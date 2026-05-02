Europa zbroi Arktykę. Francuskie kolosy lądują na Grenlandii

Ładowanie...

Tysiąc kilometrów od bieguna północnego, na lodowym pasie startowym w temperaturze minus 30 st. C, wylądował czteroturbośmigłowy kolos o rozpiętości skrzydeł 42 m. Francuski Airbus A400M Atlas po raz pierwszy operacyjnie dostarczył paliwo do duńskiej bazy Station Nord na Grenlandii – najdalej na północ wysuniętej stałej instalacji wojskowej na świecie. To nie był lot testowy ani ćwiczenie. To początek europejskiej odpowiedzi na pytanie, które Donald Trump postawił publicznie: kto kontroluje Grenlandię, kontroluje Arktykę. Europa właśnie pokazuje, że zamierza kontrolować ją sama.

Baza, do której nie dociera żaden statek

Station Nord to jedna z najbardziej izolowanych instalacji wojskowych na Ziemi. Leży na północno-wschodnim krańcu Grenlandii, na szerokości geograficznej 81 stopni i 36 minut północ – dalej na północ niż jakikolwiek stały posterunek wojskowy na świecie poza rosyjskimi bazami na Ziemi Franciszka Józefa. Najbliższe miasto, Ittoqqortoormiit, jest oddalone o 550 km. Najbliższe lotnisko z utwardzoną nawierzchnią – Kangerlussuaq na zachodnim wybrzeżu – leży ponad 3 godziny lotu transportowcem.

Baza jest niedostępna drogą morską. Gruba pokrywa lodowa Morza Grenlandzkiego uniemożliwia żeglugę przez większą część roku, a nawet w krótkim arktycznym lecie droga jest niepewna. Wszelkie zaopatrzenie – paliwo do generatorów prądotwórczych, żywność, części zamienne, materiały budowlane – musi trafiać tam drogą lotniczą. Przez lata jedynymi maszynami zdolnymi do lądowania na lodowych pasach startowych Station Nord były duńskie C-130J Hercules. Teraz dołączył do nich francuski A400M – samolot, który może przewieźć niemal dwukrotnie większy ładunek.

Na terenie bazy, obok infrastruktury wojskowej zarządzanej przez duńskie Dowództwo Arktyczne (Arktisk Kommando), działa cywilna stacja badawcza Villum Research Station Uniwersytetu w Aarhus, prowadząca monitoring atmosfery arktycznej. To dualność typowa dla Grenlandii: cywilno-wojskowa, naukowa i strategiczna jednocześnie.

Od testów w Kanadzie po lądowanie na lodzie morskim

Zanim A400M mógł operacyjnie latać na Grenlandię, musiał udowodnić, że potrafi. Proces trwał ponad rok i przebiegał w trzech etapach.

W styczniu 2025 r. francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne wysłały A400M na testy do kanadyjskiej Arktyki. Samolot lądował na zaśnieżonych i oblodzonych pasach startowych w Puvirnituq, Cambridge Bay, Resolute Bay i Iqaluit w temperaturach sięgających minus 40 st. C. Celem była walidacja zdolności maszyny do operowania w ekstremalnym zimnie: sprawdzenie, jak zachowują się uszczelki hydrauliczne, akumulatory, systemy nawigacyjne i podwozie na lodzie. 21 specjalistów z 25. Pułku Inżynierii Lotniczej przez 7 dni testowało pasy startowe i wymieniało doświadczenia z kanadyjskimi ekspertami.

Na początku marca 2025 r. A400M przeniósł się na Grenlandię do Station Nord i Mestersvig. W ciągu kilku dni wykonał pięć lotów z progresywnie rosnącym ładunkiem, sprawdzając zdolność do operowania na lodowych pasach przygotowywanych przez duńskich wojskowych. 9 marca 2025 r. certyfikacja została zakończona pomyślnie. Generał dywizji Søren Andersen, dowódca Arktisk Kommando, powiedział wprost: A400M jest większy od C-130J i może przewieźć prawie dwa razy tyle ładunku. To daje dodatkową redundancję w zaopatrywaniu Station Nord i Mestersvig.

Trzeci etap był najbardziej spektakularny. 17 marca 2026 r., w ramach ćwiczeń Tunupex i Uppick 2026, francuski A400M wylądował na lodzie morskim w fiordzie Kap Harald Moltke na 82. równoleżniku, w temperaturze minus 25 st. C, na pasie wyznaczonym i przygotowanym na miejscu przez specjalistów z 25. Pułku Inżynierii Lotniczej i duńskich żołnierzy.

To było pierwsze w historii lądowanie A400M na lodzie morskim – nie na przygotowanym lotnisku, lecz na zamarzniętej powierzchni fiordu. Samolot nie tylko wylądował. Zabrał na pokład 7 skuterów śnieżnych z saniami i 11 żołnierzy komandosów górskich, demonstrując zdolność do wstawiania i ewakuowania oddziałów z ekstremalnie izolowanych lokalizacji arktycznych bez jakiejkolwiek infrastruktury lotniskowej.

Odpowiedź na Trumpa, ale nie tylko na Trumpa

Kalendarz mówi sam za siebie. 14 stycznia 2026 r., zaledwie kilka dni po publicznej deklaracji Donalda Trumpa o zamiarze przejęcia Grenlandii ze względów bezpieczeństwa i planach budowy systemu obrony rakietowej Golden Dome, dwa duńskie C-130 wylądowały w Nuuk, stolicy Grenlandii, z pierwszym kontyngentem europejskich żołnierzy na pokładzie. Wśród nich było pięciu francuskich wojskowych. Następnego ranka wielonarodowa grupa zebrała się w kwaterze głównej Arktisk Kommando, żeby ocenić warunki do ewentualnego szerszego rozmieszczenia sił sojuszniczych.

Od tamtej pory europejska obecność na Grenlandii stale rośnie. Niewielkie kontyngenty z Francji, Niemiec i innych państw NATO pojawiły się na wyspie w ramach misji rozpoznawczych, logistycznych i szkoleniowych. Żołnierze francuskiej 27. Brygady Piechoty Górskiej uczestniczą w ćwiczeniach terenowych. Dania podniosła budżet obronny dedykowany Grenlandii o 16,4 mld koron (ok. 2,4 mld dolarów) i planuje stałe zwiększenie obecności wojskowej na wyspie.

Trump wielokrotnie deklarował publicznie, że Grenlandia jest kluczowa dla bezpieczeństwa USA i powinna znaleźć się pod amerykańską kontrolą. Kopenhaga i autonomiczny rząd grenlandzki w Nuuk odrzuciły tę pozycję. Rozmowy w Waszyngtonie 14 stycznia zakończyły się fundamentalnymi rozbieżnościami.

Ale Europa nie zbroi Grenlandii tylko z powodu Trumpa. Rosja od lat rozbudowuje swoją infrastrukturę wojskową w Arktyce: odtworzyła bazy z czasów zimnej wojny na Ziemi Franciszka Józefa i Nowej Ziemi, rozmieściła systemy rakietowe obrony wybrzeża Bastion i systemy obrony powietrznej S-400, a jej okręty podwodne regularnie operują pod arktycznym lodem.

Chiny, które same siebie nazywają państwem bliskim Arktyce, choć leżą tysiące kilometrów od bieguna, inwestują w łamacze lodowe, stacje badawcze i infrastrukturę portową wzdłuż Północnej Drogi Morskiej.

37 ton ładunku na lodowym pasie

Operacyjne włączenie A400M do zaopatrzenia Grenlandii to zmiana jakościowa w europejskiej logistyce arktycznej. C-130J Hercules, koń roboczy duńskiego lotnictwa w Arktyce, może przewieźć do 20 ton ładunku na dystansie operacyjnym. A400M Atlas do 37 ton, przy porównywalnym zasięgu. To oznacza, że jeden lot A400M zastępuje prawie dwa loty C-130J. Na trasie Kangerlussuaq-Station Nord, liczącej ponad 3 godziny w jedną stronę, każdy zaoszczędzony lot to oszczędność setek tysięcy euro na paliwie, obciążeniu załóg i zużyciu floty.

Ale ważniejsza od samej ładowności jest redundancja. Dotychczas Dania polegała wyłącznie na własnych C-130J. Awaria maszyny, okresowy przegląd techniczny, zła pogoda – każdy z tych czynników mógł opóźnić dostawy do Station Nord o tygodnie. Teraz Francja oferuje dodatkowy kanał logistyczny, niezależny od duńskiej floty. To dokładnie ten typ sojuszniczej redundancji, który w kryzysie może zaważyć o utrzymaniu lub utracie obecności w kluczowym punkcie.

A400M ma jeszcze jedną przewagę, a mianowicie zdolność do lądowania na nieprzygotowanych nawierzchniach. Wzmocnione podwozie o wysokiej flotacji, zaawansowane sterowanie fly-by-wire zoptymalizowane do niskich prędkości i potężny ciąg wsteczny turbośmigieł pozwalają mu operować z pasów, na których konwencjonalne transportowce nie mogłyby wylądować. Lądowanie na lodzie morskim w fiordzie Kap Harald Moltke udowodniło to w praktyce i otworzyło możliwość operowania z dowolnego odpowiednio grubego zamarzniętego akwenu w Arktyce, bez konieczności budowania infrastruktury.

Europa, która przestaje prosić o ochronę i zaczyna się bronić sama

Misje A400M na Grenlandii są elementem szerszego zwrotu w europejskiej polityce obronnej, który nabrał przyspieszenia po deklaracjach Trumpa i którego istotą jest zmniejszenie zależności od amerykańskiego parasola bezpieczeństwa. W Arktyce ten zwrot jest szczególnie widoczny, bo przez dekady europejska obecność wojskowa w regionie była ograniczona do duńskiego Arktisk Kommando i norweskich sił na Svalbardzie.

Teraz na Grenlandii pojawiają się żołnierze z wielu krajów NATO. Francja certyfikuje ciężki transport lotniczy do operacji arktycznych. Dania buduje nowe fregaty klasy arktycznej. Niemcy wysyłają personel rozpoznawczy. Europejczycy sygnalizują – i to nie tylko słowami, lecz samolotami, żołnierzami i pieniędzmi – że traktują Grenlandię jako integralną część swojej strefy odpowiedzialności i nie zamierzają oddać pola ani Ameryce, ani Rosji, ani Chinom.

Marcin Kusz 02.05.2026 09:45

Ładowanie...