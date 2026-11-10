Tańszy iPhone 18 zawstydzi iPhone'a 18 Pro. Opłacało się czekać

Producent z Cupertino zmienił harmonogram wydawniczy i przeniósł premiery tańszych iPhone’ów z jesieni na wiosnę następnego roku. We wrześniu zobaczyliśmy tylko iPhone’a 18 Pro (Max) oraz Duo, bez bazowej osiemnastki. Wynika to ze zmian w strategii produktowej.

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iPhone 18 i iPhone 18e z potężną baterią - większą niż w iPhonie 18 Pro

Jak wynika z najnowszych doniesień, jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się masowa produkcja iPhone’a 18. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że telefon zyska pojemniejsze ogniwo względem zeszłorocznego bazowego modelu:

iPhone 17 - 3692 mAh;

iPhone 18 - 4430 mAh.

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Mówimy zatem o wzroście rzędu 738 mAh, co przekłada się na 20-procentowy skok. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku tańszego iPhone’a 18e, który ma otrzymać akumulator o identycznej pojemności 4430 mAh. Wydany na początku tego roku iPhone 17e został wyposażony w baterię 4005 mAh, co oznacza progres o niemal 11 procent.

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Najlepsze jest jednak to, że bardziej zaawansowany iPhone 18 Pro oferuje baterię 4056 mAh lub 4288 mAh. Konkretna wartość zależy od regionu: mniejsza dotyczy edycji ze slotem na kartę SIM dostępnej w Polsce, a większa - wariantu z USA bez obsługi fizycznej karty.

Jak to w ogóle możliwe? Aby uzyskać taką pojemność, Apple musiało zrezygnować z tacki na kartę SIM. Czy to oznacza, że iPhone 18 całkowicie porzuci fizyczne karty SIM? Niekoniecznie.

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iPhone 17 był dostępny wyłącznie ze slotem na kartę SIM niezależnie od rynku. Z kolei osiemnastka ma zostać wydana w dwóch wersjach. W Europie i w Polsce w przypadku iPhone’a 18 oczekujemy wersji z fizycznym slotem o pojemności bliższej 4100 mAh niż 4430 mAh. Mimo wszystko telefon i tak zaoferuje większy akumulator niż model 18 Pro.

Lepszy ekran w najtańszym iPhonie

iPhone 18 oraz iPhone 18e zostaną wyposażone w 6,3-calowe wyświetlacze OLED. W przypadku tańszego iPhone’a 18e będzie to zauważalny krok naprzód względem 6,1-calowego ekranu z iPhone’ów 16e i 17e. Producent najprawdopodobniej porzuci stary panel z archaicznym wcięciem z iPhone’a 14 na rzecz nowocześniejszego rozwiązania znanego z iPhone’a 15 lub 16 z Dynamiczną Wyspą. Odświeżanie w budżetowym wariancie wciąż ma wynosić 60 Hz.

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Wyższe 120 Hz będzie zarezerwowane dla iPhone’a 18. Premiera obu modeli odbędzie się w marcu lub kwietniu.

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