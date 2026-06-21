Grenlandia odsłania prastare śmietniska. W środku ślady ludzi i chorób

Grenlandia rozmraża nie tylko lód. Coraz cieplejsza Arktyka odsłania też stare śmietniska, w których przez setki, a czasem tysiące lat leżały kości zwierząt, muszle, odchody, resztki jedzenia i przedmioty porzucone przez dawnych mieszkańców. Dla archeologa to zapis codzienności. Dla mikrobiologa zamrożone archiwum bakterii, chorób i śladów ludzkiej obecności.

Najnowsze badanie pokazuje, że takie śmietniska mogą powiedzieć zaskakująco dużo o tym, jak żyli Paleo-Inuici, nordyccy osadnicy i późniejsze społeczności Grenlandii. Czy topniejąca zmarzlina może wypuszczać dawne patogeny? Odpowiedź jest uspokajająca, ale tylko częściowo. Na razie ryzyko jest niskie. Problem w tym, że Arktyka dopiero zaczyna się gwałtownie zmieniać.

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Dawny śmietnik to świetne archiwum życia

W archeologii takie miejsca nazywa się kopcami odpadów albo middenami. To nie były wysypiska takie jak znamy z naszych miast, lecz warstwy domowych resztek gromadzonych przez kolejne pokolenia przy osadach. Trafiały tam kości upolowanych zwierząt, muszle mięczaków, skóry, resztki żywności, odchody ludzi i zwierząt oraz przedmioty codziennego użytku.

Na Grenlandii takie miejsca zachowały się wyjątkowo dobrze, bo przez długi czas chroniły je zimno, wilgoć i wieczna zmarzlina. Wieczna zmarzlina to grunt, który pozostaje zamarznięty przez co najmniej 2 lata. Działa więc jak naturalna zamrażarka, spowalniająca rozkład materii organicznej i zatrzymująca w ziemi ślady dawnego życia.

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Badacze pobrali próbki z dawnych śmietnisk w zachodniej i południowej Grenlandii, obejmujących ok. 4500 lat historii osadnictwa. Porównali je z próbkami gleby z miejsc oddalonych od dawnych osad. Dzięki sekwencjonowaniu DNA mogli sprawdzić nie tylko, co ludzie wyrzucali, ale też jakie bakterie zostały po ich obecności.

W śmieciach zostały ślady ludzi, zwierząt i dawnych chorób

Śmietniska miały znacznie bogatsze społeczności bakterii niż otaczające je gleby. Znaleziono w nich łącznie ponad 1200 gatunków bakterii, z czego wiele nie zostało wcześniej dobrze opisanych. To pokazuje, jak mało wiemy o mikrobiologicznym świecie arktycznych gleb i dawnych osad.

Najważniejsze jest jednak to, że mikroby układały się w ślady konkretnych działań człowieka. W miejscach związanych z dawnymi osadami nordyckimi widać było podpis hodowli zwierząt. W innych warstwach bakterie pasowały do rozkładających się skór fok, kości, tusz zwierzęcych albo odchodów.

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To trochę jak odczytywanie historii bez żadnych zapisanych relacji. Zamiast kronik są bakterie, zamiast dokumentów o hodowli – ślady pozostawione przez zwierzęta, a zamiast opisu codziennego życia i jedzenia – resztki organiczne oraz DNA organizmów, które przez wieki rozkładały odpady. Dzięki temu dawny śmietnik okazuje się zaskakująco bogatym źródłem informacji o przeszłości.

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Są też ślady bakterii groźnych dla ludzi

W próbkach wykryto bakterie związane z ludźmi i zwierzętami, w tym takie, które mogą wywoływać poważne choroby jako patogeny oportunistyczne. To drobnoustroje, które nie zawsze są groźne, ale w sprzyjających warunkach mogą powodować zakażenia, zatrucia albo ciężkie powikłania.

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Wśród wykrytych mikroorganizmów znalazły się m.in. bakterie z rodzaju Clostridium. Niektóre są związane z odchodami, inne z rozkładem tkanek i żywności, a część może powodować zatrucia pokarmowe lub ciężkie zakażenia. W warstwach z wczesnego okresu kolonialnego w Nuuk szczególnie mocno zaznaczyły się bakterie związane z rozkładającymi się skórami fok.

Badacze znaleźli także geny oporności na antybiotyki. To ważne, bo pokazuje, że oporność nie jest wyłącznie nowoczesnym wynalazkiem epoki szpitali i masowego stosowania leków. Wiele takich mechanizmów istnieje naturalnie w środowisku od dawna. Człowiek tylko dramatycznie zwiększył presję, która sprzyja ich rozprzestrzenianiu.

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Topniejący lód uwolni epidemię? Nie

Najłatwiej byłoby tu sprzedać historyjkę o uśpionych zarazach wynurzających się z topniejącego lodu. Problem w tym, a może właśnie nie problem, że dane nie pokazują scenariusza rodem z katastroficznego thrillera. To raczej opowieść o biologicznych śladach przeszłości: bakteriach związanych z ludźmi, zwierzętami, odpadami i dawnymi sposobami życia, które przez stulecia przetrwały w arktycznej zamrażarce.

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Naukowcy podkreślają, że samo wykrycie takich mikroorganizmów nie oznacza automatycznie zagrożenia epidemiologicznego, a obecnie nie widzą dowodów na wysokie ryzyko ich szerokiego rozprzestrzeniania się wraz z topniejącą zmarzliną.

Dlaczego? Analizy pokazały, że bakterie pochodzące ze śmietnisk nie rozchodzą się daleko. Gdy materiał z topniejącej zmarzliny trafia do odpływów albo otoczenia, mikrobiom dawnych odpadów jest szybko zastępowany przez współczesne mikroby środowiskowe.

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To jednak nie oznacza, że temat można zamknąć. Arktyka ociepla się znacznie szybciej niż średnia globalna. Zmarzlina pęka, brzegi się osuwają, dawne stanowiska erodują, a coraz więcej materiału organicznego trafia do współczesnego środowiska. To, co dziś jest niskim ryzykiem, w cieplejszej Arktyce może wymagać stałego monitoringu.

Zmarzlina pamięta więcej, niż chcielibyśmy przyznać

Chyba najbardziej w całym badaniu uderza to, że mikrobiom działa jak biologiczny notes przeszłości. Potrafi przechować ślady codziennych czynności ludzi sprzed setek i tysięcy lat: pokazuje, gdzie trzymano zwierzęta, gdzie wyrzucano odpady, co jedzono, jakie surowce przetwarzano i jak człowiek krok po kroku przekształcał swoje otoczenie. To historia zapisana nie w kamieniu ani w kronikach, lecz w mikroskopijnych organizmach, które przetrwały w zmarzniętej ziemi.

Co ważne, DNA bakterii może uzupełniać klasyczne znaleziska: kości, narzędzia, resztki domostw i ślady palenisk. Tam, gdzie przedmioty nie mówią wszystkiego, mikroby dopowiadają resztę. Mogą wskazać hodowlę zwierząt, obróbkę skór, odchody, dietę i miejsca intensywnej aktywności człowieka.

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Arktyka wymusza na nas zupełnie nową archeologię

Dla naukowców to prawdziwy wyścig z czasem. Topniejąca zmarzlina jednocześnie odsłania i niszczy stanowiska archeologiczne. Materiał, który przez wieki leżał zamrożony, po odmarznięciu może szybko ulec rozkładowi, zostać wypłukany albo zanieczyszczony współczesnym mikrobiomem. To oznacza, że badacze muszą działać szybciej i dokładniej niż wcześniej.

Autorzy badania sami sugerują, że analiza mikrobiomu powinna stać się rutynowym elementem wizyt archeologicznych w takich miejscach. Nie tylko po to, by szukać dawnego życia, ale też po to, by lepiej ocenić ryzyko związane z topnieniem zmarzliny.

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Grenlandzkie śmietniska są bardzo otrzeźwiającym przypomnieniem, że klimat nie odsłania martwej przeszłości w sterylnym muzeum. Odsłania materię organiczną, bakterie, ślady chorób, odchody, resztki zwierząt i całą biologiczną stronę dawnego życia. Na razie nie wygląda to na epidemiologiczny horror. Bardziej na ostrzeżenie, że nawet stare śmieci mogą mieć w ocieplającej się Arktyce drugie życie.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.