GTA 6 trafiło do Lidla i jest taniej. Polak pozazdrości

Problem jest jednak taki, że oferta nie jest skierowana do Polaka, a do Niemców. Promocja pojawiła się w niemieckim sklepie internetowym Lidla. Mimo to pozwala dużo taniej kupić wydanie gry w pudełku. Trzeba pozazdrościć zachodniemu sąsiadowi.

REKLAMA

GTA 6 w Lidlu i to taniej

Na niemieckiej stronie lidl.de wystartowała sprzedaż Grand Theft Auto 6 w wersji pudełkowej. Do dyspozycji są zarówno wydania na PS5, jak i na Xboksa Series X|S. Gra domyślnie kosztuje 80 euro (ok. 353 zł), natomiast z użyciem karty Lidl Plus można obniżyć cenę do 70 euro (ok. 309 zł). Tym sposobem niemieccy gracze oszczędzają 12,5 proc. na zakupie podstawowej edycji gry.

W Polsce standardowa edycja GTA 6 kosztuje 349 zł, więc realnie za zachodnią granicą można oszczędzić 40 zł. Czy jest to oferta, której nie można przegapić i od razu trzeba dzwonić do rodziny z Niemiec, z którą nie ma się kontaktu od 10 lat? Teoretycznie miałoby to sens, ponieważ kupując grę w pudełku, nie uświadczymy w nim płyty, a zamiast tego zobaczymy zwykły kod aktywacyjny do użycia w sklepie PlayStation Store lub Microsoft Store - rodzina nie musiałaby więc nawet wysyłać paczki, a jedynie przesłać sam kod.

REKLAMA

Niemcy nie mają takiego problemu i mogą, to znaczy mogli, zrobić to na własną rękę. Najwyraźniej zainteresowanie tańszym o 10 euro GTA 6 było tak duże, że gra wyprzedała się niemal natychmiast. Sieć uruchomiła sprzedaż w czwartek 12 listopada i obecnie w sklepie internetowym dyskontu widnieje informacja o braku dostępności - przynajmniej w przypadku wersji PS5.

Polacy też mieli promocję na tańsze GTA 6 - pula również się wyprzedała

Kilka dni temu sklep Media Expert uruchomił akcję umożliwiającą kupno GTA 6 w wersji Ultimate w cenie bazowego wydania. Zrobił to za pomocą kodu doładowania PlayStation Store o wartości 350 zł, do którego dodawał 80 zł gratis - wydając 350 zł, można było liczyć na grę o wartości 430 zł.

REKLAMA

Standardowa wersja Grand Theft Auto 6 jest mocno ograniczona względem tego, co dostajemy w pakiecie Ultimate. W droższym wydaniu otrzymujemy dodatkowe miejscówki, bronie oraz samochody. Niestety promocja już się skończyła. Trzeba czekać na kolejne, które będą obowiązywać w Polsce.

Czytaj też:

Ładowanie...