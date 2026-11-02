Chcesz kupić iPada na święta, zrób krok w tył. Tłumaczę, dlaczego lepiej poczekać do 2027 roku

Tegoroczny bilans premier tabletów, które wypuścił Apple, zamyka się wyłącznie odświeżonym iPadem mini z ekranem OLED, którego cena w polskich sklepach startuje od 2999 zł za podstawowy wariant.

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Dla każdego, kto szuka większej przestrzeni roboczej, wygodnego ekranu do notowania rysikiem czy klasycznego formatu 11 cali, ten rok okazał się kompletną posuchą. Jeśli 8,3-calowy ekran to dla ciebie format za mały, producent nie dał ci w ostatnich miesiącach żadnego nowego powodu do zakupów.

Nowe iPady w 2027 r.

Sytuacja zmieni się diametralnie w pierwszej połowie 2027 r. Koncern przygotowuje wtedy potrójną premierę obejmującą niemal całe portfolio, co przyniesie odczuwalne przetasowania w podzespołach, wyświetlaczach i kulturze pracy większych tabletów.

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Według informacji ujawnionych przez Marka Gurmana z Bloomberga, na początku 2027 r. do sklepów trafią trzy urządzenia: odświeżony iPad Air, podstawowy iPad oraz ulepszony iPad Pro.

iPad Air z matrycą OLED

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Nowy iPad Air otrzyma matrycę OLED, przejmując głęboką czerń po mniejszym bracie, chociaż panel pozostanie przy standardowym odświeżaniu 60 Hz.

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W obudowie nadal znajdzie się fizyczny czytnik Touch ID w przycisku zasilania zamiast modułu Face ID. Wewnątrz zagości prawdopodobnie układ M5, który podbije dotychczasowe osiągi jednostki M4.

Wyraźny skok jakości wyświetlacza pociągnie jednak za sobą wzrost ceny: kwota rzędu 799-899 dolarów za bazowy model 11 cali po przeliczeniu da w Polsce wydatek na poziomie 3600-4500 zł.

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PS. Wszystkie ceny w tekście zostały przeliczone z 1 dol. = 4,5-5 zł. Bo Apple wybiera różne przeliczniki.

Tani iPad z obsługą Apple Intelligence

Najtańszy, podstawowy iPad doczeka się pierwszej aktualizacji od początku 2025 r. Sprzęt dostanie procesor A19, 8 GB pamięci RAM oraz pełne wsparcie dla funkcji Apple Intelligence.

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Zmiany obejmą również komunikację bezprzewodową za sprawą autorskiego układu N1 i modemu C1X. Aluminiowa konstrukcja, ramki i ekran pozostaną identyczne jak dotychczas, a jedyną widoczną nowością mogą być świeże warianty kolorystyczne obudowy.

Komora parowa w iPadzie Pro

Wariant iPad Pro skupi się na skutecznym odprowadzaniu ciepła pod długotrwałym obciążeniem. Apple zaimplementuje w nim komorę parową, kopiując rozwiązanie zastosowane w iPhone 17 Pro.

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Tablet napędzi procesor M6 lub M7, podczas gdy zewnętrzny wygląd obudowy nie ulegnie większym modyfikacjom.

Przy obecnych cenach startowych na poziomie 1199 dolarów za 11 cali (około 5400-6000 zł) oraz 1499 dolarów za 13 cali (około 6750-7500 zł), będzie to uaktualnienie po trzech latach od ostatniej dużej rewolucji.

iPad: co kupić w 2026 roku?

Jeśli potrzebujesz sprzętu kieszonkowego do czytania, sterowania dronem lub pracy w terenie, nowy iPad mini z matrycą OLED za wspomniane niespełna 3000 zł jest jedynym tegorocznym wyborem wartym zakupu od ręki.

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iPad Pro (2025) z Apple M5 - ekran blokady

Możesz też bez obaw sięgnąć po obecnego iPada Pro z procesorem M5, o ile trafisz na dobrą obniżkę w sklepach. Jego ekran Tandem OLED i potężny zapas mocy wystarczą na lata, a zapowiadana komora parowa w modelu na 2027 r. zrobi realną różnicę głównie przy ciągłym renderowaniu wideo w 4K lub graniu w ciężkie tytuły 3D.

Wstrzymaj się z zakupem, jeśli celujesz w podstawowego iPada albo model Air. Dotychczasowy tani iPad ma za mało pamięci operacyjnej do obsługi Apple Intelligence (które trafi do Polski. Kiedyś), więc zakup tego modelu tuż przed premierą wariantu z A19 i 8 GB RAM-u to wyrzucanie pieniędzy w błoto.

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Z kolei na iPada Air warto zaczekać ze względu na nadchodzący panel OLED, który całkowicie zmieni kontrast podczas wieczornego oglądania filmów i pracy z tekstem, nawet jeśli przyjdzie za niego zapłacić bliżej 4000 zł.

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