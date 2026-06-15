Zablokowali młodym media społecznościowe. "Unieszczęśliwiają"

Australia była pierwszym państwem na świecie, które wdrożyło ustawowy zakaz social mediów dla nastolatków. Wskutek tej decyzji inni zaczęli działać i Francja jako pierwsza w Europie zapowiedziała podobne przepisy. Jednak to Wielka Brytania bez wcześniejszych zapowiedzi przychodzi z konkretami - prawo ma zacząć obowiązywać już w 2027 roku.

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Wielka Brytania odetnie media społecznościowe nastolatkom poniżej 16 lat

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer również zapowiedział dziś wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla nastolatków, którzy nie ukończyli 16. roku życia.

Nowe przepisy uderzą w najpopularniejsze platformy społecznościowe, takie jak: TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X oraz Snapchat. Wyjątkiem będą jednak komunikatory internetowe służące do tekstowego oraz głosowego komunikowania się z innymi – WhatsApp, Messenger czy Signal w dalszym ciągu mają działać.

Starmer argumentuje decyzję o wprowadzeniu zakazu dobrem nastolatków. Premier Wielkiej Brytanii uważa, że "media społecznościowe unieszczęśliwiają dzieci" Dodaje również, że platformy społecznościowe mogą służyć jako narzędzia do cyberprzemocy, ponieważ te "ułatwiają dręczycielom nękanie i znęcanie się nad nimi"

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[Media społecznościowe] mogą szkodzić zdrowiu psychicznemu dzieci, narażając je na niebezpieczne treści, bo to one przyciągają uwagę. Są zaprojektowane tak, by uzależniać. Funkcje takie jak infinite scroll są zaprojektowane tak, by wciągać na wiele godzin – powiedział Keir Starmer.

W związku z nadchodzącymi przepisami osoby, które mają co najmniej 16 lat, ale nie ukończyły 18. roku życia, również odczują nowe ograniczenia. Według zapowiedzi premiera Wielkiej Brytanii „romantyczne chatboty” będą dostępne tylko dla osób pełnoletnich, a "intymne funkcje" bardziej ogólnych narzędzi sztucznej inteligencji mają być ograniczone dla osób poniżej 18 lat.

Oprócz tego mają zostać wprowadzone "nocne godziny policyjne i przerwy w nocnym przewijaniu", jednak szczegóły w tej kwestii będą udostępnione dopiero w lipcu.

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Ograniczenia dotkną też gier online – nowe przepisy już w 2027 r.

Rząd Wielkiej Brytanii jednak nie zatrzymuje się tylko na zakazie najpopularniejszych platform społecznościowych. Chce też uderzyć w inny czuły punkt: gry online pozwalające na komunikowanie się z nieznajomymi osobami. Przepisy mają uniemożliwić dzieciom rozmawianie w grach online, a także podczas transmisji na żywo.

Według obecnych zapowiedzi pierwszy zestaw przepisów może zostać wdrożony już wiosną 2027 roku. Teraz czekamy na reakcję innych krajów Europy - w tym Polski. Na początku roku nasz rząd podjął pierwsze kroki w tę stronę, chcąc ograniczyć media społecznościowe dzieciom do 15. roku życia. Regulacje Wielkiej Brytanii mogą sprawić, że prace nad rozwiązaniem w kraju nad Wisłą nabiorą tempa.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.