Ważna zmiana na telefonach Samsunga. Weź telefon i skonfiguruj nowość

Koreański producent wprowadza synchronizację domyślnej aplikacji Galeria z przestrzenią oferowaną przez Google’a. Oznacza to, że Samsung zaczyna korzystać w tym celu z konta Google oraz pamięci, którą mamy przypisaną do przechowywania Zdjęć Google czy poczty Gmail. Jeśli masz telefon Galaxy, musisz skonfigurować nową metodę.

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Zdjęcia na telefonach Samsunga zapisują się w chmurze Google

Dotychczas wyglądało to tak, że użytkownicy Samsunga zapisywali zdjęcia i filmy w OneDrive. W tym celu trzeba było zsynchronizować konto Microsoftu. Problemem tego rozwiązania była mocno ograniczona pamięć w darmowym planie - dawano zaledwie 5 GB przestrzeni. Samsung jednak zakończył tę współpracę.

Od listopada użytkownicy Galaxy przechodzą więc na przestrzeń chmurową Google. Ta zmiana ma ogromny wpływ na ilość przechowywanych danych, ponieważ firma w darmowym planie zapewnia aż 15 GB. Jest to wartość współdzielona między Zdjęcia Google, Dysk oraz Gmail, ale bez płacenia dostaje się trzy razy wyższy limit.

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Synchronizacja aplikacji Galeria Samsung z pamięcią Google’a działa niezależnie od Zdjęć Google - to nie tak, że zdjęcia i filmy będą się przeplatały. Dostęp ma być możliwy na obsługiwanych urządzeniach Galaxy, a więc telefonach, tabletach czy telewizorach.

W tym celu należy zalogować się na nich na odpowiednie konto Samsung i Google, a następnie włączyć synchronizację w samej Galerii.

Zmiana powoli trafia do użytkowników

Samsung obecnie prowadzi proces przenoszenia użytkowników z chmury OneDrive na rozwiązanie Google. Na początku zmiana dotyczy wybranych urządzeń Galaxy z systemem One UI 9.0 i będzie rozszerzana etapami dla kolejnych osób. Konfiguracja synchronizacji ma być prosta. W tym celu należy:

uruchomić aplikację Galeria;

kliknąć ikonę chmury w prawym górnym rogu;

zaznaczyć synchronizację z Google i potwierdzić.

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Synchronizacja w Galerii Samsunga wprowadza także nową funkcję umożliwiającą zwolnienie miejsca na urządzeniu. Po tym, jak zdjęcia i filmy zostaną wysłane do chmury, można wybrać "Zwolnij miejsce", aby usunąć je z pamięci telefonu. Pozostaną one jednak dostępne do podglądu, ponieważ są przechowywane w chmurze.

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