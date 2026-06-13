Odzyskali 600 km kw. i zaskoczyli Rosję. Frontem rządzą drony

Ukraina twierdzi, że od początku 2026 r. odzyskała ponad 600 km kw. terytorium zajętego przez Rosjan. To nie jest jeszcze oczywiście przełom kończący wojnę, ale to ważny znak po długim okresie, w którym Moskwa powoli, kosztownie i metodycznie przesuwała linię frontu.

Najciekawsza nie jest jednak sama odzyskana powierzchnia, ale to, w jaki sposób Ukraina próbuje odzyskać inicjatywę. Coraz większą rolę odgrywają drony – od maszyn rozpoznawczych i uderzeniowych po FPV, konstrukcje dalekiego zasięgu oraz bezzałogowce współpracujące bezpośrednio z piechotą. Wojna na Ukrainie coraz mniej przypomina klasyczne starcie dwóch armii. Coraz bardziej liczy się sprawne połączenie rozpoznania, operatorów, łączności i szybkiego podejmowania decyzji.

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Ukraina mówi o zmianie tempa na froncie

Według ukraińskiego dowództwa tylko w samym maju bilans zmian terytorialnych był korzystny dla Kijowa o prawie 100 km kw. Oznacza to, że Ukraina miała odzyskać więcej terenu, niż straciła w tym samym okresie. Nie podano jednak dokładnie, gdzie doszło do wszystkich tych zmian, dlatego raczej trzeba traktować te dane ostrożnie.

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Pamiętajmy, że linia frontu ma około 1200 km długości i sytuacja zmienia się tam praktycznie cały czas. W jednych miejscach Ukraińcy przechodzą do kontrataków, w innych Rosjanie nadal wywierają presję, a niektóre miejscowości czy pozycje mogą wielokrotnie zmieniać właściciela. Właśnie dlatego samo odzyskanie terenu nie zawsze oznacza jeszcze trwałą zmianę sytuacji na froncie.

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Drony stały się ważnym elementem działań bojowych

Największa zmiana jest taka, że drony nie pełnią już tylko roli oczu artylerii. Na froncie stały się codziennym narzędziem walki. Pomagają wykrywać cele, obserwować ruchy Rosjan, atakować żołnierzy i sprzęt, a także wspierać własne oddziały podczas działań w terenie. Dzięki nim łatwiej też znaleźć bezpieczniejsze drogi podejścia do pozycji przeciwnika.

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Jest to szczególnie istotne przy niewielkich, lokalnych kontratakach. Dziś odzyskanie terenu nie musi oznaczać dużego ataku z udziałem czołgów. Często najpierw przez wiele godzin, a nawet dni, drony stopniowo osłabiają rosyjskie pozycje: wykrywają i pomagają niszczyć punkty obserwacyjne, stanowiska operatorów, pojazdy zaopatrzeniowe czy grupy szturmowe. Dopiero potem piechota ma większą szansę wejść na obszar, który wcześniej był pod ścisłą kontrolą przeciwnika.

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Nowy model walki ma łączyć drony i piechotę

Ukraińskie wojsko już od kilku miesięcy mówi o wprowadzaniu zintegrowanych jednostek szturmowo-dronowych. Bezzałogowce powietrzne, pojazdy naziemne i piechota mają działać jako jeden system, a nie osobne światy połączone prowizoryczną komunikacją.

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To tak naprawdę odpowiedź na realia frontu, gdzie klasyczny atak bez dobrego rozpoznania szybko zamienia się w bezsensowny marsz. Drony mogą rozpoznać okopy, wykryć miny, wskazać ukryte stanowiska, przenieść ładunek, odciąć zaopatrzenie albo zmusić rosyjskich żołnierzy do opuszczenia pozycji. Piechota wchodzi dopiero wtedy, gdy ryzyko zostanie choć częściowo zmniejszone.

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Taki sposób walki nie eliminuje oczywiście strat, ale może zmieniać proporcje. Ukraina ma mniej ludzi niż Rosja, więc musi częściej szukać przewagi w jakości rozpoznania, precyzji uderzeń i tempie decyzji. Drony są w tym modelu nie tyle zamiennikiem żołnierza, ile narzędziem, które ma ograniczyć sytuacje, w których piechota idzie w ciemno.

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*Źródło grafiki wprowadzającej: bumblee-dee / Canva Pro

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Marcin Kusz Redaktor Dziennikarz działu Technologie. O smartfonach i nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla KomputerŚwiat i dla nieistniejącego już PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Copywriter techniczny, motoryzacyjny i technologiczny. Współzałożyciel agencji marketingowej BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.