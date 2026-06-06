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Samsung z dużą zmianą. Nie poznasz tej aplikacji

Galaxy Watch zmienia się w zdrowotnego trenera AI. Samsung zapowiada największą ewolucję w historii swojej platformy

Maciej Gajewski
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Samsung Health zmiany 2026
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Samsung najwyraźniej uznał, że same wykresy i cyferki to za mało, by użytkownicy faktycznie rozumieli co dzieje się z ich organizmem. Dlatego od 8 czerwca zacznie wdrażać największą od lat aktualizację aplikacji Samsung Health – taką, która ma przekształcić nadchodzące zegarki Galaxy Watch w osobistego, inteligentnego doradcę zdrowotnego. Coś, co ma realnie podpowiadać kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć, a kiedy po prostu iść spać wcześniej. Samsung mówi: przechodzimy od pasywnego monitorowania do proaktywnego prowadzenia użytkownika za rękę - choć, miejmy nadzieję, bez przesadnego moralizowania. 

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Vitals: pięć sygnałów z nocy, które mają powiedzieć ci prawdę o twoim organizmie

Najważniejszą nowością jest funkcja Vitals. Każdego ranka zegarek analizuje pięć kluczowych parametrów z nocy: tętno, zmienność rytmu serca, tempo oddychania, temperaturę skóry oraz poziom tlenu we krwi. I robi to nie „na oko”, ale względem twojej indywidualnej, rzeczywistej bazy spoczynkowej. Jeśli coś odbiega od normy - dostaniesz powiadomienie. Jeśli nie - zegarek nie będzie cię niepokoił.

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To podejście jest sensowne. W końcu większość zegarków tonie w danych, które przeciętny użytkownik ignoruje. Samsung chce, by Galaxy Watch mówił nie „masz 92 proc. SpO₂”, ale „hej, wygląda na to, że twój organizm walczy z czymś, może dziś odpuść trening”.

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Heart Health Score: jeden wynik, który ma powiedzieć jak ma się twoje serce

Nowy Samsung Health

Druga duża zmiana to Heart Health Score. Tym razem Samsung łączy dane o śnie, stresie, aktywności i składzie ciała w jeden, codzienny wskaźnik. Ma on dawać szybki ogląd tego, jak twój styl życia wpływa na układ krążenia. Nie jest to oczywiście diagnoza medyczna, ale może być sygnałem, że coś warto poprawić - choćby zwiększyć liczbę kroków albo zadbać o regenerację.

Daily Cardio Load: koniec z treningiem „na czuja”

Nowy Samsung Health

Kolejna nowość to Daily Cardio Load, czyli funkcja, która ma pomóc trenować mądrzej, a nie tylko ciężej. Zegarek mierzy skumulowane obciążenie układu krążenia i porównuje je z twoją maksymalną zdolnością treningową. Na tej podstawie podpowiada, czy dziś warto zrobić mocniejszy trening, czy raczej odpuścić, żeby nie skończyć z kontuzją albo przetrenowaniem.  

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Fitness Index: ranking twojej formy na tle rówieśników

Nowy Samsung Health

Fitness Index to z kolei funkcja, która porównuje twoje parametry - tętno, VO₂ max, liczbę kroków - z wynikami osób o podobnym profilu. Na tej podstawie zegarek ma wskazywać twoje mocne i słabe strony oraz sugerować konkretne cele. To trochę jak ranking w grach, tylko że zamiast poziomu postaci dostajesz poziom własnej kondycji.

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Nowy interfejs Samsung Health: pięć kategorii i mniej chaosu

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Aktualizacja przynosi też nowy interfejs. Samsung uprościł układ aplikacji do pięciu głównych sekcji: sen, aktywność, odżywianie, uważność i Vitals. Na ekranie głównym pojawia się też Energy Score - szybki podgląd ogólnej kondycji dnia. Całość ma być bardziej przejrzysta i mniej przytłaczająca.  

W tle pojawiają się też mniejsze, ale ciekawe dodatki. Hearing Health monitoruje poziom hałasu w otoczeniu i podpowiada, jak chronić słuch. Antioxidant Index i AGEs Index mają z kolei pomagać zrozumieć, jak dieta wpływa na organizm - i robią to w bardziej wizualny, przystępny sposób niż do tej pory.

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Jeśli Galaxy Watch faktycznie stanie się czymś więcej niż licznikiem kroków - czymś, co realnie pomaga podejmować decyzje o zdrowiu - to może być jedna z najważniejszych aktualizacji w historii platformy.

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Maciej Gajewski
06.06.2026 16:10
Tagi: Opaska sportowaSamsungzdrowieZegarki
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