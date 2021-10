Google Chromecast 3 to jedno z najprostszych, a zarazem najbardziej kompleksowych rozwiązań. To okrągłe, czarne pudełko rozmiarem przypomina mały głośnik bluetooth. Podłączycie je do waszego telewizora poprzez wejście HDMI. Dzięki temu uzyskacie możliwość przeglądania stron internetowych oraz korzystania z wielu aplikacji, np. Netflix, HBO GO, Rakuten TV, YouTube czy Spotify i Tidal. Google Chromecast 3 pozwala także na przesyłanie treści z komputera czy urządzeń mobilnych, które stają się swojego rodzaju pilotem, bezpośrednio na telewizor. Sterowanie usługą odbywa się za pomocą waszego telefonu czy tabletu, dlatego osobny pilot jest tutaj zbędny. Dodatkowe ułatwieniem jest, że możecie obsłużyć go głosowo. Google Chromecast 3 jest kompatybilny zarówno z Androidem, jak i iOSem. Kupicie go za niecałe ok. 130 zł. Na rynku pojawiła się już nowa wersja urządzenia - Google Chromecast 4 - ale jej koszt to ponad 300 zł.