Telefony z bateriami 12 000 mAh nadchodzą. Zapomnisz o ładowarce na długo

Chińskie firmy rozpoczynają nową erę w smartfonach. Po tym, jak osiągnięto poziom akumulatorów 10 000 mAh w zwykłych modelach, nieodbiegających grubością od standardowych telefonów z dwukrotnie mniejszymi bateriami, przyszedł czas na kolejne usprawnienia.

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Smartfony z bateriami większymi niż 12 000 mAh już powstają

Do niedawna nie wyobrażaliśmy sobie telefonów z bateriami większymi niż 5000 mAh. Przez lata był to standard, ale technologia akumulatorów węglowo-krzemowych o wyższej gęstości energetycznej wyeliminowała dotychczasowe ograniczenia. W smartfonach - głównie chińskich - możemy obserwować wysyp takich konstrukcji i prześciganie się w tym, kto zapewni większą baterię.

Wystarczy spojrzeć na nowsze urządzenia Redmi, gdzie wartości typu ~8500-9200 mAh nie są niczym nietypowym. Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max oferuje 9210 mAh, przy czym jest nawet trochę cieńszy od iPhone’a 18 Pro (Max) z baterią 5400 mAh.

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Jak wynika z najnowszych doniesień, Xiaomi masowo produkuje urządzenia wyposażone w akumulatory o pojemnościach nawet do 12 000 mAh. Nie będą to jednak tylko najbardziej podstawowe modele, ale przede wszystkim smartfony ze średniej półki cenowej, podobne do Redmi Note 17 Pro Max.

Plany producenta są jednak jeszcze bardziej ambitne. Trwają bowiem prace nad modelami wyposażonymi w baterie o wyższych pojemnościach, takich jak 13 000 czy 14 000 mAh. Mówi się, że telefony z takimi akumulatorami mają zadebiutować na rynku już w następnym roku.

Chińscy producenci znowu lata przed konkurencją

Nie tylko Xiaomi odpowiada za smartfony z potężnymi bateriami. Inni giganci z Państwa Środka również są w trakcie ulepszania akumulatorów. Mowa o Honorze, vivo czy Oppo, którzy mają już w ofercie modele z pojemnościami rzędu 10 000 mAh, a w planach są jeszcze śmielsze rozwiązania o pojemności 12 czy 13 tys. mAh.

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Oczywiście rozwój najszybciej postępuje w przypadku modeli, które trafiają na rynek w Chinach, gdzie nie obowiązują tak surowe przepisy dotyczące akumulatorów w elektronice użytkowej, jak w Europie. Nie bez powodu telefony takie jak Redmi Note 17 Pro Max w chińskiej wersji oferują znacznie wyższe pojemności baterii, bliższe 10 000 mAh (w porównaniu z naszymi 9210 mAh), niż te sprzedawane na Starym Kontynencie.

Producenci muszą też znajdować sposoby na omijanie regulacji, które wciąż blokują szybszy rozwój smartfonów.

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