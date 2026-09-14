Allegro otwiera biuro w Chinach. To ważniejsze niż myślisz

Jak dotąd weryfikacją międzynarodowych partnerów oraz zarządzaniem działaniami wspierającymi przestrzeganie wymogów dotyczących produktów na platformie zajmowały się biura Allegro umiejscowione w Warszawie, Poznaniu i Pradze. Nowa chińska jednostka zlokalizowana w Shenzhen ma wspomóc w egzekwowaniu standardów wobec sprzedawców z Chin.

Allegro uruchamia biuro w Chinach

Allegro dziś nie działa tylko w Polsce. Pochodząca z kraju nad Wisłą platforma w ostatnich latach zaczęła wchodzić na zagraniczne rynki, takie jak Czechy, Słowacja czy Węgry. We wszystkich krajach firma współpracuje ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi, dbając o wysokie standardy - klienci mogą zatem liczyć na bezpieczeństwo i zaufanie.

Nowe biuro Allegro w Chinach ma jednak na celu jeszcze lepsze i przede wszystkim wygodniejsze działanie w zakresie egzekwowania standardów od lokalnych sprzedawców. Każdy produkt sprzedawany na polskiej platformie musi być zweryfikowany - wszystkich dotyczą zasady i wymogi bezpieczeństwa oraz zgodności. Fizyczna obecność ułatwi kwestię komunikacji - zamiast na odległość i w innych strefach czasowych proces może być realizowany bezpośrednio.

Budując bezpośrednią, fizyczną obecność w Shenzhen, skalujemy nasze dotychczasowe operacje i wzmacniamy możliwości współpracy ze sprzedającymi oraz egzekwowania standardów naszej platformy - twierdzi prezes Allegro Marcin Kuśmierz.

Mimo otworzenia biura w Chinach, Allegro w dalszym ciągu pozostanie europejskie.

To nie oznacza zmiany naszej tożsamości. Nasze DNA pozostaje w 100 proc. europejskie. Chodzi o stworzenie "ambasady" Allegro bezpośrednio u źródła. Ten krok pozwala nam ograniczyć zależność od pośredników i budować bardziej bezpośrednie relacje ze sprzedającymi, zadbać o uczciwą konkurencję i zrealizować obietnicę wysokich europejskich standardów bezpieczeństwa i ochrony konsumenta - dodaje Marcin Kuśmierz.

Dlaczego akurat Shenzhen? Wiele osób określa to miasto jako globalną stolicę e-commerce. Tamtejsze firmy specjalizują się w internetowej sprzedaży na cały świat. Shenzhen charakteryzuje się ogromnym zapleczem produkcyjnym, logistycznym i technologicznym. Allegro oczywiście będzie czerpać garściami, wdrażając najlepsze innowacje pod kątem technologii i logistyki na nasze rynki.

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