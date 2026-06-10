Samsung szykuje się do premiery tegorocznego najtańszego modelu. Galaxy A18 będzie podstawowym smartfonem, na który czeka mnóstwo Polaków.

Samsung już zdążył wydać najważniejsze smartfony z serii Galaxy S oraz A i powoli dociera do końca kluczowych premier. Do przystępnej cenowo rodziny A niedawno dołączyły Galaxy A57 oraz Galaxy A37. Po cichu firma przygotowuje także Galaxy A27, którego specyfikację poznaliśmy ostatnio. Na koniec firma zostawia Galaxy A18, który ma być najtańszym modelem.

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Samsung Galaxy A18 - najtańszy smartfon Samsunga 2026 r.

Niemal wszystkie tegoroczne Galaxy A noszą cyfrę "7", więc nazewnictwo może być tu nieco mylące. Samsung dla podstawowych modeli z serii A1X stosuje wyższą cyfrę. Galaxy A17 miała swoją premierę już w ubiegłym roku (w sierpniu), niedługo po premierze Galaxy A56, A36 oraz A26.

Z nowych informacji dowiadujemy się, że Samsung najwyraźniej zakończył prace nad następcą w postaci Galaxy A18 i rozpoczął proces testów urządzenia. Na serwerach koreańskiego producenta zauważono bowiem plik oprogramowania układowego oznaczonego numerem A185FXXU0AZF2, stworzony z myślą o nadchodzącym Galaxy A18.

Smartfon po wyjęciu z pudełka ma działać pod kontrolą systemu Android 17 z najnowszą nakładką systemową One UI 9.0. Samsung zakończył już proces wdrażania aktualizacji One UI 8.5 dla starszych modeli (także Galaxy A17), więc powinien dostarczyć nadchodzącego Galaxy A18 z nowszą wersją oprogramowania.

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Co jeszcze wiemy o Galaxy A18? Niestety, niezbyt wiele. Nie oczekujemy jednak rewolucji w przypadku tego modelu. Samsung podchodzi bezpiecznie do swoich smartfonów, nie wprowadzając dużych zmian z generacji na generację. Galaxy A17 był wyposażony w 6,7-calowy ekran AMOLED 90 Hz, baterię 5000 mAh czy potrójny aparat tylny 50 Mpix, 5 Mpix i 2 Mpix.

Galaxy A18 powinien bazować na podobnych komponentach, z tą różnicą, że zastosowany zostanie inny procesor: A17 5G korzystał z czipu Exynos 1330. W Galaxy A18 oczekujemy nieco wydajniejszego układu Exynos 1430 lub podobnego.

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Najtańsze Samsungi Galaxy A1X to najpopularniejsze smartfony

Od lat najtańsze smartfony Samsunga są wyjątkowo popularne. To właśnie seria Galaxy A1X zawiera jedne z najlepiej sprzedających się modeli. W 2025 r. Galaxy A16 5G był piątym najchętniej wybieranym modelem na świecie, a w 2024 r. - A15 5G. W 2026 r. Galaxy A17 5G powinien przejąć tę pałeczkę, a w 2027 r. może zrobić to nadchodzący Galaxy A18

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Albert Żurek 10.06.2026 20:13

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