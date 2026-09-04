Kupujesz łóżko na Allegro i masz darmową dostawę. Już nie dopłacisz

Allegro XL to nowa metoda dostawy, która jest wynikiem współpracy giganta sprzedaży internetowej z największym polskim operatorem logistycznym. Platforma rozpoczęła testy nowej usługi. Oprócz dostawy można też skorzystać z dodatkowych opcji, takich jak wniesienie czy montaż.

Allegro XL oznacza brak opłat za dostawę dużych produktów

Każdy, kto zamawiał łóżko czy np. szafę na Allegro, wie, że do ceny produktu często należy doliczyć nawet 100-200 zł za dostawę. Darmowe dostawy za sprawą pakietu Smart! w przypadku takich zakupów były rzadkością.

Jednak Allegro XL ma to zmienić - dzięki nowej usłudze klienci uzyskają możliwość zamawiania produktów o ponadprzetłaczających rozmiarach w ramach Allegro Smart! z darmową dostawą oraz zwrotem. Oznacza to, że dostawy szaf czy łóżek przez Allegro w wielu przypadkach nie będą wiązać się z dodatkowymi, nierzadko sporymi opłatami rzędu 100-200 zł. Możliwość zaoszczędzenia takiej sumy na dostawie jest ogromnym ulepszeniem dla klientów.

Pamiętajmy, że na Allegro mogą sprzedawać zarówno najwięksi, jak i mali przedsiębiorcy. Dla mniejszych firm organizacja transportu produktu o większych gabarytach oznacza dodatkowe koszty, które na końcu są przerzucane na klienta. Natomiast Allegro podjęło współpracę z Rohlig SUUS Logistics, będącym największym polskim operatorem logistycznym, dzięki czemu darmowa dostawa będzie możliwa.

Przedsiębiorcy będą mogli zaoferować dostawę produktów ciężkich i wielkogabarytowych bez samodzielnego załatwiania zaplecza logistycznego oraz własnych umów z przewoźnikami. Zamiast tego mają mieć dostęp do atrakcyjnych stawek transportowych oraz ogólnopolskiego zasięgu.

Allegro podkreśla, że sprzedaż dużych produktów ma być łatwiejsza i bardziej opłacalna - to platforma sprzedaży załatwi całą obsługę dostaw. Z perspektywy klientów kupno łóżek czy szaf na Allegro również stanie się tańsze.

Dopłata będzie, ale za dodatkowe usługi

Oprócz samej dostawy sprzedawcy mogą rozszerzyć zamówienia o wniesienie, rozpakowanie, montaż, instalację czy odbiór zużytego sprzętu. Testy nowej usługi zostały rozpoczęte, więc niebawem powinniśmy zobaczyć wysyp ofert dużych produktów na Allegro, w których będziemy mogli liczyć na darmową dostawę w ramach Smart!

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