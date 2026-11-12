Tak będą wyglądać iPhone Air 2 i iPhone 18. Oczekiwałem więcej

Apple w tym roku pominął premierę podstawowych modeli, skupiając się na najdroższych propozycjach: iPhonie 18 Pro, 18 Pro Max oraz składanym iPhonie Duo. Dwa pozostałe modele zadebiutują dopiero na wiosnę 2027 r. Niestety, nie przyniosą rewolucji pod względem wyglądu.

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iPhone 18 wygląda tak jak iPhone 17 - wielkie rozczarowanie

Apple tak naprawdę nie zmienił wyglądu tylnego panelu tańszych modeli iPhone’a od momentu przejścia na ścięte na płasko ramki w iPhonach 12. W następnych urządzeniach (13, 14, 15) nieco eksperymentowano z układem aparatów ustawionych po przekątnej, lecz na końcu w iPhonie 16 wrócono do dwóch obiektywów znajdujących się tuż pod sobą.

Stylistyka pozostała w iPhonie 17 i, jak wynika z najnowszych informacji, wciąż będzie wykorzystywana w iPhonie 18. Do sieci wyciekła makieta nadchodzącego urządzenia wykonana z aluminium metodą CNC. Nie jest to pełnoprawny telefon, a atrapa, która najprawdopodobniej ma służyć jako forma do produkcji etui ochronnych.

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Na zdjęciach widać również wewnętrzne elementy urządzenia, w tym magnesy do ładowarek i akcesoriów MagSafe. Niestety, nie jest to, czego oczekiwaliśmy. W sieci pojawiały się informacje, jakoby bazowy iPhone 18 miał otrzymać wygląd stylizowany na iPhonach 17 Pro i 18 Pro z wyspą na aparaty rozciągającą się od jednej do drugiej krawędzi smartfona. Zamiast trzech obiektywów obejmowałaby tylko dwa, bez czujnika LiDAR - byłaby zatem mniej wypełniona.

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Niestety, były to wyłącznie domysły fanów Apple’a. Najwyraźniej obudowa urządzenia pozostanie dokładnie taka sama. Na szczęście producent szykuje ulepszenie pod kątem baterii.

iPhone Air 2 z dodatkowym aparatem

W przypadku iPhone’a Air 2. generacji nie można tego powiedzieć. Fakt, Apple wciąż zachowa konstrukcję z mocno wystającą wyspą na aparaty, ale za to lepiej wykorzysta dostępną na niej przestrzeń. Zamiast jednego modułu znajdziemy tam dwa obiektywy: do głównego aparatu dołączy także ultraszeroki kąt.

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Wielkość urządzenia, w tym przekątna ekranu, pozostanie taka sama jak w pierwszej generacji cienkiego iPhone’a. Dzięki dodatkowemu aparatowi telefon będzie znacznie bardziej opłacalny, szczególnie że po podwyżkach iPhone Air z jednym aparatem został wyceniony podobnie do dużo lepszego iPhone’a 18 Pro.

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Oprócz iPhone'ów 18 oraz Air 2 pojawi się także tańszy iPhone 18e.

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