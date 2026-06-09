One UI 9.0 będzie jak iOS. Samsung nie ukrywa inspiracji Applem

Apple wczoraj zapowiedział i wprowadził dla pierwszych użytkowników wczesną wersję systemu iOS 27. Oprogramowanie skupia się głównie na ulepszeniach w zakresie sztucznej inteligencji: Siri jest wreszcie w pełni inteligentną asystentką bazującą na AI. Poprawiono też wydajność oraz stylistykę Liquid Glass, którą można teraz w pełni dostosować. Samsung podejdzie do sprawy w bardzo podobny sposób.

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Samsung wprowadzi jeszcze więcej przezroczystości do One UI 9.0

Samsung i Apple od lat walczą ze sobą o miano króla smartfonów. Smartfony Galaxy przewyższały iPhone’y pod względem sztucznej inteligencji i już 2,5 roku temu, wraz z serią Galaxy S24, Samsung pokazał pełnoprawne funkcje AI z ulepszonym asystentem głosowym Gemini. Trochę to zajęło, ale Apple powoli dogania konkurencję.

Z drugiej strony wprowadzony w ubiegłorocznym iOS 26 wygląd Liquid Glass sprawił, że to właśnie Samsung zaczął inspirować się Applem pod względem wizualnym. W One UI 8.0 i 8.5 wdrożono mnóstwo zmian, które stanowią ewidentną próbę zamiany interfejsu Galaxy na wzór iOS.

fot. Sammobile

Teraz w nadchodzącym One UI 9.0 czas na kolejne zmiany w wyglądzie. Jak podaje SamMobile, w różnych zakamarkach testowej wersji oprogramowania wdrożono więcej efektów półprzezroczystości nawiązujących do Liquid Glass w iOS. Półprzezroczysty interfejs miał trafić np. do domyślnej przeglądarki Samsung Browser, która zyskała efekt szkła dla paska stanu w górnej części ekranu.

To podejście, które sprawia, że nawet będąc w przeglądarce, widzimy zawartość znajdującą się pod przezroczystym elementem. Nadaje to interfejsowi nowoczesności - można powiedzieć, że przeglądarka wygląda lepiej niż wcześniej. Zmiana dotyczy także paska narzędzi na dolnej krawędzi wyświetlacza - półprzezroczystość jest widoczna tuż obok ikon przewijania kart czy przycisku ustawień.

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Trend półprzezroczystego interfejsu wraca jak bumerang

Apple jest jednym z producentów, którzy ustalają trendy dotyczące projektowania urządzeń i oprogramowania mobilnego. Systemy iOS 26 oraz iOS 27 są wypełnione różnymi półprzezroczystymi elementami, w efekcie czego konkurencja decyduje się na podobne kroki.

W obecnie dostępnym One UI 8.5 w wielu zakątkach interfejsu można zauważyć inspirację Applem. Najwyraźniej Samsung wraz z One UI 9.0 kontynuuje proces przejścia na półprzezroczystą stylistykę systemu. Nakładka systemowa One UI od lat miała własną tożsamość wizualną, lecz wraz z pojawieniem się Liquid Glass autorskie rozwiązania idą na drugi plan.

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Apple przywrócił do życia półprzezroczysty interfejs, który był wykorzystywany dawniej m.in. w systemie operacyjnym Windows Vista wydanym w 2007 r. Obecnie One UI 9.0 jest we wczesnej fazie prac i do czasu premiery w sierpniu pozostaje jeszcze trochę czasu na wprowadzenie zmian. Nakładka powinna trafić po raz pierwszy do smartfonów z serii Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 już w tegoroczne wakacje.

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Albert Żurek 09.06.2026 15:10

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