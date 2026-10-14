Allegro otwiera się na nowy rynek. Milion ofert na start

Allegro oficjalnie rozpoczęło sprzedaż z bezpośrednią dostawą na Ukrainę. Na początek udostępniło tamtejszym klientom ponad milion ofert od kilkuset polskich sprzedawców. To pierwszy etap przedsięwzięcia, które może otworzyć przed polskimi firmami dostęp do blisko 12 mln potencjalnych kupujących. Nie powstał jednak osobny ukraiński odpowiednik Allegro, tak jak wcześniej w Czechach, Słowacji czy na Węgrzech. Zakupy odbywają się za pośrednictwem polskiej platformy, a dostawami zajmuje się specjalnie przygotowany system logistyczny, w którym ważną rolę odgrywa ukraiński operator Nova Post.

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Allegro uruchomiło sprzedaż dla Ukrainy. Ponad milion ofert na start

Nowa usługa wystartowała 13 października, wraz ze zmianami w regulaminie Allegro. Dzień później spółka oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie pilotażu eksportu na Ukrainę W pierwszym etapie uczestniczy kilkuset wybranych sprzedawców z Polski, których produkty mogą już zamawiać klienci po drugiej stronie wschodniej granicy.

Początkowa oferta obejmuje ponad milion ogłoszeń sprzedażowych. Allegro zdecydowało się przy tym uwzględnić produkty, na które zapotrzebowanie może być szczególnie duże w okresie zimowym. Wśród dostępnych artykułów znajdują się agregaty prądotwórcze, przenośne stacje zasilania, narzędzia, piece gazowe i środki higieny.

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Dobór asortymentu nie jest tutaj przypadkowy. Ukraina od ponad 4 lat zmaga się z pełnoskalową rosyjską inwazją, a dostęp do energii elektrycznej i ogrzewania pozostaje jedną z najważniejszych kwestii przed kolejną zimą. Możliwość zamawiania urządzeń zasilających czy grzewczych bezpośrednio od polskich firm może więc mieć znaczenie wykraczające poza zwykłe zakupy internetowe.

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Na razie nie każdy sprzedawca korzystający z Allegro może wysyłać swoje produkty do Ukrainy. Platforma ograniczyła udział w pilotażu do wyselekcjonowanej grupy partnerów, aby sprawdzić działanie całego systemu. Docelowo możliwość sprzedaży ma zostać udostępniona wszystkim polskim przedsiębiorcom działającym na Allegro, którzy spełnią wymagania programu.

Platforma zajmie się wszystkimi formalnościami

Największym wyzwaniem przy sprzedaży poza Unię Europejską są nie tylko koszty transportu, ale również formalności celne. W przeciwieństwie do wysyłki towaru z Polski do Czech czy Niemiec, przesyłka kierowana na Ukrainę musi przejść odpowiednią odprawę. Dla niewielkich sklepów internetowych potrafi to być poważne utrudnienie.

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Allegro przygotowało więc rozwiązanie, które ma ograniczyć liczbę czynności wykonywanych samodzielnie przez sprzedawcę. Platforma automatycznie generuje dokumenty eksportowe, wspomaga dobór kodów taryfowych określających rodzaj towaru oraz pomaga w weryfikacji numeru EORI, wykorzystywanego do identyfikacji przedsiębiorców w operacjach celnych.

Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia obowiązków po stronie sprzedawców. Przedsiębiorca nadal musi spełnić wymagania związane z eksportem, prawidłowo opisać towar i przekazać potrzebne informacje. Obsługą zgłoszenia celnego zajmuje się jednak One Customs, czyli agencja współpracująca z Allegro.

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Sam transport został podzielony między dwóch operatorów. W Polsce przesyłki odbiera Allegro One Kurier, natomiast po przekroczeniu granicy trafiają one do sieci Nova Post. Ukraińska firma odpowiada za ostatni etap dostawy, czyli doręczenie zamówienia do klienta.

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Kupujący mogą wybrać przesyłkę kurierską pod wskazany adres, odbiór w punkcie lub dostawę do automatu paczkowego. Nova Post dysponuje rozbudowaną siecią placówek i automatów, dzięki czemu Allegro nie musi budować własnej infrastruktury logistycznej na Ukrainie.

Takie rozwiązanie pozwala polskiej platformie rozpocząć działalność na kolejnym rynku bez inwestowania od podstaw w magazyny, sortownie i sieć punktów odbioru. Jednocześnie skuteczność całego systemu będzie można ocenić dopiero po obsłużeniu większej liczby zamówień.

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Ile kosztuje dostawa z Allegro?

Nowa metoda dostawy nosi nazwę Allegro International Ukraina. W przeciwieństwie do wielu zamówień realizowanych w Polsce przesyłki do Ukrainy nie są objęte programem Allegro Smart. Kupujący musi więc osobno zapłacić za transport.

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Zgodnie z zasadami przygotowanymi dla sprzedawców maksymalna cena dostawy kurierskiej wynosi 16,99 zł, natomiast w przypadku odbioru w punkcie lub automacie paczkowym jest to 5,99 zł. Są to górne limity opłat, jakie sprzedawca może ustawić dla kupującego, a nie gwarantowane ceny każdego zamówienia.

Po stronie przedsiębiorcy pojawia się dodatkowo opłata za obsługę celną, wynosząca 7,50 zł netto od przesyłki. Wszystkie transakcje na polskiej platformie rozliczane są w zł, dzięki czemu sprzedający nie musi samodzielnie zajmować się przewalutowaniem płatności otrzymywanych od zagranicznych klientów.

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Istotnym elementem nowej usługi jest także automatyczne tłumaczenie ofert na język ukraiński. Sprzedawca nie musi więc przygotowywać osobnej wersji językowej opisu każdego produktu. Kupujący otrzymuje natomiast informacje o towarze w zrozumiałej dla siebie formie.

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Na początek Allegro wprowadziło też dodatkową ochronę przesyłek. Do końca grudnia 2026 r. obowiązuje promocja, w ramach której bez dodatkowej opłaty można zadeklarować wartość paczki do 20 tys. zł. Ochrona, na warunkach określonych w regulaminie, uwzględnia również szkody związane z działaniami wojennymi.

Allegro zapowiadało to już latem. Teraz projekt naprawdę ruszył

O planach uruchomienia sprzedaży na Ukrainę pisaliśmy na Spider’s Web jeszcze w czerwcu. Firma zapowiadała wtedy stworzenie nowej metody dostaw, która pozwoli polskim przedsiębiorcom dotrzeć do ukraińskich klientów bez konieczności samodzielnego organizowania całego procesu eksportowego.

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Pierwotnie zakładano uruchomienie usługi latem 2026 r. Ostatecznie pilotaż ruszył w październiku, a Allegro podało teraz konkretne informacje o liczbie dostępnych ofert i sprzedawców uczestniczących w przedsięwzięciu.

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Ukraina jest kolejnym kierunkiem międzynarodowej ekspansji polskiej platformy, ale przyjęty model różni się od wcześniejszych przedsięwzięć. W Czechach, na Słowacji i Węgrzech Allegro uruchomiło osobne wersje swojego serwisu. Tym razem wykorzystuje istniejącą platformę allegro.pl, dostępną również z ukraińskim interfejsem.

Decyzja jest istotna z perspektywy kosztów. Zamiast inwestować w budowę kolejnego lokalnego serwisu i pozyskiwać od podstaw sprzedawców, firma może udostępnić nowej grupie klientów część ofert już wystawionych przez polskich przedsiębiorców.

Przyjęty model świetnie wpisuje się w szerszą strategię rozwoju Allegro. Spółka od kilku lat zwiększa swoją obecność poza Polską, a niedawno zdecydowała się również otworzyć biuro w Chinach, aby rozwijać bezpośrednią współpracę z tamtejszymi sprzedawcami. W przypadku Ukrainy chodzi przede wszystkim o ułatwienie polskim firmom dotarcia do zagranicznych klientów.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: daily_creativity, Shutterstock

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