Skonfigurowałem komputer Apple’a za 150 tys. zł. Ma tyle RAM-u, co ja dysku na laptopie

Komputery Apple’a nie należą do najtańszych urządzeń, chociaż w bazowych czy pośrednich konfiguracjach ich ceny bywają jeszcze w miarę rozsądne – zwłaszcza dla osób, które są w stanie na tej maszynie zarabiać. Gdy wybierzemy jednak możliwie najlepsze komponenty, sytuacja robi się znacznie ciekawsza. Cena również.

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Nowy Mac Studio z 512 GB pamięci operacyjnej kosztuje tyle, co Audi

Apple wprowadził do sprzedaży nowy wariant Maca Studio wyposażonego w 512 GB pamięci operacyjnej. W dalszym ciągu jest to ta sama maszyna, napędzana autorskim czipem M5 Ultra (M5 Max wspiera maksymalnie 128 GB pamięci operacyjnej). Bazowe ceny komputera wyglądają następująco:

Mac Studio M5 Max 18 rdzeni CPU, 32 rdzenie GPU (36/512 GB) - 12 499 zł;

Mac Studio M5 Max 18/40 (48/512 GB) - 15 499 zł;

Mac Studio M5 Ultra 30/64 (96 GB / 1 TB) - 27 499 zł;

Mac Studio M5 Ultra 36/80 (96 GB / 1 TB) - 34 490 zł.

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Jak widać, Apple w przypadku wyższych wersji układów dodaje również więcej pamięci operacyjnej oraz wewnętrznej na dane. Aby kupić najtańszego Maca Studio M5 Ultra, trzeba wydać prawie 30 tys. zł. W tej cenie możemy już dostać niezłe 10-letnie auto z segmentu C.

Nowa wersja z 512 GB RAM pozwala jednak skonfigurować komputer za grubo ponad 100 tys. zł. Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla najwyższego wariantu M5 Ultra. Jeśli ją wybierzemy, cena komputera wzrasta do 111 999 zł. Za taką kasę można nabyć już nowy samochód z salonu - np. Toyotę Corollę w podstawowej wersji z napędem hybrydowym. Jest to konfiguracja oferująca 1 TB przestrzeni na dane, czyli zaledwie dwukrotność pojemności samej pamięci operacyjnej. Sprawdźmy z kolei opcję z nośnikiem 16 TB. Wtedy cena wzrasta do:

Mac Studio M5 Ultra 512 GB / 1 TB - 111 999 zł;

Mac Studio M5 Ultra 512 GB / 16 TB - 149 499 zł.

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Wybierając maksymalne wyposażenie Maca Studio, dochodzimy do niemal 150 tys. zł. To cena, za którą spokojnie można kupić nowiutkie Audi A3 z salonu w pakiecie S-Line. Albo chińską propozycję większego samochodu, i to w bogatej wersji wyposażenia.

To nie są komputery dla zwykłego Kowalskiego

Apple, sprzedając Maki Studio z 512 GB, dobrze wie, co robi. To nie jest sprzęt domowy. Statystyczny profesjonalista wykorzystujący komputer do pracy przy montażu wideo, grafice komputerowej, inżynierii czy programowaniu również w większości przypadków nie będzie w stanie wykorzystać pełnego potencjału tej maszyny. To ewidentny ukłon w stronę osób zajmujących się sztuczną inteligencją.

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Modele AI do trenowania oraz uruchamiania wymagają mnóstwa pamięci graficznej, a Maki Studio wykorzystują zunifikowany RAM, współdzielony przez CPU i GPU. Stąd obecność wariantu z aż 512 GB pamięci operacyjnej.

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