PlayStation 6 na horyzoncie, Sony potwierdza. Czy warto teraz kupić PS5?

Możecie nie zdawać sobie sprawy, ale PS5 ma na karku już 6 lat. Konsola została wydana w listopadzie 2020 r. Od tego czasu producent wydał kilka rewizji urządzenia - najnowsza jest oznaczona literką E i oferuje nieco ulepszony system chłodzenia w porównaniu z poprzedniczkami. Jest też mocniejsza wersja PS5 Pro, której cena wzrosła do ponad 7000 zł ze względu na kryzys na rynku pamięci. Warto postawić na obecny model czy może poczekać na nowy?

REKLAMA

Prace nad PlayStation 6 postępują

Dyrektor finansowa PlayStation Lin Tao podczas telekonferencji poświęconej wynikom za drugi kwartał roku obrotowego 2026 ujawniła, że prace nad nową generacją konsoli „postępują zgodnie z planem”. Dodała również, że Sony planuje zwiększyć inwestycje w przyszłą platformę od kwietnia 2027 r.

Tao zwróciła także uwagę na stopniowy spadek sprzedaży PS5, co jest zgodne z oczekiwaniami na tym etapie cyklu życia sprzętu. Jednocześnie uważa, że to właśnie rozwój przyszłej konsoli do gier (choć nie padła tu konkretna nazwa: PlayStation 6) jest kluczowy.

REKLAMA

Aby zapewnić sobie przyszły rozwój, musimy przywiązywać dużą wagę do naszej nowej platformy. Musimy dokonać niezbędnych inwestycji. Musimy jednak wspierać solidność naszej platformy i starać się myśleć o tym, jak racjonalnie możemy w nią inwestować - powiedziała Lin Tao z PlayStation.

Nie ujawniono jednak żadnych konkretów, terminów ani dokładnych dat dotyczących tego, kiedy tak naprawdę możemy oczekiwać premiery konsoli nowej generacji. Informacja o wzroście inwestycji na początku kolejnego roku obrotowego, przypadającego na kwiecień, jest naprawdę cenna. Nie potwierdza jednak, czy dostaniemy PS6 jeszcze w 2027, czy dopiero w 2028 r. Sony zazwyczaj odświeża swoje konsole co 7 lat, więc zważywszy na premierę PS5 w 2020 r., można oczekiwać, że debiut nastąpi w listopadzie 2027 r.

REKLAMA

Drożejąca pamięć nie powinna stanowić tu problemu, ponieważ Sony planuje zrekompensować podwyżki poprzez cięcia kosztów oraz podniesienie cen innych usług.

Czekać na PS6 czy kupować PS5?

To z pewnością jedno z najtrudniejszych pytań, jakie zadają sobie dziś gracze. Tak naprawdę nie ma tu uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, czego oczekujecie od sprzętu. Jeśli po prostu chcecie grać, nie zważając na możliwie najlepszą grafikę czy najwyższą wydajność, PS5 będzie w zupełności wystarczające. Szczególnie że to konsola, która bez problemu poradzi sobie z GTA 6 debiutującym już w tym miesiącu. Jeśli chcecie ograć nadchodzący hit Rockstara - tak, warto ją kupić. Nawet pomimo ogromnych podwyżek na poziomie +1000 zł w skali roku.

REKLAMA

SPRAWDŹ OFERTĘ

Jeśli z kolei szukacie sprzętu na lata i nie spieszy wam się z zagraniem w GTA 6, bo np. wolicie poczekać na wersję pecetową, która powinna zadebiutować za ok. pół roku, lepiej zaczekać. PS6 będzie pod każdym względem lepsze i szybsze. Cena konsoli może być jednak zauważalnie wyższa - skoro 6-letnie PS5 kosztuje już ok. 3000 zł, to przy premierze nowej generacji spodziewałbym się kwoty na poziomie bliższym 4000 zł.

REKLAMA

Czytaj też:

Ładowanie...