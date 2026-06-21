Jedziesz na urlop? Do rachunku doliczą nowy podatek

Na rachunku za nocleg pojawi się pozycja, którą wielu turystów kojarzy głównie z uzdrowisk i najpopularniejszych kurortów. Państwo szykuje zmiany w opłatach miejscowych i uzdrowiskowych. Kwoty na pierwszy rzut oka nie straszą, ale przy kilkuosobowej rodzinie i dłuższym pobycie robi się z tego całkiem konkretna dopłata do wakacji.

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Niby tylko kilka złotych dziennie, ale od każdej osoby

Dziś opłata miejscowa działa dość wybiórczo. Gmina może ją pobierać od osób, które zostają dłużej niż dobę w miejscowości spełniającej określone warunki, m.in. klimatyczne i krajobrazowe. W uzdrowiskach dochodzi osobna opłata uzdrowiskowa. Turysta widzi to najczęściej jako dodatkową kwotę przy meldunku albo w rozliczeniu noclegu.

Resort finansów chce podnieść maksymalne stawki. W projekcie pojawiają się kwoty 3,56 zł, 5,03 zł oraz 6,86 zł za noc, w zależności od rodzaju opłaty i statusu miejscowości. Dla porównania, obecne górne limity na 2026 r. wynoszą 3,46 zł, 4,89 zł i 6,67 zł dziennie. Różnica na jednej dobie nie powala, ale przy 4-osobowej rodzinie i 10 nocach nawet niewielka stawka zaczyna być widoczna.

To nie jest jeszcze oczywiście scenariusz, w którym wakacyjny wyjazd nagle staje się dużo droższy. Mówimy raczej o kilku dodatkowych złotych doliczanych do pobytu. Ważne jest jednak to, że po zmianach opłata ma być łatwiejsza do pobrania i może pojawić się w większej liczbie miejscowości. Dla turystów to właśnie szerszy zasięg nowych zasad będzie bardziej odczuwalny niż sama, niewielka podwyżka stawek.

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A po co przyjechałeś? Nikt ci już nie zada tego pytania

Największa zmiana dotyczy nie wysokości, lecz samej logiki poboru. Dziś przepisy wiążą opłatę z celem pobytu: turystycznym, wypoczynkowym lub szkoleniowym, a w uzdrowiskach także zdrowotnym. To tworzy absurdalne sytuacje. Dwie osoby śpią w tym samym hotelu, w tej samej miejscowości, korzystają z tych samych ulic, parkingów i infrastruktury, ale jedna przyjechała na weekend, a druga służbowo.

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Nowy pomysł ma to znacząco uprościć. Zamiast sprawdzać, w jakim celu ktoś przyjechał, liczyłby się sam fakt korzystania z noclegu. Nieważne więc, czy to wyjazd wypoczynkowy, szkolenie czy podróż służbowa. Opłata miałaby obejmować pobyty trwające do 30 kolejnych dni, tak aby nie dotyczyła osób, które mieszkają w danej miejscowości przez dłuższy czas, np. ze względu na pracę sezonową.

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Dla hoteli, pensjonatów i apartamentów oznacza to mniej zgadywania, a dla turysty prostszy rachunek: nocujesz w gminie, która wprowadziła opłatę, więc dopłata pojawia się przy pobycie.

Nie masz górskiego powietrza? Turysta i tak zostawi swoje

Drugi spór jest ciekawszy, bo pokazuje, jak przestarzałe są obecne przepisy. Ministerstwo Sportu i Turystyki chce, aby o możliwości pobierania opłaty miejscowej decydowały walory turystyczne, a nie przyrodnicze czy klimatyczne. Jeśli miasto przyciąga turystów, zarabia na nich i ponosi koszty ich obecności, to nie powinno wypadać z systemu tylko dlatego, że nie spełnia wymogów dotyczących klimatu albo krajobrazu.

To pokazuje problem, z którym od lat mierzą się duże i popularne miasta. Turyści nie przyjeżdżają tam dla wyjątkowego klimatu czy leczniczego powietrza. Przyciągają ich koncerty, festiwale, zabytki, restauracje, muzea albo po prostu pomysł na weekendowy wypad. Z jednej strony zostawiają w mieście pieniądze, z drugiej korzystają z infrastruktury i usług, które trzeba utrzymać – od komunikacji i sprzątania po bezpieczeństwo czy publiczne toalety.

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Samorządy od dawna patrzą na opłaty turystyczne jak na narzędzie do częściowego odzyskania tych kosztów. Branża noclegowa patrzy ostrożniej, bo każda dodatkowa pozycja w rachunku może zirytować gościa. Turysta z kolei najczęściej dowiaduje się o opłacie na końcu, gdy już i tak wybrał miejsce pobytu.

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Hotele staną się poborcami

Zmienić ma się także technika pobierania pieniędzy. Dziś gminy mogą korzystać z inkasentów, co bywa mało wygodne i dziurawe. Projekt zakłada, że opłatę obowiązkowo pobierałby płatnik, czyli podmiot świadczący usługę zakwaterowania. Hotel, pensjonat albo inny obiekt noclegowy doliczy opłatę do rachunku i odprowadzi ją dalej.

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To ma przede wszystkim uprościć i uporządkować cały system. Dla turystów oznacza to mniej sytuacji, w których opłatę trzeba regulować osobno, i większą przejrzystość rachunku za pobyt. Z kolei właściciele hoteli, pensjonatów czy apartamentów będą musieli zająć się jej poborem i rozliczeniem, choć przepisy przewidują dla nich wynagrodzenie za wykonywanie tego zadania.

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Proponowane zmiany nie oznaczają oczywiście wakacyjnej rewolucji z dnia na dzień. Nie każdy nocleg w Polsce automatycznie zdrożeje, bo opłaty miejscowa i uzdrowiskowa nadal będą zależeć od decyzji samorządów. Wiele może się jednak zmienić. Jeśli nowe przepisy uproszczą pobór pieniędzy i pozwolą skuteczniej zasilać lokalne budżety, trudno oczekiwać, że najpopularniejsze kurorty, miasta turystyczne czy uzdrowiska zrezygnują z takiej szansy. Dla gmin to dodatkowe wpływy, dla turystów kolejna pozycja, którą warto uwzględnić przy planowaniu kosztów wyjazdu.

*Źródło zdjęcia wprowadzającej: Javier Balseiro, Pexels / vitalina-nakonechna, Canva Pro

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.