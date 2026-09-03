Odpalasz aplikację i wiesz, czy paczka nie jest za duża. Koniec mierzenia

Nowa opcja pozwala za pomocą telefonu sprawdzić, czy nasza zapakowana przesyłka zmieści się do określonych rozmiarów skrytek w automacie DPD. Do dyspozycji są trzy główne rozmiary: S, M oraz L - im większa paczka, tym więcej kosztuje. Nikt jednak nie chce przepłacać, ale nie zawsze mamy możliwość zmierzyć, czy nasza przesyłka na pewno zmieści się do skrytki. Dlatego DPD wprowadza ułatwienie.

DPD ułatwia wysyłanie paczek za sprawą automatu

Nowość w aplikacji DPD nosi nazwę Wirtualna Paczka i bazuje na nieco zapomnianej technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR). Zasada działania jest bardzo prosta: aplikacja wykorzystuje aparat smartfona i w podglądzie na żywo (np. na domowym stole) nakłada wirtualny trójwymiarowy model skrytki wraz z jej dokładnymi wymiarami.

Aby upewnić się, czy dany rozmiar przesyłki (S, M, L) będzie odpowiedni, wystarczy wyświetlić wirtualny model tuż obok fizycznego kartonu umieszczonego na płaskiej powierzchni. Model można swobodnie przesuwać oraz obracać. Co ciekawe, aplikacja zapamiętuje jego położenie w przestrzeni nawet wtedy, gdy zmienimy kadr - na przykład po to, by przyjrzeć się paczce z innego kąta.

fot. DPD

Intuicyjne menu Wirtualnej Paczki pozwala zmieniać rozmiar przesyłki względem dostępnych wielkości skrytek: S, M oraz L. Rozwiązanie jest w stanie obsłużyć każdy nowoczesny telefon, natomiast w urządzeniach wyposażonych w czujnik LiDAR (np. iPhone od modelu 12 Pro) możemy liczyć na lepszą dokładność skanowania.

Nowa opcja jest dostępna w momencie rezerwowania skrytki w aplikacji DPD Mobile, jeśli wybieramy automat DPD Pickup. Z rozwiązania możemy też skorzystać, gdy opłacamy paczkę w aplikacji popularnego przewoźnika.

Nowość całkowicie eliminuje potrzebę szukania miarki przed wyjściem z domu. Daje gwarancję, że przy automacie nie spotka nas niemiła niespodzianka w postaci za małej skrytki. Oczywiście rozwiązanie nie przyda się, jeśli wysyłamy paczki o niestandardowych rozmiarach lub większych gabarytach. Dotyczy to tylko automatów.

DPD Mobile zapisuje też ulubione punkty odbioru

Po ostatniej aktualizacji w aplikacji można skorzystać też z opcji zapisania trzech ulubionych punktów DPD Pickup, tak aby łatwo przekierowywać paczki wysłane na adres lub nadać przesyłkę do członka rodziny.

Czytaj też:

Ładowanie...