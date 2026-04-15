Apple znokautuje Androida. Nowy iPhone zmieni wszystko
Apple jeszcze oficjalnie nie wszedł na rynek składanych smartfonów, a i tak już przebił konkurencję z Androidem. Efekt Apple’a jest niesamowity.
Po wielu latach oczekiwania we wrześniu 2026 r. zobaczymy pierwszego składany telefon Apple’a. iPhone Ultra (tak najprawdopodobniej będzie się nazywać) ma być efektem wieloletniej obserwacji rynku tworzonego przez konkurencję z Androidem. Pierwszy model ma znacząco różnić się od dotychczasowych Foldów. To będzie mała rewolucja.
Składany iPhone, którego nie ma już przebił konkurencję z Androidem
Składane smartfony są na rynku od ok. siedmiu lat. Do popularyzacji urządzeń w dużej mierze przyczynił się Samsung, który jest obecnym liderem na rynku składaków oraz jednocześnie będzie wyłącznym dostawcom ekranów OLED wykorzystywanych przez Apple’a w iPhone Ultra. Apple wejdzie na ten rynek dopiero w 2026 r., ale zrobi to własnym, wielkim stylu.
Z najnowszego raportu firmy Counterpoint Research zajmującej się analizą rynku mobilnego Apple już w tym roku ma stać się kluczowym graczem na rynku składanych urządzeń, przynajmniej na rynku w USA. W 2025 r. liczyły się tam przede wszystkim dwie marki: Samsung z 51-procentowym udziałem oraz Motorola z wynikiem 44 proc. - pozostałe 5 proc. stanowił Google.
Natomiast w 2026 r. wejście Apple’a w świat składanych smartfonów ma sprawić, że to Apple przejmie pałeczkę lidera i osiągnie aż 46 proc. udziału na rynku. Tym samym zrzuci koreańskiego giganta na drugie miejsce i ograniczy jego udział niemal dwukrotnie z 51 do 29 proc. Motorola również straci na znaczeniu i z 44 proc. spadnie do 23 proc. udziału. Google wciąż pozostanie najmniej znaczącym graczem.
To oczywiście prognozy, ale analitycy twierdzą, że dzięki iPhone’owi Ultra rynek składanych smartfonów zwiększy się o zawrotne 48 proc. Trudno powiedzieć, czy wyniki będą miały przełożenie na globalnym, czy europejskim rynku. Pamiętajmy, że u nas w Europie spore znaczenie mają też chińscy producenci składaków tacy jak Honor czy Xiaomi.
W ogólnym rozrachunku to Samsung i Apple dominują swoimi smartfonami. Dlatego zapowiada się ostra walka pierwszego iPhone’a z elastycznym ekranem z Samsungiem, który niebawem pokaże już 8. generację Galaxy Z Folda oraz zupełnie nową wersję Fold Wide.
Apple nigdy nie jest pierwszy, ale często najlepszy
Apple jest znany z tego, że najczęściej nie wprowadza nic nowego na rynek. Wykorzystuje znane i stosowane przez konkurencję rozwiązania, ale ulepsza je na własny sposób. Nie bez powodu, mimo że to Apple zawsze spóźnia się kilka lat ze sprzętem i funkcjami, on wyznacza trendy na rynku mobilnym. Konkurencja z Androidem chętnie inspiruje się firmą z Cupertino.
Już teraz pojawiają się składane smartfony z szerokimi ekranami. Huawei i Samsung będą mieli tego typu modele na wiele miesięcy przed Applem.