GTA 6 trafiło do Lidla i jest taniej. Polak pozazdrości
Lidl uruchomił sprzedaż GTA 6. Popularny dyskont postanowił jednak utrzeć nosa konkurencji i obniżył cenę najbardziej wyczekiwanej gry, jeśli kupi się ją z kartą Lidl Plus.
Problem jest jednak taki, że oferta nie jest skierowana do Polaka, a do Niemców. Promocja pojawiła się w niemieckim sklepie internetowym Lidla. Mimo to pozwala dużo taniej kupić wydanie gry w pudełku. Trzeba pozazdrościć zachodniemu sąsiadowi.
GTA 6 w Lidlu i to taniej
Na niemieckiej stronie lidl.de wystartowała sprzedaż Grand Theft Auto 6 w wersji pudełkowej. Do dyspozycji są zarówno wydania na PS5, jak i na Xboksa Series X|S. Gra domyślnie kosztuje 80 euro (ok. 353 zł), natomiast z użyciem karty Lidl Plus można obniżyć cenę do 70 euro (ok. 309 zł). Tym sposobem niemieccy gracze oszczędzają 12,5 proc. na zakupie podstawowej edycji gry.
W Polsce standardowa edycja GTA 6 kosztuje 349 zł, więc realnie za zachodnią granicą można oszczędzić 40 zł. Czy jest to oferta, której nie można przegapić i od razu trzeba dzwonić do rodziny z Niemiec, z którą nie ma się kontaktu od 10 lat? Teoretycznie miałoby to sens, ponieważ kupując grę w pudełku, nie uświadczymy w nim płyty, a zamiast tego zobaczymy zwykły kod aktywacyjny do użycia w sklepie PlayStation Store lub Microsoft Store - rodzina nie musiałaby więc nawet wysyłać paczki, a jedynie przesłać sam kod.
Niemcy nie mają takiego problemu i mogą, to znaczy mogli, zrobić to na własną rękę. Najwyraźniej zainteresowanie tańszym o 10 euro GTA 6 było tak duże, że gra wyprzedała się niemal natychmiast. Sieć uruchomiła sprzedaż w czwartek 12 listopada i obecnie w sklepie internetowym dyskontu widnieje informacja o braku dostępności - przynajmniej w przypadku wersji PS5.
Polacy też mieli promocję na tańsze GTA 6 - pula również się wyprzedała
Kilka dni temu sklep Media Expert uruchomił akcję umożliwiającą kupno GTA 6 w wersji Ultimate w cenie bazowego wydania. Zrobił to za pomocą kodu doładowania PlayStation Store o wartości 350 zł, do którego dodawał 80 zł gratis - wydając 350 zł, można było liczyć na grę o wartości 430 zł.
Standardowa wersja Grand Theft Auto 6 jest mocno ograniczona względem tego, co dostajemy w pakiecie Ultimate. W droższym wydaniu otrzymujemy dodatkowe miejscówki, bronie oraz samochody. Niestety promocja już się skończyła. Trzeba czekać na kolejne, które będą obowiązywać w Polsce.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.