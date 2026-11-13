Smartfony i laptopy z nową opłatą. Ciebie też to dotyczy

Zmiany odnoszą się do regulacji w sprawie opłaty reprograficznej, która wcześniej obejmowała przestarzały, nieużywany dziś sprzęt, taki jak kasety, płyty czy chociażby odtwarzacze MP3. Rząd dostosował przepisy do dzisiejszych czasów i lista od teraz obejmuje nowoczesne urządzenia.

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Opłata reprograficzna obejmie teraz smartfony i laptopy

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 13 listopada 2026 r., opłata reprograficzna zaczyna obejmować urządzenia, takie jak:

smartfony z pamięcią wewnętrzną od 32 GB;

tablety z pamięcią co najmniej 32 GB;

laptopy oraz komputery stacjonarne;

telewizory i dekodery wyposażone w pamięć lub funkcję nagrywania;

dyski zewnętrzne HDD oraz SSD;

karty pamięci oraz pendrive’y.

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Regulacje zostały skonstruowane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie nowoczesne telefony, tablety i komputery. Prawda jest taka, że dziś na rynku nie znajdziemy smartfonów wyposażonych w mniej niż 32 GB pamięci na dane. Tabletów zresztą też. Już kilka lat temu standardem stało się minimum 128 GB, a niektórzy producenci - nawet mimo kryzysu na rynku pamięci - zrezygnowali z tej wartości na rzecz 256 GB lub 512 GB.

Podobnie jest z komputerami czy laptopami - 256 GB przestrzeni dyskowej to zupełne minimum.

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Z telewizorami i dekoderami jest nieco inaczej. Dzisiaj praktycznie każdy telewizor, dekoder oraz przystawka TV to sprzęt typu smart - ma system operacyjny, najczęściej Androida od Google'a. Siłą rzeczy w urządzeniach znajdziemy pamięć, ale nie jest to takie proste. Wszystko zależy zatem od tego, w jaki sposób producent przedstawi swoje urządzenie organom regulacyjnym.

Kogo dotyczy opłata reprograficzna?

Nowa opłata wynosi od 1 do 3 proc. ceny sprzedaży urządzenia, ale nie jest skierowana bezpośrednio do konsumentów. Oznacza to, że kupując smartfon czy laptop od 13 listopada 2026 r., nie zobaczycie wyższego rachunku w sklepie przy kasie.

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Zgodnie z przepisami opłatę tę mają uiszczać producenci sprzętu oraz importerzy elektroniki. Trudno jednak powiedzieć, czy firmy nie przerzucą jej bezpośrednio na klientów, podwyższając nieco ceny urządzeń. Przedsiębiorcy będą musieli rozliczać nową opłatę kwartalnie, nie zapominając o szczegółowej dokumentacji.

Opłata reprograficzna nie trafia do budżetu państwa. Jest kierowana do środowiska artystycznego - m.in. do organizacji zajmujących się prawem autorskim. Stanowi rekompensatę dla twórców i producentów za możliwość legalnego kopiowania ich treści na użytek prywatny.

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