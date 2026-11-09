Sony nie potrzebuje mocniejszej PS6. Były szef PlayStation pokazał lepszy kierunek

Za każdym razem gdy na rynek trafia nowa generacja konsol, eksperci, media i gracze oczekują niesamowitego skoku technologicznego. Jednak trochę odmienne zdanie ma Shawn Layden, były prezes i CEO Sony Interactive Entertainment America, który uważa, że PlayStation 6 wcale nie musi oferować znacznie większej mocy obliczeniowej. Jego zdaniem Sony powinno skupić się przede wszystkim na obniżeniu ceny sprzętu.

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Więcej teraflopów i lepszy ray tracing nie są receptą na lepszą konsolę. Shawn Layden mówi jakie powinno być PS6

Layden został zapytany o przyszłość PlayStation podczas rozmowy w podcaście The Trophy Room. Były szef amerykańskiego oddziału Sony Interactive Entertainment zaznaczył przy tym, że od jego odejścia z firmy minęło już siedem lat i nie zna obecnych planów jej kierownictwa. Swoje uwagi dotyczące PS6 opiera więc na obserwacji rynku i informacjach dostępnych publicznie.

Były szef PlayStation zwrócił uwagę na różnice między kolejnymi generacjami konsol. Przejście z pierwszego PlayStation na PS2 przyniosło duży skok możliwości, podobnie jak przejście z płyt CD na DVD. PlayStation 3 zaoferowało m.in. obsługę rozdzielczości 1080p i wysokich częstotliwości odświeżania, natomiast PS4 było mocno nastawione na funkcje sieciowe. Jednocześnie konsola w momencie premiery kosztowała 399 dolarów.

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W przypadku PS5 jednym z głównych elementów przekazu technologicznego były ray tracing i teraflopy. Według Laydena podobny kierunek przy PS6, obejmujący jeszcze więcej ray tracingu i większą moc obliczeniową, nie przyniesie już równie wyraźnej zmiany dla użytkowników.

"PS5 to ray tracing i teraflopy, a według plotek PS6 ma oferować jeszcze więcej ray tracingu i teraflopów. I wtedy pytam: co my właściwie robimy? To są różnice, które słyszą tylko psy" - stwierdził Layden

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Największą innowacją w przypadku PlayStation 6 miałaby więc być nie większa liczba teraflopów, lecz cena. Layden wskazał wprost, że zamiast tworzyć PS6 kosztujące 1200 dolarów (ok. 4700 zł), Sony powinno spróbować zaoferować "kolejne PS5" za około 300 dolarów (ok. 1176 zł). W jego ocenie właśnie taki ruch byłby prawdziwą innowacją.

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Były szef PlayStation zwrócił uwagę, że wcześniejsze konsole wraz z upływem czasu stawały się znacznie tańsze. Pod koniec cyklu życia PS2 urządzenie można było kupić za 99 dolarów. Według Laydena obniżanie ceny pomagało wtedy szybko zwiększać bazę użytkowników i docierać do osób, które wcześniej nie były gotowe zapłacić za konsolę pełnej ceny.

Jego zdaniem obecna sytuacja jest pod tym względem nietypowa. Layden zauważył, że PlayStation 5 jest pierwszą generacją platformy, którą obserwował, gdzie cena sprzętu wzrosła wraz z upływem czasu, zamiast systematycznie spadać. Wskazał przy tym na rosnące koszty komponentów oraz problemy z dostępnością pamięci RAM.

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Wysoka cena może mieć również wpływ na wielkość grupy potencjalnych użytkowników. Layden wskazał, że pod koniec życia poprzednich generacji część osób kupowała konsolę właśnie dlatego, że jej cena spadła do poziomu, który był dla nich łatwiejszy do zaakceptowania. Przy bardzo drogim PS6 taka dynamika sprzedaży mogłaby zniknąć.

Z tego powodu, gdyby Layden odpowiadał obecnie za PlayStation, próbowałby przede wszystkim obniżyć koszt produkcji PS5. W rozmowie podkreślił, że obecna generacja ma już wystarczającą moc, aby tworzyć gry, których oczekują gracze.

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"Obecny układ [obliczeniowy] jest wystarczająco wydajny, a system operacyjny spełnia swoje zadanie. PS5 ma więcej niż wystarczająco dużo mocy. Nie trzeba natomiast zmieniać podstaw sprzętowych. Obecna architektura i system operacyjny oferują więcej niż wystarczającą wydajność"

Layden nie ograniczył swojej krytyki do samej mocy konsol

Wcześniej w rozmowie zwrócił uwagę na jeszcze jeden problem współczesnego rynku gier: coraz mniejszą różnorodność. Jego zdaniem branża nie cierpi obecnie na brak gier, lecz na niedobór różnorodnych doświadczeń. Wielkie firmy są jego zdaniem zbyt duże, aby podejmować ryzyko związane z produkcjami, które nie mają potencjału na sprzedaż liczonych w milionach egzemplarzy.

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Według byłego szefa PlayStation presja na osiąganie dużych wyników sprzedażowych prowadzi do sytuacji, w której wydawcy częściej stawiają na sprawdzone marki i kolejne odsłony istniejących serii. Layden wskazał, że firmy przed rozpoczęciem prac coraz częściej analizują wskaźniki biznesowe, zamiast zaczynać od prostszego pytania: czy dana gra jest interesująca i czy gracz będzie chciał spędzić z nią więcej niż 30 minut.

Były szef PlayStation wskazał na gry niezależne oraz produkcje z segmentu AA jako jedno ze źródeł nowych pomysłów. Wspomniał m.in. o Clair Obscur: Expedition 33 i Black Myth: Wukong jako przykładach tytułów, które przyciągnęły uwagę graczy dzięki odmiennemu podejściu. Jego zdaniem dalszy rozwój branży wymaga dostarczania odbiorcom nowych doświadczeń, a nie kolejnych wariacji na temat tych samych gatunków i schematów.

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Zdjęcie główne: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock

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