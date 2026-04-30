Google pomoże przeszukać szafę. Dobierze ci ubranie

Google dokłada kolejną funkcję do swojego arsenału AI. Tym razem Zdjęcia Google mają pomóc nie w zakupach, lecz w przeszukiwaniu twojej szafy w poszukiwaniu najlepszego stroju.

Malwina Kuśmierek
Garderoba w Zdjęciach Google pomoże dobrać strój na każdą okazję
Google miał już kilka pomysłów na uczynienie AI bardziej użyteczną i sprawienie, by świat zapomniał o kleju na pizzy. Gigant z Mountain View ma na swoim koncie już m.in. wirtualną przymierzalnie w Zakupach Google czy automatyczny makijaż w Google Meet. Teraz Google dorzuca do pieca funkcję, która spodoba się wszystkim tym, którzy mają bardzo duże szafy - albo po prostu potrzebują pomocy przy wyborze stroju, a psiapsi jest zajęta.

Nowa opcja w Zdjęciach Google ma pomóc w organizacji ubrań i planowaniu stylizacji

Google poinformował na swoim blogu o wprowadzeniu do aplikacji Zdjęcia Google nowej funkcji. "Garderoba", jak została ochrzczona nowa opcja, automatycznie tworzy specjalny folder "Garderoba" na podstawie ubrań widocznych w bibliotece zdjęć. W folderze "Garderoba" znajdą się wszystkie ubrania - od kapeluszy i kurtek aż po spodnie i buty - które AI udało się wyizolować z twoich zdjęć.

Jak wynika z przekazu Google'a, by dana część garderoby pojawiła się w folderze, nie trzeba robić jej specjalnego zdjęcia - AI samo "wytnie" elementy ubioru, które miałeś na sobie podczas robienia starych zdjęć.

Ubrania te można dowoli przeglądać i sortować według kategorii, a można także stworzyć z nich strój i wirtualnie przymierzyć. Jeżeli któraś z kombinacji ubrań wybitnie ci się spodoba, możesz ją zapisać na specjalnej liście i wrócić do niej w dowolnym momencie w przyszłości.

Garderoba w Zdjęciach Google

"Łącz ze sobą różne elementy garderoby, tworząc stylizacje, a następnie udostępniaj je znajomym lub zapisuj na cyfrowej tablicy inspiracji. Możesz mieć osobne tablice inspiracji na różne okazje, np. letnie wesela, wyjazd do Włoch czy stroje do pracy" - pisze Google

"Garderoba" trafi do aplikacji Zdjęcia Google już tego lata - początkowo jedynie na system Android, a później także na iOS. Google nie poinformował o ograniczeniach regionalnych dystrybucji funkcji, dlatego miejmy nadzieję, że oznacza to globalny rollout.

Więcej na temat Google:

Malwina Kuśmierek
30.04.2026 07:53
Tagi: AplikacjeGoogleubraniaZdjęcia Google
Najnowsze
7:00
Możesz przestać płacić za Premium. YouTube odblokował funkcję za darmo
Aktualizacja: 2026-04-30T07:00:00+02:00
6:14
Księżyc to nowa Cieśnina Ormuz. Bajecznie łatwo go zablokować
Aktualizacja: 2026-04-30T06:14:02+02:00
6:13
Hakerzy kochają rekrutacje. Polska walczy z nową metodą infiltracji
Aktualizacja: 2026-04-30T06:13:33+02:00
6:10
Polacy ułożyli na dnie Bałtyku autostradę z kamieni. "Energetyczny przełom"
Aktualizacja: 2026-04-30T06:10:00+02:00
6:05
Polska i Litwa zamykają niebo. Wspólna tarcza stała się faktem
Aktualizacja: 2026-04-30T06:05:00+02:00
6:00
NASA ma już potężny silnik. To on pozwoli zabrać ludzi na Marsa
Aktualizacja: 2026-04-30T06:00:00+02:00
22:04
OnePlus i Realme łączą siły. Terapia rodzinna na rynku smartfonów
Aktualizacja: 2026-04-29T22:04:59+02:00
21:24
Android łamie kolejne bariery AirDropa. Lista wspieranych smartfonów rośnie
Aktualizacja: 2026-04-29T21:24:57+02:00
20:11
Tłumacz Google ze świetną nowością. Będzie jak nauczyciel
Aktualizacja: 2026-04-29T20:11:26+02:00
19:24
Nvidia ulepsza laptopy. Ważne usprawnienie na przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-29T19:24:02+02:00
18:31
Huawei przecenia zegarki na majówkę. Idealne na komunię
Aktualizacja: 2026-04-29T18:31:07+02:00
18:00
Motorola rozwiązała problem tanich telefonów. Takiej baterii się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2026-04-29T18:00:00+02:00
17:50
Bez paliwa nie ma państwa. Orlen i WOT reagują na nowe zagrożenia
Aktualizacja: 2026-04-29T17:50:50+02:00
17:26
Stworzył absolutnie kultowe post-apo RPG. "Mam jeszcze jeden pomysł na koniec kariery"
Aktualizacja: 2026-04-29T17:26:10+02:00
17:20
Samsung Galaxy A57 w potężnej promocji. Co trzeba zrobić?
Aktualizacja: 2026-04-29T17:20:36+02:00
17:00
Ten smartfon nie ma głównego aparatu. Wszystkie są tak samo dobre
Aktualizacja: 2026-04-29T17:00:00+02:00
16:12
Największa zmora graczy pokonana. Ten DRM miał być niepokonany
Aktualizacja: 2026-04-29T16:12:09+02:00
15:56
Allegro odpala osobistego asystenta. Będzie ci pomagał
Aktualizacja: 2026-04-29T15:56:57+02:00
15:14
Policzono, ile lat ma statystyczny Polak. Aż poczułem, jak łupie mnie w krzyżu
Aktualizacja: 2026-04-29T15:14:22+02:00
15:09
Przełom u Samsunga. Nie dość, że OLED 3D, to jeszcze nie wymaga okularów
Aktualizacja: 2026-04-29T15:09:50+02:00
