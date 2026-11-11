James Gates sam polecił swojej żonie Cheryl chatbota ChatGPT. Chciał pomóc jej w pracy, ponieważ jako terapeutka zajęciowa dzieci spędzała wiele godzin na przygotowywaniu dokumentacji. Kilka miesięcy później, według pozwu złożonego przez mężczyznę, ten sam chatbot miał pomagać Cheryl w planowaniu otrucia go.

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Mąż pokazał żonie ChatGPT, żeby pomóc jej w pracy. Rozmowy przerodziły się w mrożący krew w żyłach plan

James i Cheryl Gates byli małżeństwem od 2015 roku i wychowywali dwoje dzieci. James zawodowo zajmował się cyberbezpieczeństwem, a jego żona wychowaniem dzieci. Jak podaje serwis Ars Technica, po kilku latach absencji zawodowej Cheryl zdecydowała się powrócić do pracy przy terapii zajęciowej dzieci. Ponieważ jej praca obejmuje przygotowywanie dużej ilości dokumentacji dotyczącej pacjentów, James Gates pokazał żonie ChataGPT, który miał ułatwić jej ten element pracy. Z czasem Cheryl zaczęła wykorzystywać go również do organizacji życia rodzinnego, pytań dotyczących leków oraz rozmów o problemach małżeńskich.

W tym samym okresie rodzina zaczęła mieć problemy finansowe, a małżonkowie rozmawiali o możliwości rozwodu. Według treści pozwu złożonego przez adwokatów Jamesa przeciwko OpenAI, rozmowy Cheryl z chatbotem stopniowo zaczęły jednak dotyczyć coraz poważniejszych obaw związanych z mężem.

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James twierdzi, że ChatGPT miał potwierdzać jej przekonania i przedstawiać kolejne powody do nieufności wobec niego. Model miał określać go między innymi jako osobę kontrolującą, manipulującą i niebezpieczną. Pozew opisuje chatbota jako swoistą „echo chamber”, która zamiast podważać nieuzasadnione obawy, miała je wzmacniać.

Od problemów małżeńskich do planowania otrucia

Z czasem Cheryl miała zacząć pytać ChatGPT o trucizny. Początkowo przedstawiała swoje pytania jako próbę ochrony przed mężem. Zgodnie z treścią pozwu, kobieta twierdziła, że obawia się, iż James może próbować ją zabić. ChatGPT miał mimo tego kontynuować rozmowę i odpowiadać na pytania dotyczące toksycznych substancji, sposobów ich podawania oraz możliwości ich wykrycia. W pozwie wskazano co najmniej 25 rozmów dotyczących trucizn.

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ChatGPT miał mimo tego kontynuować rozmowę i odpowiadać na pytania dotyczące toksycznych substancji, sposobów ich podawania oraz możliwości ich wykrycia. W pozwie wskazano co najmniej 25 rozmów dotyczących trucizn.

Z czasem pytania miały stać się bardziej konkretne. Model miał analizować działanie różnych substancji oraz ich kombinacji, uwzględniając wagę około 200 funtów (ok. 90,72 kg), odpowiadającą wadze Jamesa. Cheryl miała również pytać o możliwość zastosowania określonych środków wobec siebie lub męża.

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Autorzy pozwu twierdzą, że na tym etapie ChatGPT powinien był przerwać rozmowę. Zamiast tego miał nadal dostarczać informacji potrzebnych do przygotowania planu.

Kolejne rozmowy miały dotyczyć sposobu podania trucizny. Jedna z nich została zatytułowana "Czemu [napój energetyczny] Celsius byłby bardziej "dyskretnym" środkiem do podania narkotyków" ("Why Celsius Would Be More 'Stealth' for Drugging"). W tej konwersacji Cheryl pytała chatbota o możliwość wykorzystania napoju energetycznego Celsius do zamaskowania smaku dodanych substancji.

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James ciężko zachorował

W pozwie opisano kilka sytuacji, w których James miał zauważyć, że jego napoje smakują nietypowo. Wczesnym latem 2025 roku zwrócił uwagę na gorzki smak między innymi napojów gazowanych i energetyków Celsius. 10 lipca James miał nagle i bardzo ciężko zachorować. Przez około 72 godziny miał doświadczać między innymi problemów kardiologicznych, silnego drżenia, bólu brzucha, skrajnego osłabienia oraz dezorientacji. Przez znaczną część tego czasu nie był w stanie normalnie funkcjonować.

Przełom miał nastąpić, gdy James znalazł odręcznie sporządzoną notatkę dotyczącą substancji, sposobów ich wykorzystania oraz innych elementów planu. Na jej początku znajdowały się również polecenia dotyczące usunięcia rozmów z ChatGPT i wylogowania się z konta.

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James zawiadomił policję, która później uzyskała później dostęp do rozmów Cheryl z ChatGPT. Według pozwu ujawniły one między innymi pytania dotyczące zdobywania substancji, ich łączenia oraz ograniczania śladów pozostawianych podczas zakupów.

Policja miała znaleźć w domu między innymi strzykawki, zakraplacze, precyzyjną wagę, zestaw do napełniania kapsułek, rękawiczki oraz nasiona rącznika. Zabezpieczono również urządzenie GPS ukryte pod samochodem Jamesa.

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8 października 2025 roku prokuratura w Charlotte postawiła Cheryl Gates zarzuty usiłowania zabójstwa pierwszego stopnia oraz skażenia żywności lub napoju substancją kontrolowaną. Dwa dni później została aresztowana, a 20 października wielka ława przysięgłych w hrabstwie Mecklenburg postawiła ją w stan oskarżenia.

Mąż pozwał OpenAI

James twierdzi, że ChatGPT nie był w tej historii jedynie narzędziem przekazującym ogólnodostępne informacje. Według pozwu model miał stworzyć spersonalizowany plan obejmujący dobór substancji, sposób ich wykorzystania oraz działania mające utrudnić wykrycie przestępstwa.

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Pozew jest skierowany przeciwko OpenAI oraz powiązanym z firmą podmiotom, a także Samowi Altmanowi. James Gates zarzuca pozwanym między innymi wadliwe zaprojektowanie produktu, brak odpowiednich ostrzeżeń, zaniedbania oraz niewłaściwe zaprojektowanie mechanizmów bezpieczeństwa.

Jednym z głównych argumentów powoda jest problem nadmiernego potakiwania użytkownikom, określany przez OpenAI jako sykofancja - skłonności modeli językowych do bezkrytycznego potwierdzania tez użytkownika, schlebiania mu oraz dostosowywania odpowiedzi do oczekiwań rozmówcy kosztem obiektywnej prawdy. James twierdzi, że GPT-4o miał podtrzymywać rozmowę i wzmacniać przekonania Cheryl zamiast przerwać ją, gdy zaczęła dotyczyć przemocy wobec konkretnej osoby.

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Powód uważa, że system powinien był przerwać rozmowę, gdy pytania zaczęły dotyczyć konkretnego planowania przemocy. Jego zdaniem odpowiednie mechanizmy moderacji były technicznie możliwe do zastosowania. Mężczyzna domaga się odszkodowania za obrażenia fizyczne, cierpienie, szkody emocjonalne i finansowe. W pozwie znalazło się również żądanie odszkodowań karnych oraz nakazu wprowadzenia zabezpieczeń, które wykrywałyby i przerywały rozmowy wskazujące na planowanie przemocy wobec konkretnej osoby.

OpenAI poinformowało Ars Technica, że bezpieczeństwo jest dla firmy najwyższym priorytetem. Firma przekazała również, że konto Cheryl zostało zablokowane, a informacje przekazano organom ścigania.

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Najbardziej nietypowym elementerm sprawy pozostaje sam sposób w jaki oskarżona weszła w interakcję z chatbotem. Zwykle w tego typu sprawach osoba mająca nieczyste intencje sama odnajduje chatbota i dość szybko zmienia bieg rozmowy na pytania dotyczące przemocy czy sposobów wyrządzenia komuś krzywdy. Tu jednak Cheryl poznała ChatGPT dzięki swojemu mężowi, a cała historia zaczęła się daleko od jakichkolwiek rozmów o truciznach czy zabójstwie - od niewinnej potrzeby ułatwienia sobie pracy.

Dlatego każda osoba wchodząca w interakcję z chatbotem powinna pamiętać, że każdy kij ma dwa końce.

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Zdjęcie główne: Nwz / Shutterstock

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