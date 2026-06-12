MacBook z dotykowym ekranem jest pewny. Idiotyzm, to się nie przyjęło

W najnowszym systemie operacyjnym macOS Golden Gate Apple przez przypadek potwierdził, że pracuje nad MacBookiem z dotykowym wyświetlaczem, na co wskazuje wprowadzenie m.in. funkcji odświeżania strony za pomocą przeciągnięcia palcem. Teraz dostajemy kolejne potwierdzenie, że premiera MacBooka z ekranem dotykowym jest bardziej niż pewna.

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MacBook z ekranem dotykowym jest "w 100 proc. pewny"

Sprawdzony informator Instant Digital twierdzi, że pojawienie się MacBooka z ekranem dotykowym jest w 100 proc. pewne. Użytkownik ma na koncie mnóstwo sprawdzonych przecieków, ponieważ bazuje na informacjach ze źródeł w łańcuchu dostaw. Nie ujawnia jednak dodatkowych informacji ani nie tłumaczy, dlaczego wprowadzenie dotykowego wyświetlacza do MacBooka jest pewnikiem.

Jednak już w ubiegłym tygodniu do sieci wypłynął inny raport, z którego wynika, że za produkcję i dostarczanie dotykowych ekranów OLED do MacBooków ma odpowiadać Samsung. Wówczas dowiedzieliśmy się, że produkcja paneli ma ruszyć w lipcu i skupić się na dwóch wersjach wielkościowych.

Według obecnych informacji pierwszy laptop Apple’a wyposażony w dotykowy wyświetlacz ma nosić nazwę MacBook Ultra. To sugeruje, że będzie to model jeszcze bardziej zaawansowany w porównaniu z dotychczasowymi MacBookami Pro.

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Ten pomysł już raz nie wypalił w laptopach z Windowsem

Laptopy z systemem Windows wyposażone w dotykowe ekrany nie są niczym nowym. Od dekad na rynku znajdziemy rozmaite modele różnych producentów – najpopularniejszymi seriami są zdecydowanie Lenovo Yoga, Asus Vivobook Flip czy HP Envy x360. To urządzenia 2 w 1, z których - dzięki specjalnemu mechanizmowi klapy wyświetlacza - można korzystać również w trybie tabletu.

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Obecnie nie wiemy, czy Apple również zdecyduje się na podobne rozwiązanie. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że laptopy z dotykowymi ekranami, mimo szerokiej dostępności na rynku, nigdy nie zyskały większej popularności. Tryb tabletu w laptopach, ze względu na ich masę przekraczającą 1 kg, wcale nie jest wygodny ani praktyczny w codziennym użytkowaniu.

Oczywiście znajdzie się kilka scenariuszy, w których dotykowy ekran jest przydatny -np. podczas tworzenia treści z wykorzystaniem rysika - ale to wciąż niszowe zastosowanie. Nie bez powodu zdecydowana większość laptopów korzysta z klasycznych, niedotykowych ekranów, w których interakcja z urządzeniem bazuje na klawiaturze oraz myszce. Kto wie, być może Apple sprawi, że laptopy z dotykowymi wyświetlaczami znowu będą miały sens?

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.