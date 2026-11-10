Apple zaczyna kasować za AI. Tanio nie będzie

Przez długi czas Apple mógł znajdować się w bardzo wygodnej pozycji. Kupujesz odpowiednio nowego iPhone'a, iPada lub Maca, a Apple Intelligence po prostu jest częścią urządzenia i systemu. Bez dodatkowego abonamentu za samo AI, bez kupowania tokenów i bez licznika kredytów spoglądającego złowrogo z rogu ekranu.

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Tyle że generatywna sztuczna inteligencja ma pewien niezbyt romantyczny problem: kosztuje. Szczególnie wtedy, gdy jej działanie przestaje ograniczać się do lokalnego NPU znajdującego się w urządzeniu, a zaczyna wymagać dużych modeli pracujących po stronie serwera. Apple już wcześniej informował, że wybrane funkcje korzystające z modeli serwerowych będą podlegały limitom, a zwiększony dostęp będzie dostępny odpłatnie.

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Teraz teoria zamienia się w produkt. Apple zaczął sprzedawać tzw. Intelligence Usage Packs, czyli jednorazowe pakiety dodatkowego wykorzystania funkcji AI. Pierwszy kosztuje 49,99 dol. i pojawił się w Logic Pro. To mniej więcej 185 zł po prostym przeliczeniu kursowym, ale polskiej ceny nie ma z bardzo dobrego powodu: Polska nie znajduje się obecnie na liście krajów, w których pakiety można kupić.

Apple nie sprzedaje kolejnego abonamentu - to taka dolewka AI

'Zapłać, aby korzystać dalej'. Czyżby tak wyglądała przyszłość Apple AI?

49,99 dol. nie jest kolejną miesięczną opłatą. Intelligence Usage Pack stanowi jednorazowy zakup dodatkowego użycia, z którego system zaczyna korzystać dopiero po wyczerpaniu miesięcznego limitu przypisanego do danej funkcji. Niewykorzystany zapas przechodzi na następne miesiące, ale nie można chomikować go bez końca. Wygasa po 12 miesiącach od zakupu.

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Pakiet jest ponadto przypisany do konta Apple używanego w iCloud w chwili zakupu. Nie działa z Chmurą rodzinną. Apple zaznacza także, że sprzedaż pakietów jest ostateczna i zasadniczo nie podlegają one zwrotowi, poza sytuacjami wymaganymi przez prawo. Samo Apple Creator Studio można współdzielić przez Chmurę rodzinną nawet z pięcioma innymi osobami. Dodatkowy „bak paliwa” dla sztucznej inteligencji jest już jednak indywidualny.

Na razie możliwość kupienia dodatkowego pakietu pojawiła się w Logic Pro na Macu. Opcję można znaleźć w sekcji Intelligence Features, gdzie użytkownik może sprawdzić wykorzystanie i wybrać Buy More Usage. Innymi słowy: Apple właśnie umieścił licznik nad jedną ze swoich usług AI oraz postawił obok niego kasę fiskalną. Co prawda to rozwiązanie niszowe, przeznaczone przede wszystkim dla intensywnie korzystających z narzędzi twórczych, ale znacznie ciekawsze jest pytanie, czy to nie eksperyment w ramach czegoś szerszego.

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Limity nie są zresztą symboliczne. Apple podaje konkretne liczby

Apple Creator Studio ma własną grupę funkcji bazujących na generatywnej AI, a dostęp do części z nich nie jest nieograniczony. Apple oficjalnie podaje minimalne miesięczne progi dla kilku zastosowań. Jeżeli korzystamy wyłącznie z jednej funkcji, miesięczny limit pozwoli wygenerować co najmniej 50 obrazów, 250 kształtów, 50 prezentacji liczących mniej więcej 8-10 slajdów albo notatki prezentera dla 700 slajdów. Rzeczywista liczba operacji może zależeć m.in. od złożoności zapytań, dostępności serwerów i sieci. Limity odnawiają się co miesiąc.

W przypadku asystenta dostępnego w Logic Pro sytuacja jest mniej przejrzysta. Apple nie deklaruje konkretnej liczby zapytań. Informuje jedynie, że na limit wpływa złożoność rozmów prowadzonych z asystentem. Z perspektywy użytkownika nie jest to szczególnie atrakcyjny model rozliczeniowy. Jeżeli mam zapłacić równowartość około 185 zł za uzupełnienie limitu to naturalnym pytaniem jest przecież: za co dokładnie płacę i na ile mi to wystarczy?

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Odpowiedź „to zależy” jest doskonale zrozumiała od strony technicznej. Generowanie krótkiej odpowiedzi i wykonanie skomplikowanego zadania nie muszą kosztować dostawcy tyle samo mocy obliczeniowej. Od strony konsumenta nadal pozostaje jednak odpowiedzią bardzo mało satysfakcjonującą.

Pod maską pracują konkurenci Apple’a

Nazwa Apple Intelligence mogłaby sugerować monolityczny system zbudowany przez Apple’a, ale w przypadku nowych narzędzi Creator Studio rzeczywistość jest znacznie bardziej… mieszana. Według aktualnego dokumentu pomocy Apple funkcja Generate Presentation jest obsługiwana przez OpenAI. Dotyczy to również obrazów generowanych podczas tworzenia slajdów. Z kolei asystent Logic Pro oraz funkcje Generate Image, Generate Shape i Generate Presenter Notes korzystają z modeli Google Gemini.

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Włączenie modeli innych firm naturalnie rodzi następne pytanie: co właściwie trafia do ich chmury? Apple deklaruje, że przy korzystaniu z takich funkcji do zewnętrznego dostawcy wysyłane są polecenie i udostępniona przez użytkownika treść wraz z ograniczonym kontekstem, obejmującym m.in. strefę czasową, kraj lub region, typ urządzenia, język oraz używaną funkcję. Udostępniana jest również ogólna lokalizacja określana na podstawie połączenia z Internetem, ale nie adres IP.

Firma twierdzi ponadto, że przekazywane informacje nie są powiązane z kontem Apple ID. Dostawca modelu ma wykorzystywać je do realizacji żądania i nie przechowywać ich, chyba że wymaga tego prawo. Apple mówi również wprost, że dostawcy nie mogą wykorzystywać tych informacji do trenowania swoich modeli.

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To ważne zastrzeżenie szczególnie w przypadku programów profesjonalnych, bo prompt przekazywany asystentowi Logic Pro czy narzędziom pracującym na dokumentach może dotyczyć znacznie bardziej wartościowego materiału niż żartobliwe pytanie zadane chatbotowi podczas jazdy autobusem.

Na razie Polska tego problemu nie ma

Apple wymienia zaledwie osiem obsługiwanych krajów: Brazylię, Kanadę, Francję, Niemcy, Indie, Meksyk, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone. Dodatkowe pakiety są przeznaczone dla użytkowników z aktywną subskrypcją Apple Creator Studio na tych rynkach. Polski dokument pomocy Apple potwierdza tymczasem, że samo Creator Studio jest u nas oferowane i obejmuje m.in. Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor oraz MainStage, a także zawartość premium i funkcje AI w Keynote, Pages, Numbers i Freeform.

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Sytuacja robi się więc dość osobliwa. Polski użytkownik może wejść w ekosystem Creator Studio, ale mechanizm odpłatnego zwiększania limitów AI nie został obecnie udostępniony na naszym rynku. Jeżeli wykorzystanie danej funkcji dobije do miesięcznego limitu to możliwość kupienia dodatkowej puli nie wynika z aktualnej listy obsługiwanych przez Apple państw. Dlatego kwotę około 185 zł należy traktować wyłącznie jako orientacyjne przeliczenie amerykańskich 49,99 dol., a nie cenę polskiej oferty.

To dopiero początek opłat za Apple Intelligence?

Już we wrześniu Apple informował, że ograniczenia mają dotyczyć wybranych funkcji Apple Intelligence wykorzystujących modele serwerowe. Wymieniane były m.in. nowe funkcje Siri, inteligentna edycja fotografii, Image Playground czy chmurowe modele Apple Foundation Models wykorzystywane przez Skróty. Firma deklarowała wówczas, że zwiększony dostęp do takich funkcji będzie dostępny za opłatą. Nie oznacza to automatycznie, że Apple przeniesie dokładnie ten sam pakiet za 49,99 dol. do Siri albo aplikacji Zdjęcia. Tego dziś powiedzieć nie można. Pojawił się jednak precedens.

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Przez pierwszą część AI-owego wyścigu producenci sprzętu mogli sprzedawać sztuczną inteligencję jako kolejną funkcję urządzenia. Kup nowego iPhone'a, Maka czy telefon z Androidem, a dostaniesz również AI. Im bardziej zaawansowane stają się jednak te narzędzia i im więcej obliczeń przenosi się na serwery, tym bardziej generatywna AI zaczyna przypominać usługę posiadającą realny, bieżący koszt.

W przypadku Apple’a widać to wyjątkowo wyraźnie. Firma może kontrolować sprzęt, system operacyjny i aplikację, ale nawet ona nie jest w stanie sprawić, by moce obliczeniowe Google’a czy OpenAI nagle stały się darmowe. Dzisiaj więc 49,99 dol. za dodatkowe wykorzystanie AI w Logic Pro wydaje się detalem interesującym głównie profesjonalistów. Jutro podobny licznik może stać się czymś równie zwyczajnym jak ten zajętego miejsca w iCloud.

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I być może właśnie to jest najważniejsza wiadomość. Nie sam fakt, że Apple znalazł kolejny sposób na pobranie pieniędzy od swoich klientów. To akurat nie powinno szczególnie szokować. Ważniejsze jest to, że firma zaczyna pokazywać, jak wygląda ekonomia Apple Intelligence po zakończeniu okresu, w którym użytkownik nie musiał zaprzątać sobie nią głowy.

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