Latająca karetka bez pilota. Tak chcą wyciągać rannych

Najprościej byłoby powiedzieć, że Grille X4 to duży dron do przewozu rannych. Tyle że to nie oddaje całego pomysłu. Avilus nie stworzył zwykłego wielowirnikowca, do którego później doczepiono nosze. Od samego początku chodziło o zbudowanie systemu, który pozwoli jak najszybciej odebrać rannego i dostarczyć go tam, gdzie będzie mógł otrzymać fachową pomoc.

Wojskowi określają takie sytuacje skrótami CASEVAC i MEDEVAC. CASEVAC oznacza po prostu wyciągnięcie rannego z pola walki dostępnym środkiem transportu, nawet jeśli nie jest to specjalistyczny pojazd medyczny. MEDEVAC to już pełnoprawna ewakuacja medyczna z odpowiednim personelem, wyposażeniem i procedurami. Grille ma znaleźć się gdzieś pomiędzy tymi dwoma podejściami: szybko zabrać poszkodowanego i jednocześnie ograniczyć ryzyko dla ludzi, którzy normalnie musieliby po niego jechać lub lecieć.

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Koncepcja Avilusa opiera się na zasadzie załaduj i leć. Zespół na ziemi ma umieścić pacjenta w kabinie medycznej, a dron ma wykonać lot do punktu, w którym ranny trafi dalej w ręce medyków. W warunkach wojny jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia. A dlaczego? Bo ranny nie leży zwykle na spokojnym lądowisku. Leży w błocie, w ruinach, w lesie, przy zniszczonej drodze albo w rejonie, gdzie przeciwnik nadal prowadzi ogień.

To waży tyle, co mały samochód

Grille nie jest małym dronem zwiadowczym. Maszyna ma maksymalną masę startową 750 kg, długość 7,8 m i łączny udźwig 175 kg. Z tego 40 kg przypadało na kabinę medyczną, a 135 kg na pacjenta. Napęd jest w pełni elektryczny, a układ nośny tworzy 12 wirników w 6 parach współosiowych.

Taki układ ma naprawdę duży sens. W zwykłym quadrocopterze awaria jednego silnika lub śmigła może oznaczać katastrofę. W platformie medycznej to byłoby nieakceptowalne. Właśnie dlatego Grille został zaprojektowany z bardzo dużym naciskiem na redundancję. Jeśli część elementów zawiedzie, inne mają przejąć pracę i utrzymać maszynę w powietrzu.

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Deklarowane parametry wskazują na prędkość przelotową ok. 86 km/h, zasięg ok. 51 km i czas lotu od 20 do 45 min. Oznacza to mniej więcej lot po rannego, zabranie go z punktu zbiórki poszkodowanych i powrót do miejsca, gdzie może rozpocząć się dalszy etap pomocy.

To nie jest oczywiście zasięg śmigłowca, ale Grille nie ma zastąpić śmigłowców ratunkowych w każdej misji. Ma wypełnić lukę tam, gdzie wysłanie ludzi i załogowej maszyny byłoby zbyt ryzykowne, zbyt wolne albo logistycznie nieopłacalne.

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Grille X4 wykonał już pierwszy lot. Ważny jest nie tylko sam start

Najnowsza wersja nosi oznaczenie Grille X4. To właśnie ona wykonała niedawno swój pierwszy lot w Ismaning pod Monachium, gdzie mieści się siedziba Avilusa. Sam start nie byłby jeszcze niczym niezwykłym, gdyby chodziło o kolejny pojedynczy demonstrator technologii. Firma podkreśla jednak, że mowa o egzemplarzu z przedseryjnej partii pięciu maszyn. Projekt zaczyna wychodzić poza etap pojedynczych prototypów budowanych do pokazów.

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Pojedynczy prototyp zawsze robi wrażenie, ale dla wojska to dopiero początek. Prawdziwy sprawdzian zaczyna się wtedy, gdy taką konstrukcję trzeba produkować seryjnie, regularnie testować i utrzymywać w służbie bez ciągłego wsparcia zespołu inżynierów. Avilus przekonuje, że Grille X4 jest pod tym względem krokiem naprzód: ma lżejszą, a jednocześnie bardziej wytrzymałą konstrukcję, przeprojektowany system spadochronowy i rozwiązania, które mają ułatwić produkcję kolejnych egzemplarzy.

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W przypadku drona, który ma przewozić rannego człowieka, bezpieczeństwo i powtarzalność produkcji są wręcz krytyczne. Maszyna nie może być eksperymentalną zabawką, która działa tylko w idealnych warunkach i tylko z zespołem inżynierów stojących obok. Musi latać wielokrotnie, z obciążeniem, w pogodzie dalekiej od testowej i w rękach operatorów wojskowych.

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Pierwszy lot X4 nie oznacza oczywiście jeszcze gotowości bojowej. Oznacza jednak, że projekt przesuwa się z etapu demonstratorów w stronę produktu, który można realnie testować w większej liczbie egzemplarzy.

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*Źródło grafiki wprowadzającej: Avilus; Canva Pro

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Marcin Kusz 05.06.2026 16:48

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