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Allegro z nową usługą. Wyślesz paczkę na wschód

Allegro zamierza rozszerzyć działalność i zacząć sprzedawać z dostawą na teren Ukrainy. To ogromna szansa dla polskich sprzedawców na powiększenie grona nowych klientów.

Albert Żurek
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Allegro z nową usługą. Wyślesz paczkę na wschód
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Allegro jednak nie startuje z nowym marketplace’em, czyli wersją witryny i aplikacji dedykowanej Ukrainie. Zamiast tego sprzedaż będzie odbywała się za sprawą oryginalnej, domyślnej aplikacji (lub strony) Allegro. Sprzedający będą mogli łatwo eksportować swoje towary do Ukrainy.

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Allegro dostarczy przesyłki do Ukrainy

Allegro, znane przede wszystkim w Polsce, już wcześniej otworzyło się na inne rynki. Firma uruchomiła bowiem platformy na czeski, węgierski oraz słowacki rynek, wprowadzając dedykowane serwisy zakupowe w domenach .cz, .hu oraz .sk. Z Ukrainą będzie nieco inaczej.

Polski gigant sprzedaży internetowej przygotowuje się do uruchomienia nowej metody dostaw nazwanej Allegro International Ukraina. Dzięki temu przedsięwzięciu polscy sprzedawcy zyskają zintegrowany i bezpośredni eksport towarów do ukraińskich kupujących. Z perspektywy kupującego będzie wyglądać to tak, że osoba przebywająca na Ukrainie będzie mogła zamówić przesyłkę tak, jakby była w Polsce. Jednak to Allegro zajmie się w pełni kwestią dostawy.

W celu zagwarantowania bezproblemowej obsługi zamówień międzynarodowych Allegro opracowało specjalny łańcuch logistyczny. Kluczem do obsługi paczek wysyłanych do Ukrainy będzie sieć Allegro One Kurier. Przesyłki będą następnie przekraczać granicę i przechodzić odprawę celną w agencji One Customs, a za dostarczenie paczek do klienta na Ukrainie będzie odpowiadać firma Nova Post.

Ten pilotaż to doskonały przykład naszego apetytu na wzrost oraz zwinności operacyjnej zespołu. Realizujemy go jako niskokosztowy projekt, bazujemy wyłącznie na elastyczności naszej platformy oraz istniejącej infrastrukturze naszych partnerów, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych na start" - mówi Marcin Kuśmierz, Prezes Allegro.

Projekt obecnie jest na wczesnym etapie testów, na którym ograniczona liczba sprzedających na Allegro może wysyłać paczki za wschodnią granicę. W kolejnych etapach więcej sprzedających zyska dostęp do usługi, a jej pełnoprawne uruchomienie ma nastąpić latem tego roku.

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Albert Żurek
10.06.2026 19:55
Tagi: AllegroUkrainazakupyZakupy online
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