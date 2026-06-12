Samsung powie, jak szybki masz internet. Dziwne, że dopiero teraz

W najnowszej aktualizacji One UI 9.0 dodano bowiem wskaźnik szybkości sieci na pasku stanu. Na górnej krawędzi wyświetlacza, gdzie widzisz godzinę, procent naładowania baterii czy zasięg sieci Wi-Fi i komórkowej, od teraz będzie pokazywana także prędkość sieci w czasie rzeczywistym. Tak jak w chińskich smartfonach.

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Samsung dodaje funkcję wskaźnika prędkości internetu

Smartfony z Androidem mają to do siebie, że mimo że wszystkie bazują na tym samym, potrafią być zupełnie inne. Każdy producent decyduje bowiem, w jaki sposób zaprojektuje swoją nakładkę systemową. W efekcie czego One UI Samsunga zupełnie różni się od HyperOS Xiaomi pod kątem wyglądu i funkcji.

Jedną z opcji, którą od lat oferował Xiaomi, a nie miał jej Samsung, jest wskaźnik szybkości sieci na pasku stanu. To ta funkcja, która była domyślnie włączona w wielu smartfonach producentów z Chin od co najmniej dekady. Niektórych (w tym mnie) denerwowała, ponieważ zajmowała miejsce na górnej krawędzi telefonu i sprawiała, że system wyglądał mniej minimalistycznie.

Z drugiej strony jest to bardzo przydatne narzędzie, dzięki któremu można w czasie rzeczywistym dowiedzieć się, jak szybkie mamy połączenie z internetem. Wskaźnik pokazuje obecnie wykorzystanie sieci wyrażone w KB/s lub MB/s - w zależności od tego, co robimy i jak obciążamy sieć.

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Podczas zwykłego korzystania z telefonu, polegającego na odpisywaniu na wiadomości czy przeglądaniu TikToka, ta informacja niekoniecznie jest potrzebna. Natomiast jeśli pobieramy coś większego - pliki, gry lub aplikacje - na żywo zobaczymy prędkość transferu. Dzięki temu możemy otrzymać informację, że z naszym połączeniem sieciowym (np. Wi-Fi) jest coś nie tak. Jeśli prędkość jest zbyt niska (w porównaniu z tym, co powinien oferować nasz operator), zobaczymy to.

Nie musimy wchodzić na stronę internetową czy do aplikacji do sprawdzania prędkości sieci. Tuż obok na pasku znajdziemy też ikony sygnału Wi-Fi oraz sieci komórkowej, wyrażonego w kreskach. Dzięki nowemu wskaźnikowi prędkości będziemy w stanie sprawdzić, czy problem z pobieraniem lub zacinaniem się filmu w aplikacji wynika z usług naszego operatora, czy też dostawcy aplikacji.

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Nowa opcja dostępna w nadchodzącym One UI 9.0

Jeśli macie smartfon Samsunga i czekacie na funkcję wskaźnika prędkości, musicie się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Rozwiązanie jest obecnie dostępne w testowej wersji One UI 9.0 za sprawą modułu Good Lock. Tymczasem większość smartfonów Samsunga działa z nakładką One UI 8.5. Oznacza to, że trzeba poczekać na uaktualnienie do One UI 9.0, które powinno być dostępne w ciągu kilku miesięcy.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.