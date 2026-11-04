Polak zamienił iPhone'a Duo w najdroższy toster świata. Ty też możesz

Pierwszy składak Apple’a z jednej strony stanowi spore wyzwanie dla twórców oprogramowania, którzy muszą dostosować aplikacje do nietypowego układu interfejsu urządzenia. Z drugiej jednak strony nowa forma przynosi również świeże pomysły, które deweloperzy mogą wdrożyć w praktyce. Polski twórca udowodnił to śpiewająco.

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Aplikacja Toastie na iPhone'a Duo z Polski podbija świat

Polscy twórcy oprogramowania i gier już nieraz pokazali, że potrafią tworzyć projekty doceniane przez użytkowników z całego globu. Nowa aplikacja Toastie została opracowana przez Tomasza Szykulskiego. To program, który pozwala zamienić iPhone’a w toster.

Oprogramowanie jest płatne: kosztuje 14,99 zł w sklepie App Store i działa zarówno na klasycznych iPhone’ach, jak i iPadach. Aplikacja zdecydowanie najlepiej sprawdzi się jednak na iPhonie Duo, ponieważ została zaprojektowana z myślą o pierwszym składanym telefonie Apple’a.

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Wykorzystuje bowiem mechanizm składania urządzenia oraz fakt, że smartfon "wie", w jakim trybie obecnie się znajduje. Złożenie telefonu zamyka pokrywę wirtualnego tostera, a rozłożenie umożliwia sprawdzenie stopnia wypieczenia przygotowywanej kanapki.

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Gra pozwala na tworzenie różnorodnych przekąsek: do dyspozycji mamy 19 składników (nie tylko chleb tostowy z serem czy szynką, ale też pesto, kimchi i wiele innych). Gracz otrzymuje 13 zamówień z kartami przepisów. Na przygotowanie każdego z nich ma wyznaczony czas. Zbyt długie przytrzymanie kanapki w wirtualnym tosterze oczywiście kończy się spalenizną.

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W najnowszej wersji aplikacji (1.3.1), wydanej 3 listopada 2026 r., twórcy dodali możliwość tworzenia własnych kanapek, bez zegara i menu. Oprócz tego wprowadzono również obsługę pięciu nowych języków, w tym polskiego - dotychczas aplikacja działała głównie w języku angielskim.

Aplikacja w App Store zdobyła 136 opinii i ocenę 4,8/5. Jest też polecana przez samo Apple w sekcji „świetne gry na iPhone’a Duo”. Twórcy z dystansem podchodzą do swojej produkcji i twierdzą, że jest to najdroższy toster świata. Coś w tym jest, ponieważ pierwszy składany iPhone kosztuje 10 tys. zł za bazową wersję 256 GB. Gra zajmuje niecałe 100 MB przestrzeni dyskowej, nie trzeba więc kupować do niej dużo droższych wersji pamięciowych.

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