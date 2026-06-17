WARS rozszerza działalność. Już nie tylko wagony restauracyjne

O wagonach restauracyjnych już powstają książki, a te sunące po polskich torach są bardzo dobrą reklamą polskiej gastronomii. Na początku roku informowano, że najczęściej podróżni smakują kotletów schabowych, żurków i pierogów z serem. Wars wierny jest klasyce rodzimej kuchni, ale to wcale nie oznacza, że w podróży nie zjemy czegoś innego, zaskakującego. Wiosenne menu to m.in. bowl po azjatycku, schiacciata z szarpaną wieprzowiną czy nawet wegańskie gołąbki.

Eksperymenty w pociągowej kuchni to dowód na to, że Wars szuka nowych pomysłów na siebie. Pod koniec roku 2025 r. uruchomiono kawiarnię na warszawskim Dworcu Centralnym, a nie tak dawno pojawiły się zapowiedzi planów związanych z rozpoczęciem działalności… operatora hotelowego.

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Teraz poznaliśmy szczegóły tej pozakolejowej aktywności.

Wars będzie organizował konferencje. Spokojnie, nie w kuszetkach

W komunikacie poinformowano, że grupa Wars rozszerza swoją działalność i "odpowiada na rosnące potrzeby rynku usług konferencyjnych oraz cateringowych". W tym celu powołana została nowa spółka – WARS Hotel i Catering - której zadaniem będzie "rozwój usług poza sektorem kolejowym oraz dywersyfikacja źródeł przychodów WARS SA".

Nowa spółka ma się skupić na świadczeniu usług "konferencyjnych, cateringowych oraz organizacji wydarzeń biznesowych". Jednym z pierwszych projektów będzie uruchomienie nowoczesnej przestrzeni konferencyjnej na blisko 500 osób w biurowcu TDT przy ul. Puławskiej w Warszawie.

Do dyspozycji klientów oddanych zostanie sześć modułowych sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 420 m². Elastyczna aranżacja przestrzeni pozwoli na organizację zarówno kameralnych spotkań biznesowych, jak i większych konferencji, szkoleń czy wydarzeń branżowych - deklaruje spółka.

- Rynek usług konferencyjnych i eventowych w Warszawie rozwija się bardzo dynamicznie. Powołanie spółki WARS Hotel i Catering jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne przestrzenie konferencyjne oraz profesjonalne usługi cateringowe. Takiej powierzchni brakuje w Warszawie. Szczególnie dobrze skomunikowanej z metrem i lotniskiem. Jednocześnie rozwijamy działalność poza rynkiem kolejowym, wzmacniając stabilność i potencjał rozwojowy całej Grupy PKP – mówi Radosław Groblewski, prezes Wars SA.

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Jak poinformowano w komunikacie, od 1 lipca będzie można dokonywać rezerwacji w centrum konferencyjnym na ul. Puławskiej. Pełna oferta usług konferencyjnych i cateringowych będzie dostępna po okresie wakacyjnym. Pewnie wiele osób liczy na to, że żurku, schabowego i pierogów podczas wydarzeń organizowanych w centrum konferencyjnym nie zabraknie.

Coraz więcej spółek szuka miejsc, gdzie może się wykazać, poza swoją główną działalnością. Poczta Polska idzie w deweloperkę, PKP sprzedaje lokale, a Wars organizuje konferencje. Oby tylko te misje poboczne nie przysłoniły głównych zadań.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.