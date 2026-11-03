Koniec tanich zakupów z Chin. Sprawdziłem, jak nowa opłata wpływa na zakupy

Unia Europejska postanowiła dokręcić śrubę zakupom realizowanym za pośrednictwem popularnych serwisów sprzedaży online z Chin. Po tym, jak 1 lipca wdrożono zryczałtowane cło w wysokości 3 euro za określony towar, od minionej niedzieli zaczęła obowiązywać także opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro. Zamiast tanich zakupów zobaczycie teraz ceny wyższe niż w Polsce.

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Opłata manipulacyjna to gwóźdź do trumny zakupów z Chin

Od momentu wprowadzenia cła na przesyłki zamawiane z chińskich platform zakupy stały się znacznie mniej opłacalne. Teraz, gdy w życie wchodzi drugie rozwiązanie w postaci opłaty manipulacyjnej, można mówić o ostatecznym przypieczętowaniu ich losu.

Siłą chińskich platform była oczywiście niska cena oraz szeroki wybór produktów trudno dostępnych w Polsce. Polacy masowo z tego korzystali, zamawiając drobiazgi kosztujące zaledwie kilka lub kilkanaście złotych. Czekali na nie co prawda dłużej, niż gdyby decydowali się na zakupy w kraju, ale kilkukrotna różnica w cenie całkowicie to rekompensowała.

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Unia Europejska wdrożyła nowe przepisy z kilku konkretnych powodów. Zdecydowanie najważniejsza jest kwestia ochrony europejskich sprzedawców, którzy dotychczas byli pomijani przez konsumentów ze względu na brak realnej możliwości konkurowania cenowego z towarami napływającymi bezpośrednio z Chin. Opłata ma również współfinansować działanie systemów informatycznych organów celnych oraz ograniczyć napływ niebezpiecznych towarów niezgodnych z unijnymi normami.

Jak opłata manipulacyjna i cło wpływają na cenę towaru?

Jako przykład wziąłem etui do telefonu, za które przed wprowadzeniem nowych opłat importowych zapłaciłbym 8,40 zł + 3,59 zł za przesyłkę - łącznie niespełna 12 zł. Trudno w Polsce znaleźć nowe etui do iPhone'a z MagSafe w tej cenie.

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Niestety, po wprowadzeniu cła oraz opłaty manipulacyjnej cena nie jest już taka atrakcyjna. W koszyku chińska platforma sprzedażowa dolicza dodatkowe 27,24 zł: 10,91 zł opłaty manipulacyjnej oraz 16,33 zł cła. Wartości są wyższe od odpowiednio 2 i 3 euro, więc skąd się bierze wyższa cena? Platforma dolicza również podatek VAT, który w Polsce wynosi 23 proc.

Opłata manipulacyjna jest doliczana raz na kategorię produktu (kod HS), z kolei cło dotyczy każdego innego typu przedmiotu w zamówieniu. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli kupimy np. kilka sztuk etui (2, 3 czy 4) od jednego sprzedawcy, ogólne opłaty importowe nie wzrosną.

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Jeśli natomiast zdecydujemy się na zakup etui od dwóch różnych sprzedawców, wtedy opłata manipulacyjna pozostaje na tym samym poziomie, ale łączna suma opłat importowych rośnie ponad dwukrotnie - do 43,42 zł. Chińskie platformy, aby nieco złagodzić uderzenie nowych stawek, biorą część kosztów na siebie i oferują rabaty. Mimo wszystko po dodaniu dwóch etui o łącznej wartości 15,50 zł ostateczna kwota na poziomie ponad 46 zł wcale nie zachęca.

Kupowanie wielu różnych produktów traci sens

Wcześniej mogliśmy zamawiać z Chin mnóstwo różnorodnych przedmiotów, dopłacając do niskich cen co najwyżej kilka złotych za dostawę. Wykonałem prosty test: dodałem do koszyka dwa zupełnie różne produkty o łącznej wartości 11,27 zł - etui do telefonu MagSafe i pasek do opaski Xiaomi Mi Band.

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W koszyku, oprócz ceny samych produktów i kosztu wysyłki, zobaczyłem aż 54,42 zł opłat importowych: 21,78 zł opłaty manipulacyjnej oraz 32,64 zł cła. Kwoty te podwoiły się, ponieważ wybrałem towary z dwóch różnych kategorii. Łącznie wyszło ponad 69 zł. Za produkty warte 11 zł. Nie ukrywam - trochę to zabolało.

Kupowanie w Unii Europejskiej jedynym sensownym wyborem

W obliczu tak wysokich cen towarów wysyłanych z Chin trudno mówić o jakiejkolwiek opłacalności. Pomijając już sprytne sztuczki platform zachęcających do dorzucania do koszyka droższych produktów, trzeba przyznać jedno: kluczowy wyróżnik chińskich serwisów, który pozwalał kupować drobiazgi za bezcen, właśnie odszedł w zapomnienie.

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Teraz jedynym rozsądnym wyborem pozostaje szukanie produktów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Odwrót od chińskich tanich zakupów stał się faktem.

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