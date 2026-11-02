Allegro startuje z Black Weeks. Sprawdziłem, jest kilka kapitalnych niespodzianek

Black Friday, czyli coroczne święto przecen, wypada pod koniec miesiąca - 27 listopada. Allegro nie każe nam jednak czekać na ten jeden konkretny dzień. Zamiast tego przygotowano maraton okazji, który potrwa przez cały miesiąc.

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Allegro startuje z tegorocznym Black Weeks

Tegoroczny festiwal Black Weeks obejmie niemal cały miesiąc - startuje 2 listopada i potrwa aż do 30 listopada. W tym czasie kupujący mogą liczyć na rabaty sięgające nawet 50 proc. Mowa zarówno o okazjach widocznych bezpośrednio w wyszukiwarce platformy, jak i w dedykowanej zakładce "nadchodzące hity", gdzie najlepsze oferty udostępniane są o konkretnych godzinach (np. o 19:00 danego dnia).

Promocje na Allegro Black Weeks już tu są

Allegro przecenia tysiące artykułów z najróżniejszych kategorii. W promocyjnych cenach upolujemy elektronikę, produkty spożywcze czy sprzęt rekreacyjny. W ubiegłym roku platforma zanotowała największe zainteresowanie urządzeniami Apple'a, Tefala oraz Samsunga - wśród hitów sprzedaży królowały iPhone'y 17 Pro, 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra oraz Air Fryery.

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W tym roku również powinniśmy spodziewać się przecen na podobne urządzenia. Ponieważ Apple i Samsung zdążyły wydać nowsze modele, warto wypatrywać promocji na S26 Ultra, 17 Pro Max czy najnowszego iPhone'a 18 Pro.

Allegro Klik oraz Singles Day na Black Weeks 2026

Allegro jakiś czas temu - we współpracy z PKO Bankiem Polskim - uruchomiło nową metodę płatności o nazwie Allegro Klik. To rozwiązanie pozwala realizować zakupy bez konieczności opuszczania aplikacji. Jego największą zaletą jest możliwiość uzyskania cashbacku: standardowo wynosi on 3 proc. wartości zamówienia, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

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Na czas trwania Black Weeks Allegro ulepsza tę funkcję - zwrot za zakupy wzrasta aż do 10 proc. Oznacza to, że robiąc zakupy za 500 zł, otrzymamy 50 zł zwrotu na konto (maksymalny limit cashbacku wynosi 100 zł w miesiącu). Do korzystania z płatności Allegro Klik niezbędne jest posiadanie konta w PKO BP.

W ramach tegorocznego Black Weeks przygotowano również specjalną akcję z okazji Singles Day, który przypada 11 listopada. W tym dniu klienci otrzymają kod rabatowy w wysokości 11 proc. na wybrane produkty z kategorii: supermarket, moda, zdrowie, uroda oraz dom i ogród. Kod będzie ważny przez 24 godziny, więc warto zajrzeć na platformę w przyszłą środę.

Allegro Smart! taniej i z dodatkowymi bonusami

W tegorocznym Black Weeks kluczową rolę odegrywa pakiet Allegro Smart! Usługa, która standardowo kosztuje 59,90 zł rocznie, w czasie promocji została przeceniona o 33 proc. i kupimy ją za 39,90 zł. Choć abonament opłaca się z góry za cały rok, w przeliczeniu daje to zaledwie ok. 3,33 zł miesięcznie.

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To kapitalna cena jak za usługę, która zapewnia bezpłatne dostawy (dla zakupów od kwoty 49,90 zł) oraz darmowe zwroty. Co ważne, nowa kwota minimalna 49,90 zł obowiązuje zarówno dla dostaw do punktów i automatów paczkowych, jak i kurierem na adres domowy.

Dodatkowo wszyscy użytkownicy Allegro Smart! (zarówno nowi, jak i obecni) mogą odebrać do 200 zł rabatu w postaci Smart! Monet za wykonywanie wyzwań na swoim koncie (1 moneta to 1 zł rabatu na kolejne zakupy). Dodatkowo można skorzystać ze Smart! Bonusów, takich jak 1000 GB na 100 dni w T-Mobile na kartę oraz 25 proc. zniżki na bilety w Multikinie.

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Na tym nie koniec - Allegro wprowadza nową metodę dostawy Allegro XL, organizuje Loterię Allegro Smart! oraz oferuje zniżki na wydarzenia w serwisie eBilet (od 16 do 30 listopada). Z kolei w dniach 23-30 listopada w ramach programu Allegro Share będzie można zgarnąć podwójną liczbę punktów za polecenie serwisu znajomym i rodzinie.

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