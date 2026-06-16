Samsung wejdzie ci do mózgu. Elon Musk o to zadba

Neuralink to zdecydowanie jedna z najgłośniejszych technologii ostatnich lat. Firma założona przez Elona Muska, po wielu udanych operacjach wszczepiania implantu umożliwiającego sterowanie urządzeniami elektronicznymi za pomocą mózgu, nie zatrzymuje się i rozszerza działalność. Będzie to możliwe dzięki Samsungowi, który zajmie się produkcją zaawansowanych czipów dla Neuralinka.

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Samsung wytworzy czipy potrzebne w implantach Neuralinka

Jakiś czas temu Samsung podjął współpracę z Teslą. Popularny producent samochodów elektrycznych zrobił to, aby móc taniej i lepiej tworzyć czipy przeznaczone do sztucznej inteligencji oraz autonomicznej jazdy w pojazdach marki. Samsung w tej współpracy jest kluczowy, ponieważ dysponuje fabrykami umożliwiającymi pełnoskalową produkcję zaawansowanych czipów dla tak dużej firmy.

Mało kto o tym wie, ale Samsung oprócz produkcji czipów Exynos dla autorskich smartfonów Galaxy zajmował się też produkcją dla innych dużych firm: Qualcomma (Snapdragony), a nawet Nvidii (GeForce RTX 3000). Elon Musk, najprawdopodobniej będąc zadowolonym ze współpracy Samsunga z Teslą, miał rozszerzyć partnerstwo z producentem w celu tworzenia czipów Neuralink.

Jak donosi koreański portal Hankyung, Samsung Foundry (oddział zajmujący się produkcją czipów) rozpoczął prace badawczo-rozwojowe nad układem Neuralinka czwartej generacji. Projekt nosi nazwę kodową O1, a czipy dostarczane przez Samsunga mają być produkowane w technologii 4 nm Samsung Foundry. Układ oczywiście będzie wykorzystywany w implantach – systemach interfejsu łączącego mózg z komputerem Neuralinka.

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Samsung miał rozpocząć prace nad nowym układem pod koniec ubiegłego roku, a produkcja pierwszych testowych czipów ruszyła już w zeszłym miesiącu. Według obecnych planów dostawy czipów potrzebnych do faktycznego montażu implantu nastąpią w pierwszej połowie 2027 r. Jeśli wszystko pójdzie gładko, masowa produkcja ma ruszyć w drugiej połowie tego samego roku.

Neuralink pozwala sterować urządzeniami elektronicznymi za pomocą mózgu

Neuralink to technologia, która pozwala sterować komputerem i innymi urządzeniami za pomocą sygnałów mózgowych. Jest przeznaczona dla osób z ciężkimi urazami neurologicznymi, które ograniczają ruchy rąk czy nóg. Neuralinki są wszczepiane bezpośrednio pod czaszkę i – jak twierdzą użytkownicy – czynią cuda.

Niedawno w sieci zrobiło się głośno o weteranie armii brytyjskiej, który z pomocą Neuralinka był w stanie grać w World of Warcraft, wykorzystując do tego sygnały z mózgu. Miejmy nadzieję, że współpraca z Samsungiem sprawi, że Neuralink stanie się bardziej dostępną technologią.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.