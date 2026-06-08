Samsung Galaxy S27 Pro będzie przełomowy. Zacieram rączki

Trudno nie odnieść wrażenia, że od wielu lat rozwój smartfonów zwolnił. Kolejne generacje różnią się od siebie ulepszonymi procesorami oraz lekkimi modyfikacjami w wyglądzie. W przyszłym roku Samsung ma jednak poczynić duże zmiany w ofercie oraz podejściu do smartfonów. Nowe modele nie będą już odgrzanymi kotletami.

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Samsung Galaxy S27 Pro - nowy model Samsunga zaskoczy baterią

Poprzednie generacje smartfonów Samsunga obejmowały trzy modele: zwykłego Galaxy S, pośredniego S+ oraz najlepszego S Ultra. W przyszłym roku do stawki dołączy czwarty - Galaxy S27 Pro, który będzie pozycjonowany między Plusem a wersją Ultra.

Sprzęt ma być jednak bardziej poręcznym modelem za sprawą 6,47-calowego ekranu. Mimo to producent ma zastosować w smartfonie znacznie większy akumulator. Według najnowszych doniesień będzie to aż 5000 mAh.

Taka wartość dotychczas była zarezerwowana dla najlepszych i największych wersji Ultra. Obecna generacja Galaxy S26 oferuje następujące pojemności baterii:

Galaxy S26: ekran 6,3 cala, akumulator 4300 mAh;

Galaxy S26+: 6,7 cala, 4900 mAh;

Galaxy S26 Ultra: 6,9 cala, 5000 mAh.

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Oznacza to, że S27 Pro ma być nieco większą wersją bazowego modelu, ale ze znacznie większym akumulatorem. Większa pojemność oznacza dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu oraz rzadszą potrzebę sięgania po zasilacz.

Samsung nie bez powodu nazwie ten model Pro. W urządzeniu znajdziemy część specyfikacji z wersji Ultra. S27 Pro nie będzie jednak do końca mniejszą wersją S27 Ultra. W Pro nie znajdziemy wsparcia dla rysika S Pen ani miejsca na niego, a zestaw fotograficzny również nie będzie identyczny: w S27 Pro i S27 Ultra producent zastosuje ten sam aparat główny 200 Mpix oraz obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix. Sprzęty mają się różnić teleobiektywami i możliwościami przybliżenia.

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Seria Galaxy S27 przyniesie zmiany w bateriach oraz wyglądzie

Oprócz dużej baterii w S27 Pro możemy oczekiwać, że S27 Ultra z ekranem 6,9 cala również zaskoczy pod kątem akumulatora. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że w najlepszym modelu znajdziemy baterię na poziomie ponad 5000 mAh (ale mniej niż 6000 mAh).

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W przyszłorocznych S27 Samsung ma postawić też na nowe wzornictwo, rezygnując z pionowego układu aparatów na rzecz zaczerpniętej z serii Galaxy S10 poziomej wyspy aparatów. W S27 Ultra zostanie zredukowana liczba aparatów z czterech do trzech. Jeśli czekacie na prawdziwe zmiany w Galaxy, lepiej poczekajcie do 2027 r.

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Albert Żurek 08.06.2026 18:26

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