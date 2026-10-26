Wrak, którego miało nie być, odnaleziony w Zatoce Puckiej. Skrywa tragiczną historię

Wrak odnaleziony został przez grupę Baltictech. ORP Gdynia spoczywa na dnie na południe od Jastarni, około 16 m pod powierzchnią Bałtyku. Wśród pozostałości odkryto zachowany fragment konstrukcji statku, a w jego centralnej części duże koło sterowe.

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Tragiczny los ORP Gdynia

Wrak ORP Gdynia ma niezwykłą historię, którą przedstawił Tomasz Stachura, który kierują grupą nurków Baltictech.

W międzywojennej Polsce, rosło zapotrzebowanie na turystykę morską a brakowało statków. Wobec tego Żegluga Polska postanowiła zamówić w roku 1926 w niemieckiej stoczni Danzinger Werft w Gdańsku dwa statki pasażerskie dedykowane do kilkudniowych wycieczek po Zatoce Gdańskiej. Nazwano je: SS Gdynia i SS Gdańsk. 28 Sierpnia 1939 r oba parowe zostały zmobilizowane i rozpoczęły służbę w Polskiej Marynarce Wojennej. Niestety nie trwało to długo, oba okręty zostały zatopione 02 września 1939 r. przez Luftwaffe, stojąc na kotwicy - napisał na Facebooku Tomasz Stachura.

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SS Gdańsk, bliźniacza jednostka SS Gdynia. Fotografia ze zbiorów muzealnych

ORP Gdańsk zatonął blisko Mechelinek, a ORP Gdynia na południe od Jastarni. Jak dodaje Tomasz Stachura ten drugi okręt dowodzony był przez legendarnego kapitana Stanisława Kosko, ostatniego dyrektora Szkoły Morskiej w Gdyni.

Podczas nalotu z 02 września zginęło około 35 członków z załogi Okrętu. Sam Kapitan Kosko został ciężko ranny i zmarł w Gdyńskim szpitalu 6 dni później. Jego postać jest dobrze znana w Gdyni, a jedna ze szkól nosi jego imię, tak samo jedna z gdyńskich ulic.

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Zaskoczenie na dnie

Samo odkrycie wraku również jest mocno zaskakujące, ponieważ według oficjalnych dokumentów został on już wydobyty i przerobiony na złom. Jak się jednak okazało, nie w całości.

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Przeglądając stare dokumenty Polskiego Ratownictwa Okrętowego, natrafiliśmy na informacje o wrakach nadających się do wydobycia i wydobytych potem na złom. ORP Gdynia, figurowała w tych zapiskach jako wydobyta, ale cóż szkodzi sprawdzić. Po zejściu na dno, przeżyliśmy niemałe pozytywne zaskoczenie. Na dnie, na niewielkiej głębokości, nadal spoczywa cześć statku z przepięknym, dużym kołem sterowym na samym środku. Polskie napisy na rewizji pokładowej upewniły nas tylko, że mamy do czynienia z ORP Gdynia - relacjonuje Tomasz Stachura.

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Okazuje się, że po wojnie nie wydobyło całego wraku, niszcząc go tylko ładunkami. O znalezisku nurkowie grupy Baltictech poinformowali odpowiednie służby.

Pozycja będzie szybko objęta specjalna ochrona przez Urząd Morski. Nurkowie współpracują już z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nad wydobyciem koła wraz z kolumną

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Operacja będzie karkołomna, ale eksponat jest na tyle cenny dla Gdyni, że warto to zrobić precyzyjnie i bez pospiechu - podkreśla Tomasz Stachura.

Odkrycie wraku ORP Gdynia pokazuje jak wiele tajemnic skrywaj wciąż wody Bałtyku oraz stare dokumenty. To także opowieść o pasji, która prowadzi do niezwykłych odkryć i przypomina nam o niesamowitej oraz bolesnej historii Polski.

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Główna ilustracja: Koło sterowe ORP Gdynia odnaleziony przez nurków Baltictech. Fot. Tomasz Stachura

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