Samsung Galaxy S26 jeszcze nie był taki tani. Lepiej się pospiesz
Najnowszy Samsung Galaxy S26 doczekał się genialnej przeceny. Telefon jest dostępny o 40 proc. taniej. To ponad 2000 zł różnicy za wyższy wariant pamięciowy z 512 GB pamięci na dane.
Sklep x-kom na Allegro uruchomił dużą przecenę na Samsunga Galaxy S26 z okazji Allegro Days. Dzięki wyprzedaży urządzenie jest dostępne o 40 proc. taniej względem domyślnej ceny producenta: 5399 zł.
Samsung Galaxy S26 za 3232 zł. Genialna cena
Smartfon na przecenie Allegro Days jest dostępny za 3232,48 zł, czyli dokładnie 2166,52 zł taniej względem ceny ustalonej na premierę. Cena dotyczy wyższego wariantu pamięciowego 12/512 GB. W praktyce urządzenie od debiutu zdążyło już trochę stanieć i w innych sklepach z elektroniką w tej wersji jest dostępne za 4349 zł. Wciąż jednak jesteśmy w stanie zaoszczędzić ponad 1100 zł.
Napiszę więcej - dzięki wyprzedaży Galaxy S26 12/512 GB jest tańszy nawet od Galaxy S26 w wydaniu 12/256 GB, który bez promocji kosztuje 3799 zł. To o ponad 550 zł więcej. Ofertę możemy uznać za wartą zainteresowania. W cenie nieco ponad 3000 zł dostajemy bowiem najnowszy i najlepiej wyposażony sztandarowy smartfon Samsunga.
Promocja dotyczy tylko jednej wersji kolorystycznej - czarnej - i jest mocno ograniczona pod kątem liczby dostępnych egzemplarzy. W chwili pisania tego artykułu mamy dosłownie kilka sztuk w obniżonej cenie. Trzeba zatem się spieszyć - po wyczerpaniu limitu cena wróci do standardowego poziomu.
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Co potrafi Samsung Galaxy S26?
Galaxy S26 to podstawowy tegoroczny sztandarowy smartfon Samsunga. Urządzenie przoduje pod wieloma względami: to bez wątpienia model z segmentu premium z najlepszym ekranem, świetną wydajnością, niezłą baterią czy aparatem. Ten model wspiera też mnóstwo funkcji sztucznej inteligencji Galaxy AI, które działają w języku polskim, więc pod tym względem przewyższa podobnie wycenione iPhone’y 17e i 17, które dopiero dostaną pełnoprawne funkcje AI w iOS 27.
Specyfikacja tego modelu wygląda następująco:
- ekran: 6,3 cala, Dynamic AMOLED, 2340 × 1080 pikseli, odświeżanie 120 Hz;
- procesor: Exynos 2600;
- pamięć: 12 GB operacyjnej, 512 GB na dane;
- aparat: główny 50 Mpix, szerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix, przedni 12 Mpix;
- akumulator: 4300 mAh, ładowanie 25 W;
- wymiary: 149,6 × 71,7 × 7,2 mm, masa 167 g.
W tej cenie nie ma się co zastanawiać – jeśli myśleliście nad zakupem S26, to teraz jest najlepsza okazja.