakularna supererupcja, lecz znacznie bardziej lokalne zjawiska. Małe eksplozje hydrotermalne, niebezpieczne gorące źródła, trzęsienia ziemi i zmieniające się układy geotermalne. Mniej widowiskowe, ale znacznie bardziej realne dla ludzi odwiedzających park.

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Dlaczego gorąca woda wybucha?

Sam mechanizm stojący za opisywanym zjawiskiem jest prosty, ale tylko na pierwszy rzut oka. Pod powierzchnią Yellowstone krąży woda podgrzewana przez gorące skały i magmę zalegającą głębiej. W wielu miejscach jest ona uwięziona w szczelinach i porach skał pod dużym ciśnieniem, więc może mieć temperaturę wyższą niż normalny punkt wrzenia i wciąż pozostawać cieczą. Problem zaczyna się wtedy, gdy coś zaburzy tę równowagę: pęknie skała, otworzy się nowe pęknięcie albo spadnie ciśnienie. Wtedy część tej przegrzanej wody niemal natychmiast zamienia się w parę.

Para zajmuje znacznie większą objętość niż woda, więc taki gwałtowny proces potrafi rozerwać grunt, wyrzucić błoto, kamienie i gorącą wodę. To właśnie eksplozja hydrotermalna. Nie trzeba do niej świeżej lawy. Wystarczy woda, ciepło, ciśnienie i pechowo ustawiona geologiczna instalacja.

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W Biscuit Basin naukowcy znaleźli nowe otwory i pęknięcia, które pokazują, jak gwałtownie może przestawić się taki podziemny system. Jednego dnia woda ma stare kanały odpływu, następnego nagle znajduje nowe, dwa dni później grunt, po którym można było przejść, zapada się i powstaje gotujący basen.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.