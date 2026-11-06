Nowy internet satelitarny w PKP Intercity działa wybitnie. Martwi tylko jedna rzecz

PKP Intercity rozpoczęło testy internetu satelitarnego w pociągach z pasażerami pod koniec października. Na wybranych trasach osoby podróżujące Pendolino mogły korzystać z nowego rozwiązania.

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"Chcemy, aby polska kolej była nie tylko szybka i komfortowa, ale zapewniała również stabilny dostęp do internetu przez całą podróż" - mówił wówczas minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

I wygląda na to, że będzie to możliwe. Przewoźnik poinformował PAP o pierwszych wrażeniach użytkowników. Są bardzo pozytywne - przekazało PKP Intercity.

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85 proc. uczestników chciałoby ponownie skorzystać z testowanej usługi. Dla 75 proc. badanych logowanie i połączenie z siecią nie sprawiło trudności. Co jednak najważniejsze, 61 proc. uznało internet satelitarny za lepsze rozwiązanie od wcześniejszego dostępu do WiFi.

67 proc. badanych deklaruje, że dzięki takiemu połączeniu mogłoby wykorzystać podróż Pendolino na pracę – wskazała spółka.

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Oczywiście możemy się kłócić, że znacząca różnicę odczuwa nie aż, a tylko 61 proc. z tych, którzy wcześniej korzystali z WiFi. Nie dla wszystkich najwyraźniej jest to rewolucja albo po prostu spodziewali się większego efektu wow. Z drugiej strony to jednak wciąż spora grupa podróżnych, dla których zmiana jest na plus. A to sprawia, że pierwsze wnioski są optymistyczne.

Saga z internetem w pociągach PKP Intercity ciągnie się od lat

Dość powiedzieć, że WiFi w Pendolino to osobna historia pełna rozczarowań i nerwów. Kiedy nowa wizytówka polskiej kolei wyjechała na tory w 2014 r., okazało się, że bezprzewodowego dostępu do sieci brakuje. Wszystko dlatego, że kiedy ogłaszano przetarg na składy w 2008 r., nikt nie przewidział, że taka opcja może być potrzebna.

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Umowa na instalację WiFi podpisana została dopiero w sierpniu 2018 r., a pierwszy pociąg bezprzewodowego internetu doczekał się kilka miesięcy później. Wszystkie pociągi Pendolino w WiFi zostały wyposażone w listopadzie 2019 r. Pięć lat po oficjalnej premierze.

Nie zawsze pod tym względem idealnie było też w zwykłych pociągach PKP Intercity. Dziś 70 proc. wagonów ma dostęp do WiFi i 100 proc. ezetów, ale na wielu odcinkach podróżni narzekają na jakość internetu. Było przerzucanie piłeczki: jedna strona zwraca uwagę na brak masztów przy torach, druga mówi, że wagony są jak klatki Faradaya, więc trzeba inwestować we wzmacniacze, co się zresztą dzieje.

Internet satelitarny w PKP Intercity ma być więc wyjściem z kłopotliwej sytuacji

Tam, gdzie zasięg od operatorów niedomaga, do akcji wkraczać ma nowe rozwiązanie. Pierwsze testy nastrajają optymistycznie, jednak jak to w życiu zwykle bywa, wkroczyć musi psujące wszystko "ale…".

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Wcześniej minister infrastruktury "nie wykluczał" scenariusza, wedle którego rozwiązanie zostałoby w pełni udostępnione już w 2027 r. Wygląda na to, że ten termin jest więcej niż optymistyczny. Dziś PKP Intercity zakłada, że jeśli dalsze testy również wypadną pozytywnie, to odbiorniki internetu satelitarnego mają być montowane we wszystkich Pendolino podczas napraw głównych.

W czym problem? Te planowane są dopiero na lata 2028-2029. Co więcej, jak pisał Rynek Kolejowy, naprawy wszystkich 20 pojazdów mają zakończyć się w 2 kwartale 2031 roku.

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Czyli dopiero wtedy można spodziewać się, że internet satelitarny będzie działał we wszystkich pociągach Pendolino. Pojedyncze składy dostaną dostęp zapewne wcześniej, ale dostosowanie kompletu zajmie nieco czasu.

PKP Intercity planuje, by internet satelitarny znalazł się też w pociągach wysokiej prędkości. Te na tory mają wyjechać także po 2030 r.

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Wygląda więc na to, że na prawdziwą rewolucję przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Zdjęcie główne: Aleksandra Budnik / Shutterstock

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