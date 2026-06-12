Samsung powie, jak szybki masz internet. Dziwne, że dopiero teraz
Smartfony Samsunga po latach dostaną wyczekiwaną funkcję. Łatwo sprawdzisz sobie, jak szybki (lub wolny) masz internet, bez wchodzenia na strony czy do aplikacji.
W najnowszej aktualizacji One UI 9.0 dodano bowiem wskaźnik szybkości sieci na pasku stanu. Na górnej krawędzi wyświetlacza, gdzie widzisz godzinę, procent naładowania baterii czy zasięg sieci Wi-Fi i komórkowej, od teraz będzie pokazywana także prędkość sieci w czasie rzeczywistym. Tak jak w chińskich smartfonach.
Samsung dodaje funkcję wskaźnika prędkości internetu
Smartfony z Androidem mają to do siebie, że mimo że wszystkie bazują na tym samym, potrafią być zupełnie inne. Każdy producent decyduje bowiem, w jaki sposób zaprojektuje swoją nakładkę systemową. W efekcie czego One UI Samsunga zupełnie różni się od HyperOS Xiaomi pod kątem wyglądu i funkcji.
Jedną z opcji, którą od lat oferował Xiaomi, a nie miał jej Samsung, jest wskaźnik szybkości sieci na pasku stanu. To ta funkcja, która była domyślnie włączona w wielu smartfonach producentów z Chin od co najmniej dekady. Niektórych (w tym mnie) denerwowała, ponieważ zajmowała miejsce na górnej krawędzi telefonu i sprawiała, że system wyglądał mniej minimalistycznie.
Z drugiej strony jest to bardzo przydatne narzędzie, dzięki któremu można w czasie rzeczywistym dowiedzieć się, jak szybkie mamy połączenie z internetem. Wskaźnik pokazuje obecnie wykorzystanie sieci wyrażone w KB/s lub MB/s - w zależności od tego, co robimy i jak obciążamy sieć.
Podczas zwykłego korzystania z telefonu, polegającego na odpisywaniu na wiadomości czy przeglądaniu TikToka, ta informacja niekoniecznie jest potrzebna. Natomiast jeśli pobieramy coś większego - pliki, gry lub aplikacje - na żywo zobaczymy prędkość transferu. Dzięki temu możemy otrzymać informację, że z naszym połączeniem sieciowym (np. Wi-Fi) jest coś nie tak. Jeśli prędkość jest zbyt niska (w porównaniu z tym, co powinien oferować nasz operator), zobaczymy to.
Nie musimy wchodzić na stronę internetową czy do aplikacji do sprawdzania prędkości sieci. Tuż obok na pasku znajdziemy też ikony sygnału Wi-Fi oraz sieci komórkowej, wyrażonego w kreskach. Dzięki nowemu wskaźnikowi prędkości będziemy w stanie sprawdzić, czy problem z pobieraniem lub zacinaniem się filmu w aplikacji wynika z usług naszego operatora, czy też dostawcy aplikacji.
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Nowa opcja dostępna w nadchodzącym One UI 9.0
Jeśli macie smartfon Samsunga i czekacie na funkcję wskaźnika prędkości, musicie się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Rozwiązanie jest obecnie dostępne w testowej wersji One UI 9.0 za sprawą modułu Good Lock. Tymczasem większość smartfonów Samsunga działa z nakładką One UI 8.5. Oznacza to, że trzeba poczekać na uaktualnienie do One UI 9.0, które powinno być dostępne w ciągu kilku miesięcy.
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.