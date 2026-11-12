Ważna zmiana na telefonach Samsunga. Weź telefon i skonfiguruj nowość
Samsung poprawił kwestię automatycznego zapisywania zdjęć i filmów trzymanych w telefonie. Teraz będzie znacznie prościej.
Koreański producent wprowadza synchronizację domyślnej aplikacji Galeria z przestrzenią oferowaną przez Google’a. Oznacza to, że Samsung zaczyna korzystać w tym celu z konta Google oraz pamięci, którą mamy przypisaną do przechowywania Zdjęć Google czy poczty Gmail. Jeśli masz telefon Galaxy, musisz skonfigurować nową metodę.
Zdjęcia na telefonach Samsunga zapisują się w chmurze Google
Dotychczas wyglądało to tak, że użytkownicy Samsunga zapisywali zdjęcia i filmy w OneDrive. W tym celu trzeba było zsynchronizować konto Microsoftu. Problemem tego rozwiązania była mocno ograniczona pamięć w darmowym planie - dawano zaledwie 5 GB przestrzeni. Samsung jednak zakończył tę współpracę.
Od listopada użytkownicy Galaxy przechodzą więc na przestrzeń chmurową Google. Ta zmiana ma ogromny wpływ na ilość przechowywanych danych, ponieważ firma w darmowym planie zapewnia aż 15 GB. Jest to wartość współdzielona między Zdjęcia Google, Dysk oraz Gmail, ale bez płacenia dostaje się trzy razy wyższy limit.
Synchronizacja aplikacji Galeria Samsung z pamięcią Google’a działa niezależnie od Zdjęć Google - to nie tak, że zdjęcia i filmy będą się przeplatały. Dostęp ma być możliwy na obsługiwanych urządzeniach Galaxy, a więc telefonach, tabletach czy telewizorach.
W tym celu należy zalogować się na nich na odpowiednie konto Samsung i Google, a następnie włączyć synchronizację w samej Galerii.
Zmiana powoli trafia do użytkowników
Samsung obecnie prowadzi proces przenoszenia użytkowników z chmury OneDrive na rozwiązanie Google. Na początku zmiana dotyczy wybranych urządzeń Galaxy z systemem One UI 9.0 i będzie rozszerzana etapami dla kolejnych osób. Konfiguracja synchronizacji ma być prosta. W tym celu należy:
- uruchomić aplikację Galeria;
- kliknąć ikonę chmury w prawym górnym rogu;
- zaznaczyć synchronizację z Google i potwierdzić.
Synchronizacja w Galerii Samsunga wprowadza także nową funkcję umożliwiającą zwolnienie miejsca na urządzeniu. Po tym, jak zdjęcia i filmy zostaną wysłane do chmury, można wybrać "Zwolnij miejsce", aby usunąć je z pamięci telefonu. Pozostaną one jednak dostępne do podglądu, ponieważ są przechowywane w chmurze.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.