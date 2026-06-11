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Znamy króla smartfonów. Apple został w tyle, a rynek to koszmar

Azjatycki producent pod jednym kluczowym względem pozostaje liderem, przewyższając inne popularne firmy zajmujące się produkcją telefonów.

Albert Żurek
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Samsung lider smartfonów
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Mimo trudnej sytuacji na rynku pamięci DRAM i NAND, producenci smartfonów wciąż tworzą kolejne modele i produkują miliony egzemplarzy urządzeń. Wyższe ceny pamięci jednak wpłynęły na globalny rynek, przez co w pierwszym kwartale 2026 r. wyprodukowano o 1,7 proc. mniej urządzeń w porównaniu z identycznym okresem 2025 r. Niektórzy jednak zamiast odpuszczać, starają się być najlepszymi. Samsung pokazał, że można.

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Samsung liderem na rynku smartfonów. Tyle egzemplarzy produkuje.

Rynek smartfonów liczy się w dziesiątkach milionów egzemplarzy wyprodukowanych każdego miesiąca. Z najnowszego raportu wynika, że obecnym liderem, jeśli chodzi o liczbę stworzonych urządzeń, jest Samsung. Firma w pierwszym kwartale osiągnęła wynik 62,6 mln egzemplarzy.

Jeśli porównać ten wynik z ostatnim kwartałem 2025 r., mówimy o 7-procentowym wzroście. Natomiast w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. firma wyprodukowała 2,3 proc. więcej smartfonów. W dużej mierze wynik był możliwy do uzyskania dzięki najnowszej serii Galaxy S26, obejmującej trzy modele: S26, S26+ i S26 Ultra. Liczby są zaskakujące głównie przez fakt, że na rynku pamięci trwa kryzys.

Rynek smartfonów w 2026 r.

Oczywiście producenci smartfonów również go odczuwają podczas produkcji każdego jednego egzemplarza. Moduły pamięci operacyjnej oraz wewnętrznej są droższe, a co za tym idzie, koszt produkcji jest wyższy. Mimo tego Samsung, zamiast redukować liczbę produkowanych urządzeń, zwiększył ją. Firma najwyraźniej widzi szansę, chcąc wypełnić luki pozostawione przez innych mniejszych producentów smartfonów.

Na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę wyprodukowanych egzemplarzy, znalazł się Apple z wynikiem 60,2 mln. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. wyprodukowano o 19,7 proc. więcej urządzeń. Podium zamyka natomiast Oppo z wynikiem 29,5 mln wyprodukowanych egzemplarzy.

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Rynek smartfonów w 2025 r. był wielki, ale się skurczy

Mimo że Samsung i Apple zwiększają produkcję smartfonów, inni redukują liczbę wyprodukowanych egzemplarzy. Dotyczy to większości gigantów z Chin. Według przewidywań w 2026 r. rynek smartfonów zostanie mocno uszczuplony. Mówi się, że w całym roku zostanie wyprodukowanych 1,051 mld egzemplarzy telefonów.

To wynik o 16,2 proc. niższy w porównaniu z 2025 r. Nie oznacza to jednak, że rynek smartfonów upadnie. Wciąż będzie potężny, ale zdecydowanie widać tu wpływ kryzysu pamięci na telefony.

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Albert Żurek
11.06.2026 16:29
Tagi: AppleSamsungSmartfony
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