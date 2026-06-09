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One UI 9.0 będzie jak iOS. Samsung nie ukrywa inspiracji Applem

One UI 9.0 ma nawiązywać do najnowszych wersji systemu iOS. Tegoroczna wersja nakładki Samsunga powinna mocno przypominać iOS 27.

Albert Żurek
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One UI 9.0 będzie jak iOS. Samsung nie ukrywa inspiracji Applem
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Apple wczoraj zapowiedział i wprowadził dla pierwszych użytkowników wczesną wersję systemu iOS 27. Oprogramowanie skupia się głównie na ulepszeniach w zakresie sztucznej inteligencji: Siri jest wreszcie w pełni inteligentną asystentką bazującą na AI. Poprawiono też wydajność oraz stylistykę Liquid Glass, którą można teraz w pełni dostosować. Samsung podejdzie do sprawy w bardzo podobny sposób.

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Samsung wprowadzi jeszcze więcej przezroczystości do One UI 9.0

Samsung i Apple od lat walczą ze sobą o miano króla smartfonów. Smartfony Galaxy przewyższały iPhone’y pod względem sztucznej inteligencji i już 2,5 roku temu, wraz z serią Galaxy S24, Samsung pokazał pełnoprawne funkcje AI z ulepszonym asystentem głosowym Gemini. Trochę to zajęło, ale Apple powoli dogania konkurencję.

Z drugiej strony wprowadzony w ubiegłorocznym iOS 26 wygląd Liquid Glass sprawił, że to właśnie Samsung zaczął inspirować się Applem pod względem wizualnym. W One UI 8.0 i 8.5 wdrożono mnóstwo zmian, które stanowią ewidentną próbę zamiany interfejsu Galaxy na wzór iOS.

fot. Sammobile

Teraz w nadchodzącym One UI 9.0 czas na kolejne zmiany w wyglądzie. Jak podaje SamMobile, w różnych zakamarkach testowej wersji oprogramowania wdrożono więcej efektów półprzezroczystości nawiązujących do Liquid Glass w iOS. Półprzezroczysty interfejs miał trafić np. do domyślnej przeglądarki Samsung Browser, która zyskała efekt szkła dla paska stanu w górnej części ekranu.

To podejście, które sprawia, że nawet będąc w przeglądarce, widzimy zawartość znajdującą się pod przezroczystym elementem. Nadaje to interfejsowi nowoczesności - można powiedzieć, że przeglądarka wygląda lepiej niż wcześniej. Zmiana dotyczy także paska narzędzi na dolnej krawędzi wyświetlacza - półprzezroczystość jest widoczna tuż obok ikon przewijania kart czy przycisku ustawień.

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Trend półprzezroczystego interfejsu wraca jak bumerang

Apple jest jednym z producentów, którzy ustalają trendy dotyczące projektowania urządzeń i oprogramowania mobilnego. Systemy iOS 26 oraz iOS 27 są wypełnione różnymi półprzezroczystymi elementami, w efekcie czego konkurencja decyduje się na podobne kroki.

W obecnie dostępnym One UI 8.5 w wielu zakątkach interfejsu można zauważyć inspirację Applem. Najwyraźniej Samsung wraz z One UI 9.0 kontynuuje proces przejścia na półprzezroczystą stylistykę systemu. Nakładka systemowa One UI od lat miała własną tożsamość wizualną, lecz wraz z pojawieniem się Liquid Glass autorskie rozwiązania idą na drugi plan.

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Apple przywrócił do życia półprzezroczysty interfejs, który był wykorzystywany dawniej m.in. w systemie operacyjnym Windows Vista wydanym w 2007 r. Obecnie One UI 9.0 jest we wczesnej fazie prac i do czasu premiery w sierpniu pozostaje jeszcze trochę czasu na wprowadzenie zmian. Nakładka powinna trafić po raz pierwszy do smartfonów z serii Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 już w tegoroczne wakacje.

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Albert Żurek
09.06.2026 15:10
Tagi: iOSiPhoneOne UISamsungSztuczna inteligencja (AI)
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