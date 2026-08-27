Nowy Mac Studio to potwór. Dostał supermoc

Apple znów postanowił udowodnić, że granice zdrowego rozsądku w elektronice użytkowej są po to, by je przesuwać. Najnowsze komputery Mac Studio z układami M5 Max i M5 Ultra nie tylko mają być najmocniejszymi maszynami w historii firmy - one potrafią napędzić konfiguracje ekranowe, które wyglądają jak setup marzeń.

Mac Studio z M5 Ultra może jednocześnie obsłużyć aż osiem monitorów 4K 165 Hz. Tak, osiem. I tak, 165 Hz. To oznacza przepływ 10,95 mld pikseli na sekundę. Liczba tak absurdalna, że aż trudno ją sobie wyobrazić - ale Apple najwyraźniej nie ma z tym problemu.

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Układ M5 Ultra to konstrukcja typu „podwójny Max”, czyli dwa M5 Max spięte w jedną jednostkę. Apple robi to od kilku generacji, ale tym razem skala jest większa niż wcześniej. W praktyce oznacza to nie tylko ogromną moc obliczeniową, ale też możliwość obsługi konfiguracji ekranowych, które dotąd były domeną drogich kart profesjonalnych od Nvidii czy AMD.

Mac Studio najnowszej generacji

W sumie to nawet topowe GeForce RTX 5090 czy Radeon RX 9070 XT potrafią obsłużyć „tylko” cztery monitory 4K 165 Hz - połowę tego, co oferuje nowy Mac Studio. Apple nie tylko dogonił rynek GPU, ale w pewnych zastosowaniach go przeskoczył.

Skąd ta nagła ekranowa potęga? Z portów. Mac Studio 2026 jest wyposażony w Thunderbolt 5 z DisplayPort 2.1, a do tego w HDMI. To właśnie dzięki temu zestawowi możliwe jest podpięcie tylu monitorów w wysokiej rozdzielczości i z wysokim odświeżaniem.

W przypadku M5 Max limit jest niższy, ale nadal imponujący: M5 Max może napędzać do pięciu monitorów: cztery w 4K 165Hz lub 6K 60Hz oraz piąty w 5K lub 4K 60Hz. To nadal więcej niż większość komputerów na rynku.

A jeśli nie osiem monitorów, to… cztery w 8K

Apple nie ukrywa, że mało kto potrzebuje ośmiu ekranów. Ale moc M5 Ultra można wykorzystać inaczej - na przykład do konfiguracji o wyższej rozdzielczości. M5 Ultra może napędzać cztery monitory w 8K 60 Hz, 5K 120 Hz lub 4K 240 Hz. To realne narzędzie dla studiów filmowych, grafików 3D czy twórców VR. I jednocześnie sygnał, że Apple przygotowuje grunt pod przyszłe ekosystemy 8K/10K.

W cieniu Maca Studio debiutuje nowy Mac mini z układem M6 - pierwszym chipem Apple’a wykonanym w litografii 2 nm. Nowy M6 może napędzać do trzech monitorów: dwa w 6K 60 Hz lub 4K 165 Hz oraz trzeci w 5K lub 4K 60 Hz. To ogromny skok względem poprzednich generacji mini, które często były ograniczone do jednego lub dwóch ekranów.

Nowy Mac Studio z M5 Ultra to komputer, który nie tylko jest szybki. Osiem monitorów 4K 165 Hz to nie jest funkcja „dla ludzi”. To funkcja dla branży, dla profesjonalistów, dla tych, którzy potrzebują mocy bez kompromisów. A dla reszty? To kolejny dowód, że Apple Silicon nie zwalnia tempa. I że przyszłość komputerów stacjonarnych może być znacznie ciekawsza, niż nam się wydawało.

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