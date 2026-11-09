Kupowali pociski w internecie i wysyłali do siebie. Szpiegowski gang zbroił Rosję z Polski

Łuski i pociski kupowane m.in. w sklepach internetowych, samochody z ukrytymi skrytkami i regularne kursy do obwodu królewieckiego. Tak według polskich śledczych wyglądał proceder dostarczania Rosji elementów amunicji. Jego wartość przekroczyła 2 mln zł. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 6 osób, w tym 37-letnią Rosjankę. Cztery usłyszały zarzuty szpiegostwa na rzecz rosyjskiego wywiadu. Podejrzana grupa miała działać przez ponad 2 lata, korzystając m.in. z polsko-rosyjskiej granicy.

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Kupowali elementy amunicji w internecie. Potem wywozili je do Rosji

Nie trzeba było tworzyć tajnej fabryki ani organizować wielkich transportów wojskowych. Według ustaleń Prokuratury Krajowej osoby działające na rzecz Rosji zamawiały elementy uzbrojenia, odbierały przesyłki, a następnie przygotowywały je do nielegalnego wywozu. Część towarów kupowano w zwykłych sklepach internetowych.

Przedmiotem obrotu były m.in. łuski i pociski, czyli części wykorzystywane przy produkcji amunicji. Zakupy nie miały służyć kolekcjonerom czy cywilnemu wykorzystaniu. Śledczy podejrzewają, że ostatecznym odbiorcą była Rosja, a cały proceder miał wspierać jej potencjał militarny.

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Grupa funkcjonowała co najmniej od czerwca 2023 r. do grudnia 2025 r. Działała na terenie Polski, Litwy oraz Federacji Rosyjskiej. Członkowie mieli przydzielone zadania: jedni zajmowali się zakupami, inni odbiorem towarów, a kolejni organizowali ich transport do obwodu królewieckiego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wartość zakupionych i nielegalnie wywiezionych komponentów przekroczyła 2 mln zł. Prokuratura nie ujawniła liczby poszczególnych części ani ich dokładnych parametrów technicznych.

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Samochody miały specjalne skrytki. Część transportów zatrzymano

Towar trafiał do Rosji samochodami przygotowanymi do przemytu. W ich wnętrzach znajdowały się ukryte schowki, które miały utrudniać wykrycie przewożonych elementów podczas kontroli. Podejrzani wielokrotnie przekraczali granicę polsko-rosyjską.

Nie wszystkie kursy zakończyły się powodzeniem. Według Prokuratury Krajowej część transportów zatrzymały polskie służby graniczne. Nie ujawniono jednak, ile dokładnie prób przemytu udaremniono ani jaką ilość towaru przejęto.

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Na polecenie prokuratora funkcjonariusze ABW przeprowadzili zatrzymania 21 października oraz 2 listopada. Równolegle przeszukali 21 miejsc w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i wielkopolskim. Operację prowadzili funkcjonariusze olsztyńskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Geografia tej sprawy jest szczególnie interesująca. Obwód królewiecki, do którego miały docierać komponenty, to rosyjska eksklawa granicząca z Polską i Litwą. Wcześniej opisywaliśmy zagrożenia związane z rosyjskimi działaniami prowadzonymi z tego regionu, w tym zakłócanie sygnałów nawigacji satelitarnej nad Bałtykiem.

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Łuski i pociski zamiast gotowej broni. Rosja potrzebuje także takich dostaw

Użyte przez prokuraturę określenie elementy uzbrojenia jest dość szerokie. W tej sprawie śledczy wskazali jednak konkretnie na łuski i pociski stanowiące części amunicji. Łuska służy m.in. do umieszczenia spłonki, materiału miotającego i pocisku. Sam pocisk jest elementem, który po wystrzeleniu opuszcza lufę. Produkcja amunicji wymaga dostępu do odpowiednich materiałów, precyzyjnego wykonania części i zachowania wymaganych parametrów.

Nawet jeśli poszczególne komponenty można kupować za pośrednictwem cywilnych kanałów sprzedaży, ich eksport do określonych państw może podlegać szczególnym ograniczeniom. W przypadku dostaw do Rosji kluczowe znaczenie mają przepisy kontrolujące obrót uzbrojeniem oraz sankcje wprowadzone po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

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Problem z dostępem rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego do zagranicznych części nie kończy się jednak na amunicji. We wrześniu opisywaliśmy elektronikę odnalezioną przez Ukraińców w rosyjskich rakietach Iskander i pociskach systemu S-400. Wśród zidentyfikowanych podzespołów znalazły się komponenty pochodzące z USA, Europy i Azji, w tym wyprodukowane już po rozpoczęciu wojny.

Podobne zależności widać w rosyjskich dronach uderzeniowych, w których wykorzystywane są zagraniczne układy elektroniczne i elementy łączności. Dostarczanie takich części to oczywiście inny proceder niż zarzucany zatrzymanej szóstce, ale oba przypadki dotyczą dostępu Rosji do uzbrojenia i komponentów pochodzących spoza jej granic.

Pięciu Polaków i Rosjanka. Cztery osoby z zarzutami szpiegostwa

Wśród 6 zatrzymanych znalazło się 5 obywateli Polski w wieku od 25 do 52 lat oraz 37-letnia obywatelka Federacji Rosyjskiej. Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wywozu elementów uzbrojenia bez wymaganych zezwoleń.

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Cztery osoby, w tym Rosjanka, usłyszały zarzuty działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce. Według prokuratury podejrzani mieli w ten sposób osiągać korzyści majątkowe, a jednocześnie przyczyniać się do wzmacniania rosyjskiego potencjału militarnego. Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czworga podejrzanych na 3 miesiące. Wobec pozostałych dwóch zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

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Nie przedstawiono jeszcze aktu oskarżenia ani sądowego rozstrzygnięcia sprawy. Nie ujawniono również tożsamości zatrzymanych ani szczegółów ich ewentualnych kontaktów z konkretnymi funkcjonariuszami rosyjskich służb.

W polskich postępowaniach pojawiały się już wcześniej sprawy łączące działalność wywiadowczą z przestępstwami kryminalnymi. W styczniu opisywaliśmy proces rosyjskiego małżeństwa oskarżonego o współpracę z FSB i udział w operacji z wykorzystaniem przesyłki zawierającej ładunek wybuchowy.

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*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Ivandrei Pretorius, Pexels

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