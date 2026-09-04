Oglądasz YouTube’a i robisz zakupy. Tak prosto jeszcze nie było

TikTok Shop w Polsce to istny hit. Jest to platforma obsługiwana bezpośrednio przez TikToka i pozwala na realizację zakupów bez wychodzenia z aplikacji. Wystarczy kliknąć ikonę produktu polecanego przez twórcę (w zwykłym filmie lub podczas transmisji na żywo), wypełnić dane do wysyłki, wybrać formę płatności i zapłacić. Zakupy na YouTube natomiast będą realizowane przez Allegro.

Zakupy na YouTube trafiają do Polski

YouTube zdecydował się na uruchomienie programu partnerskiego Zakupy na YouTube. Rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z polskim gigantem sprzedaży przez internet - Allegro. To nowa forma realizacji zakupów bezpośrednio z filmów.

Rynek w Polsce jest ogromny. W całym kraju z platformy korzysta 25 mln osób, spędzając średnio 60 minut dziennie na oglądaniu wideo. Każdy z użytkowników to potencjalny nabywca produktu omawianego czy reklamowanego przez YouTubera w klasycznym filmie poziomym, pionowym Shortsie lub podczas transmisji na żywo.

Zakupy na YouTube

Jak Zakupy na YouTube wyglądają w praktyce? W taki sposób, że sztuczna inteligencja automatycznie rozpoznaje produkt pokazywany w kadrze, sugerując twórcy wyświetlenie odpowiedniego znacznika w formie banera lub naklejki na ekranie. Użytkownik na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym musi tylko kliknąć ikonę produktu, aby zostać przeniesionym do oferty na Allegro. Nie trzeba zatem szukać rzeczy, która nas zainteresowała - dostajemy ją na tacy.

Jest to przydatne zarówno dla kupujących, jak i twórców oraz sprzedawców. Twórcy oczywiście dostają za polecenia określony procent, a sprzedawcy zyskują nowy kanał dotarcia do odbiorców.

Jak to wygląda w przypadku filmów oglądanych na telewizorze? Na ekranie smart TV wystarczy zeskanować kod QR dotyczący określonej oferty, co umożliwia natychmiastową realizację zakupu. Nowa funkcja powinna zacząć stawać się widoczna w ciągu najbliższych kilku tygodni, gdy twórcy będą coraz częściej wykorzystywać ten nowy w Polsce system.

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