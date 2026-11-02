InPost ułatwi odbieranie paczek. Musisz jednak spełnić dwa warunki
InPost wprowadza do aplikacji stałe, automatyczne przekierowanie przesyłek kurierskich wysyłanych na adres domowy. Dzięki temu łatwiej odbierzesz je w Paczkomacie.
InPost od dawna pozwalał na przekierowywanie paczek. To funkcja niezwykle przydatna, szczególnie jeśli w dniu dostarczenia lub w konkretnych godzinach nikogo nie ma w domu. Aby z niej skorzystać, trzeba było jednak za każdym razem zlecać to ręcznie. Teraz będzie można wreszcie zdać się na pełną automatyzację.
InPost pozwoli na stałe przekierowanie paczek
Od 10 listopada wchodzi w życie nowy regulamin usług InPostu. Zmiany obejmą przede wszystkim wprowadzenie funkcji Stałego Przekierowania Paczki.
Wcześniej robiliśmy to w ustawieniach konkretnej przesyłki. Mogliśmy to zrobić praktycznie zaraz po jej nadaniu, zanim trafiła do doręczenia na podany adres. Trzeba było zatem na bieżąco śledzić status dostawy i pamiętać o zmianie punktu odbioru. W przypadku jednego zamówienia nie był to większy kłopot, a co, jeśli zrobiliśmy kilka zakupów naraz?
Teraz ten problem znika. Użytkownik wskaże w aplikacji mobilnej preferowany Paczkomat lub PaczkoPunkt, do którego automatycznie trafią przesyłki powiązane z jego numerem telefonu i adresem doręczenia. W praktyce oznacza to brak konieczności każdorazowego klikania w aplikacji.
Rozwiązanie będzie można w dowolnym momencie wyłączyć lub zmienić ustawienia dotyczące preferowanego punktu bądź automatu.
Warunki automatycznego przekierowania paczki
Stałe przekierowanie przesyłek do automatu lub punktu InPostu będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy spełnimy dwa kluczowe warunki.
Przede wszystkim preferowany Paczkomat lub PaczkoPunkt, do którego mają automatycznie trafiać przesyłki, musi znajdować się w promieniu nie większym niż 10 km od adresu domowego wskazanego przez nadawcę.
Drugi warunek: wybrany automat lub punkt odbioru musi należeć do tego samego rejonu, który obsługuje oddział doręczający paczki pod pierwotny adres. Dopiero łączne spełnienie obu tych wymogów pozwoli na automatyczne przekierowanie.
Nowa usługa wystartuje 10 listopada. Prawdopodobnie do jej działania wymagana będzie wcześniejsza aktualizacja aplikacji mobilnej InPostu.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.